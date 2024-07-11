Что ещё посмотреть – экскурсии в Афинах

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Афинах на русском языке, цены от €93. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по стильным Афинам
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Завтра в 08:30
6 авг в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
На машине
37 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
227 за всё до 3 чел.
Сокровища Археологического музея
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
6 авг в 13:00
10 авг в 08:30
120 за всё до 8 чел.
Новый музей Акрополя
Пешая
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 10:30
6 авг в 09:00
93 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    11 июля 2024
    Сокровища Археологического музея
    Наш сын мечтал посетить Археологический музей, так как увлекается историей Древней Греции. И нам очень повезло, что нашим гидом был Александр. Два часа пролетели незаметно, и мы узнали много нового! Спасибо большое, Александр!
  • Л
    Людмила
    11 июля 2024
    Новый музей Акрополя
    Мы очень довольны!!! Александр - прекрасный рассказчик с отличным чувством юмора и с глубокими обширными знаниями. Экскурсия отличная! Всё чётко и очень интересно!
  • K
    Konstantin
    5 июля 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Отлично все
    Отлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично все
  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
  • О
    Оксана
    22 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
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    приватной переписке договорились о более раннем начале экскурсии,что дало нам шанс насладиться Афина до наступления жары; -вид со смотровой площадки(неизвестной большинству туристов!) на Акрополь и очень познавательный,но не перегруженный историческими фактами материал дал полное понимание этого невероятного места;(иначе мы бы простояли в километровой очереди,потратили деньги на входной билет и ничегошеньки не узнали бы об Акрополе); -Наша замечательная гид дала нам возможность посетить нетуристические улочки,сопровождая это все непринужденной беседой о жизни Афин в прошлом и настоящем; -и ВИШЕНКА на тортике! ФОТО!!!Это наикрутейшие мои фотографии на память из путешествий:) Елена,спасибо!!! Буду рекомендовать Вас от чистого сердца:))

    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:
  • А
    Ася
    8 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сокровища Археологического музея
    Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Сокровища Археологического музея
    Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
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    деньги. На рассказы Александра оживляли все, что мы видели в музее. У нас сложилась стройная схема греческой истории на протяжении тысячелетий. От неолита и Кикладской цивилизации до классической эпохи. Единственный недостаток - время пролетело молниеносно. Александр прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Прогулка по стильным Афинам
  2. Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
  3. Сокровища Археологического музея
  4. Новый музей Акрополя
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Пропилеи
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 93 до 227. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 147 ⭐ отзывов, цены от €93. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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