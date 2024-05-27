Экскурсии на 1 день в Афинах

Найдено 9 экскурсий в категории «На весь день» в Афинах на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Галопом по Афинам
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Дельфы
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.
Обзорный тур по Афинам
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
270 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
540 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Олимпию
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 440 за всё до 3 чел.
Чудо в Греции
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
580 за всё до 3 чел.
Круиз по трём островам: Эгина-Порос и Гидра
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
11 часов
Круиз по Эгине, Поросу и Гидре: впечатляющее путешествие с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу Саронического залива, посетив три живописных острова за один день. Вас ждет культура, природа и отдых
Начало: Марина Флисву (marina flisvou)
Расписание: Каждый день в 8:00 утра
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
160 за человека
Арголида - золотое кольцо Греции
Индивидуальная
10 часов
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    27 мая 2024
    Обзорный тур по Афинам
    Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
  • Л
    Лилиана
    8 мая 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
  • Э
    Элла
    2 мая 2024
    Галопом по Афинам
    Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
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    без него мы бы конечно не нашли и не увидели. Николай по нашей просьбе разработал маршрут по Пелопоннесу и очень помогал советами до конца нашего пребывания в Греции. Рекомендуем этого гида, вы обязательно останетесь довольны!!

  • M
    Maya
    30 апреля 2024
    Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
    Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросыСпасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы
  • S
    Sofya
    21 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Галопом по Афинам
    Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
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    Николай уделил нам очень много внимания и времени. Всё рассказал и показал, ответил на все наши вопросы. Мы были довольны проведённым днём.

  • А
    Александр
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Дельфы
    Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
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    маршруты. Заказывали несколько экскурсий. Из-за не особо удобных рейсов Одиссей любезно согласился встретить нас в аэропорту вместо отеля в первый наш день и проводить в аэропорт в день вылета, и совершенно бесплатно! Угостил вкусным кофе и провел пешком по маршрутам программы, показав все самое основное. Было предусмотрено время для самостоятельного изучения достопримечательностей - столько, сколько потребуется! Также отдельно было время на обеды, каждый раз Одиссей показывал удачные места, в зависимости от конкретных предпочтений и бюджета. Обедал с нами, помогал с меню и заказами. Аккуратное и профессиональное вождение также пришлось по вкусу) Все это оставило самые приятные впечатления от поездки! Спасибо!

  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
    Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
  • Н
    Наталия
    27 февраля 2024
    Экскурсия в Олимпию
    Спасибо нашему экскурсоводу Одиссею за очень душевную и приятную компанию. Прекрасная, очень познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На весь день»

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  5. Экскурсия в Метеоры на один день из Афин
Какие места ещё посмотреть в Афинах
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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 160 до 580. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Афины на 1 день, гиды Афин подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Афины так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке
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