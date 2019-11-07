6 отзывов оставили туристы

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Загадочный остров Лантао

Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

$250 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Анна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Анна – Гид в Гонконге
Поездка на остров Лантао — это шаг к пониманию философии буддизма и быта гонконгцев.

Вы побываете в крупнейшем буддистском центре, расположенном в горах, и пройдете по «тропе мудрости».

Спуститесь к деревушке Тай О, где дома поднимаются из воды на сваях, а неподалеку обитают удивительные розовые дельфины 🐬.

В результате вы глубже проникнете в культуру Гонконга, его природные феномены и загадочную атмосферу.
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао

Что вас ожидает

Погружение в культуру буддизма
Чтобы добраться до острова Лантао, мы проедем около 5 км по захватывающей канатной дороге: вы не только полюбуетесь окрестностями, но и получите немало адреналина, если нам достанется кабинка со стеклянным полом. По пути я расскажу интересные факты о буддизме и познакомлю вас с историей этого необычного места. На Лантао вы увидите самого большого сидячего бронзового Будду Тян Тан, посетите Храм Драгоценный Лотос и буддистскую школу, а затем прогуляетесь по «тропе мудрости», где станете немного ближе к ответу на вопрос, в чем смысл жизни.

Аутентичная деревня Тай О на воде
Спустившись с гор, мы отправимся в старинную деревню на воде Тай О. Здесь люди Гонконга до сих пор живут в самобытных деревянных домиках на сваях, занимаются ловлей рыбы и продажей местных деликатесов. В Тай О вы сможете выпить чашку кофе, сидя в необычном кафе на сваях, и познакомиться с бытом местных жителей. А если проголодаетесь, мы сможем зайти в колоритный китайский ресторанчик и отведать свежие морепродукты.

На лодке к розовым дельфинам
После обеда вас ждет созерцательная прогулка на лодочке мимо домов на сваях. Из деревни мы приплывем в место, откуда вы понаблюдаете за редкими розовыми дельфинами — исчезающим видом животных. Во время морской прогулки вы встретите и другие уникальные природные феномены, существование которых я постараюсь объяснить.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США
  • Дополнительные расходы: транспорт и входные билеты (метро, канатная дорога, автобусы и лодка в деревне) — по 30 долларов США за человека (+ гид)
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао
Загадочный остров Лантао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Постоянно живу в Гонконге с 2001 года. Очень люблю этот город, хорошо его знаю, поэтому с удовольствием провожу экскурсии и знакомлю путешественников с местными традициями. Владею английским и китайским (диалект кентониз) языками. Помимо туризма, увлекаюсь психологией человека, что помогает мне наладить контакт с самыми разными людьми.
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6 отзывов оставили туристы

7 ноября 2019
Отличная Экскурсия. Продуманный маршрут. Интересный рассказ.
29 апреля 2019
Экскурсию рекомендуем, завораживающие виды, кабинка со стеклянным полом стоит своих денег! Колоритная местная деревня, вкусные рыбные шарики. Всё супер! Спасибо Анне!
Юлия
27 февраля 2019
Мы с удовольствием сходили на экскурсию с Анной. Мы попали в дождливый день, но Анна грамотно составила маршрут помогла приобрести все необходимое. Место очень красивое и аутентичное - обязательное к посещению! Наш гид интересная собеседник. Рекомендую прогулки с Анной.
25 декабря 2018
Прекрасная экскурсия! Анна очень интересно рассказывает, я узнала много нового.
6 ноября 2018
Здравствуйте! 27 октября вместе с Анной посетила экскурсию "Загадочные остров Лантао". Очень понравилось, впрочем как и Обзорная экскурсия по Гонконгу с Анной накануне. Отдельное огромное спасибо за замечательные фотографии. Анна знает красивые места и тонко чувствует момент. Самые красивые фото. Путь в кабине с прозрачным полом до Лантао просто супер!Правда не удалось посмотреть розовых дельфинов, но сама прогулка на кораблике была очень славной. Спасибо за замечательно проведенный день!
29 октября 2018
Замечательная насыщенная экскурсия! Прекрасный гид Анна! Очень понравилось все! РЕКОМЕНДУЕМ!!!

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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