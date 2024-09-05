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получили представление о городе и могли после хорошо ориентироваться. Экскурсия была очень информативная, но не перегруженная датами, много интересных фактов из бытовой жизни греков, в общем к концу экскурсии чувствовали себя вполне подкованным в области греческой истории. Особое спасибо от наших детей (11 и 14 лет) за увлекательный экскурс в греческую мифологию! Время с Ольгой пролетело незаметно, и экскурсия длилась даже дольше запланированного! Хотела также особо отметить, что Ольга и до, и после экскурсии очень оперативно отвечала на все наши вопросы и дала нам несколько отличных рекомендаций по ресторанам и достопримечательностям, куда ещё пойти в городе.