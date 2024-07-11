Л Людмила Сокровища Археологического музея Наш сын мечтал посетить Археологический музей, так как увлекается историей Древней Греции. И нам очень повезло, что нашим гидом был Александр. Два часа пролетели незаметно, и мы узнали много нового! Спасибо большое, Александр!

Л Людмила Новый музей Акрополя Мы очень довольны!!! Александр - прекрасный рассказчик с отличным чувством юмора и с глубокими обширными знаниями. Экскурсия отличная! Всё чётко и очень интересно!

K Konstantin Прогулка по стильным Афинам Отлично все

О Ольга Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Провели отличный день благодаря Евгении. Очень понравилась винодельня: хорошее вино и очень интересная сама экскурсия там! Далее заехали на прекраснейший дикий пляж, накупались и, пожертвовав временем на обед, посетили даже храм Посейдона!

О Оксана Прогулка по стильным Афинам читать дальше приватной переписке договорились о более раннем начале экскурсии,что дало нам шанс насладиться Афина до наступления жары; -вид со смотровой площадки(неизвестной большинству туристов!) на Акрополь и очень познавательный,но не перегруженный историческими фактами материал дал полное понимание этого невероятного места;(иначе мы бы простояли в километровой очереди,потратили деньги на входной билет и ничегошеньки не узнали бы об Акрополе); -Наша замечательная гид дала нам возможность посетить нетуристические улочки,сопровождая это все непринужденной беседой о жизни Афин в прошлом и настоящем; -и ВИШЕНКА на тортике! ФОТО!!!Это наикрутейшие мои фотографии на память из путешествий:) Елена,спасибо!!! Буду рекомендовать Вас от чистого сердца:)) Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в

А Ася Прогулка по стильным Афинам Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰

И Ирина Сокровища Археологического музея Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.

Т Татьяна Неизведанные уголки Афинской Ривьеры Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.

Л Лилиана Неизведанные уголки Афинской Ривьеры И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))