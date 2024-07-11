2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Завтра в 08:30
6 авг в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€227 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
6 авг в 13:00
10 авг в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 10:30
6 авг в 09:00
€93 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила11 июля 2024Наш сын мечтал посетить Археологический музей, так как увлекается историей Древней Греции. И нам очень повезло, что нашим гидом был Александр. Два часа пролетели незаметно, и мы узнали много нового! Спасибо большое, Александр!
- ЛЛюдмила11 июля 2024Мы очень довольны!!! Александр - прекрасный рассказчик с отличным чувством юмора и с глубокими обширными знаниями. Экскурсия отличная! Всё чётко и очень интересно!
- KKonstantin5 июля 2024Отлично все
- ООльга26 июня 2024Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!
- ООксана22 июня 2024Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
- ААся8 июня 2024Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- ТТатьяна17 мая 2024Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
- ЛЛилиана8 мая 2024И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
- ААлександр29 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Что ещё посмотреть»
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