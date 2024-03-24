3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana24 марта 2024Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
- ЮЮлия1 декабря 2021Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 270. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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