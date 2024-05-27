1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие в Дельфы: монастырь, археология и музей
Погрузитесь в атмосферу Древней Греции, посетив монастырь Осиос Лукас и археологические раскопки Дельфов во время индивидуальной экскурсии из Афин
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальный обзорный тур по Афинам: от древности до современности
Познакомьтесь с Афинами как никогда раньше: от величественного Акрополя до живописных горных пейзажей
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Метеоры из Афин: монастыри и история
Погрузитесь в величие православных традиций и истории Греции, посетив монастыри Метеор и место битвы 300 спартанцев
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€540 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в древнюю Олимпию: От Олимпийского стадиона до храма Зевса
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, посетив знаковые места Олимпии, где зародились Олимпийские игры
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Круиз
11 часов
Круиз по Эгине, Поросу и Гидре: впечатляющее путешествие с обедом на борту
Погрузитесь в атмосферу Саронического залива, посетив три живописных острова за один день. Вас ждет культура, природа и отдых
Начало: Марина Флисву (marina flisvou)
Расписание: Каждый день в 8:00 утра
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€160 за человека
Индивидуальная
10 часов
Арголида: Путешествие по золотому кольцу древней Греции
Погрузитесь в мир древней Греции, посетив Эпидаврос, Нафплион и Микены. Величие истории ждет вас
Начало: Ваш отель или квартира
Расписание: По пятницам и воскресенье
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman27 мая 2024Рекомендую! Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо, посетили много интересных и непопсовых мест Афин.
- ТТатьяна17 мая 2024Посещение винодельни -супер. Благодарны за выполнение наших пожеланий! Искупались в море а ещё не сезон. За виды спасибо. Не самый короткий маршрут из центра в винодельню у аэропорта ( хотелось бы улучшить). Впечатление от экскурсии отличное.
- ЛЛилиана8 мая 2024И вот спустя пару месяцев можно и нужно написать, какую потрясающую экскурсию для меня провела Евгения! 6 часов удивительных видов, интересных разговоров и морского духа! А если захочется чего-то эдакого - гитара в машине будет кстати! С благодарностями из Польши;)))))
- ЭЭлла2 мая 2024Брали экскурсию на четверых. Было очень интересно и комфортно. Николай прекрасный собеседник и экскурсовод. Он показал нам такие места, которые
- MMaya30 апреля 2024Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
- SSofya21 марта 2024Экскурсия была замечательная и познавательная. Время пролетело незаметно. Николай рассказал много о Греции и об Афинах. Николай умеет найти индивидуальный подход к каждому. Мы в восторге от экскурсии!!!
- ЕЕлена11 марта 2024Могу только посоветовать экскурсию с Николаем. Чудесно провели время, очень много увидели и узнали Познакомились с Афинами со всех сторон.
- ААлександр27 февраля 2024Отличная экскурсия, очень теплое отношение Одиссея к своим гостям. Гид старается максимально подстроиться под запросы, готов внести небольшие изменения в
- ННаталия27 февраля 2024Трудный и долгий путь в Метеоры стоил того. Единственное в своем роде явление, наскальные монастыри- восхитительны.
- ННаталия27 февраля 2024Спасибо нашему экскурсоводу Одиссею за очень душевную и приятную компанию. Прекрасная, очень познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На весь день»
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