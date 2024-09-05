2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€134 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 08:30
9 сен в 17:00
€139 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 сентября 2024Хорошо проложенный маршрут позволил осмотреть основные достопримечательности, а увлекательный рассказ дал почувствовать чем и как жили люди в этой колыбели
- ВВадим4 сентября 2024Экскурсия-прогулка получилась просто шикарной: стильная Елена показывает стильные Афины! Честно говоря, мы никогда не думали, что Афины могут быть настолько
- ССергей2 сентября 2024Анна профессионал, каких редко встретишь на данной платформе. Очень хорошо знает материал, умеет его интересно преподнести. Мы с супругой были в восторге!
- ООльга2 сентября 2024Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию и прогулку по городу! Очень приятно было прогуляться с инсайдером и профессионалом. Нам Анна
- ААнна27 августа 2024Гид показала мне Афины с самой лучшей стороны, получилась очень интересная, насыщенная и красивая прогулка по самым стильным и необычным местам! Абсолютно мой человек, очень рада знакомству:)
- ООльга26 августа 2024Очень понравилась экскурсия, Александр показал укропные уголки Афин и познакомил ближе с историей. Рекомендую ☝🏻
- IIlya25 августа 2024Все прошло отлично! С Еленой была максимально комфортная прогулка по историческим местам города. Без спешки, без гонки и при этом многое успели посмотреть и обсудит. Интересный рассказ, самое главное это был живой, настоящий рассказ, а не заученный текст! Все понравилось, спасибо!
- ВВера24 августа 2024Ольга провела для нас замечательную, интересную, содержательную и занимательную экскурсию. Маршрут был очень познавательным и мы бы сами не побывали
- ТТатьяна23 августа 2024Спасибо Ольге за отличную экскурсию по Афинам. Эта экскурсия очень подойдёт для тех, кто в первый раз в Афинах, мы
- IIgor22 августа 2024Александр выбрал идеальный маршрут по времени и расстоянию прислушавшись к нашим желаниям. Экскурсия гармонично покрыла исторические и географические достопримечательности города с невероятно глубокой историей, наряду с интересными деталями жизни современных Аффин. Замечательный гид, очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в сентябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 174. Туристы уже оставили гидам 573 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 573 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь