Летим в Илулиссат

Как добраться до Илулиссата на самолёте

В Илулиссате 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ilulissat Airport» вам не избежать

Список аэропортов Илулиссата

  1. Илулиссат JAV
    Ilulissat Airport

Самые дешёвые билеты в Илулиссат из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из Аасиаата11 07225м
09.11.2020из Каарсута18 41835м
10.11.2020из Сисимиута33 33421ч 25м (⇵1)
17.11.2020из 🇩🇰Копенгагена47 09028ч 45м (⇵1)
18.11.2020из Кулусука81 91321ч 55м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Илулиссата