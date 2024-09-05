На Рождество – экскурсии в Афинах

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Афинах на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Первая встреча с Афинами
Пешая
194 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Пешая
200 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
134 за всё до 4 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Пешая
44 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
134 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
59 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 08:30
9 сен в 17:00
139 за всё до 5 чел.
Прогулка по стильным Афинам
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 сентября 2024
    Первая встреча с Афинами
    Хорошо проложенный маршрут позволил осмотреть основные достопримечательности, а увлекательный рассказ дал почувствовать чем и как жили люди в этой колыбели
    читать дальше

    цивилизации. А идеально подобранное время экскурсии позволило избежать жары и сделать чудесные фото на закате. Мы с мужем довольны и благодарны.

    Хорошо проложенный маршрут позволил осмотреть основные достопримечательности, а увлекательный рассказ дал почувствовать чем и как жили
  • В
    Вадим
    4 сентября 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Экскурсия-прогулка получилась просто шикарной: стильная Елена показывает стильные Афины! Честно говоря, мы никогда не думали, что Афины могут быть настолько
    читать дальше

    разнообразным и интересным городом. Это был первый тур в самый первый день пребывания, ещё до Акрополя с Археологическим музеем, и это то, что нужно: куча положительных эмоций, отличное «введение» в историю Греции, огромное количество полезных рекомендаций!

  • С
    Сергей
    2 сентября 2024
    Первая встреча с Афинами
    Анна профессионал, каких редко встретишь на данной платформе. Очень хорошо знает материал, умеет его интересно преподнести. Мы с супругой были в восторге!
  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Первая встреча с Афинами
    Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию и прогулку по городу! Очень приятно было прогуляться с инсайдером и профессионалом. Нам Анна
    читать дальше

    сэкономила уйму времени, проведя по основным местам и все основное показав-рассказав. Очень понравились Афины, и в этом большая заслуга Анны, развеявшей всякие мифы про небезопасность и прочее. Экскурсию очень рекомендую: после экскурсии с профессиональным гидом гулять самим понятнее и приятнее, тк многое уже знаешь, на многое обращаешь внимание, и нет ощущения, что что-то важное пропустил. Анна, спасибо!

  • А
    Анна
    27 августа 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Гид показала мне Афины с самой лучшей стороны, получилась очень интересная, насыщенная и красивая прогулка по самым стильным и необычным местам! Абсолютно мой человек, очень рада знакомству:)
  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Очень понравилась экскурсия, Александр показал укропные уголки Афин и познакомил ближе с историей. Рекомендую ☝🏻
  • I
    Ilya
    25 августа 2024
    Афины для детей и взрослых
    Все прошло отлично! С Еленой была максимально комфортная прогулка по историческим местам города. Без спешки, без гонки и при этом многое успели посмотреть и обсудит. Интересный рассказ, самое главное это был живой, настоящий рассказ, а не заученный текст! Все понравилось, спасибо!
  • В
    Вера
    24 августа 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Ольга провела для нас замечательную, интересную, содержательную и занимательную экскурсию. Маршрут был очень познавательным и мы бы сами не побывали
    читать дальше

    в этих местах. Сразу понятно, что Ольга знает историю и преподносит ее с энтузиазмом. Так-же с нами на экскурсии был 5ти летний ребенок, что усложнило работу для Ольги, но она нашла отличный подход и провела экскурсию в нужном нам темпе. Еще раз хочу сказать спасибо вам, Ольга и за рекомендации ресторанов.

  • Т
    Татьяна
    23 августа 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Спасибо Ольге за отличную экскурсию по Афинам. Эта экскурсия очень подойдёт для тех, кто в первый раз в Афинах, мы
    читать дальше

    получили представление о городе и могли после хорошо ориентироваться. Экскурсия была очень информативная, но не перегруженная датами, много интересных фактов из бытовой жизни греков, в общем к концу экскурсии чувствовали себя вполне подкованным в области греческой истории. Особое спасибо от наших детей (11 и 14 лет) за увлекательный экскурс в греческую мифологию! Время с Ольгой пролетело незаметно, и экскурсия длилась даже дольше запланированного! Хотела также особо отметить, что Ольга и до, и после экскурсии очень оперативно отвечала на все наши вопросы и дала нам несколько отличных рекомендаций по ресторанам и достопримечательностям, куда ещё пойти в городе.

  • I
    Igor
    22 августа 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Александр выбрал идеальный маршрут по времени и расстоянию прислушавшись к нашим желаниям. Экскурсия гармонично покрыла исторические и географические достопримечательности города с невероятно глубокой историей, наряду с интересными деталями жизни современных Аффин. Замечательный гид, очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Первая встреча с Афинами
  2. Афины - город вечной красоты и свободы
  3. 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
  4. Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
  5. Афины для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Пропилеи
  10. Микены
Сколько стоит экскурсия по Афинам в сентябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 174. Туристы уже оставили гидам 573 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 573 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам