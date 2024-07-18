7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов
Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени
Начало: По договоренности
Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aalinakos18 июля 2024Экскурсия прошла хорошо, все понравилось!
- ДДмитрий13 июля 2024Понравилась экскурсия, очень легко и без напряга
- ГГалина18 июня 2024Николай показал Афины, гору Ликавитос, стадион, нац библиотеку и др., рассказал некоторые мифы и легенды об истории Афин, мы искупались в чудесном озере Вульягмени. Обед в греческой таверне в порту Пирей был очень сытным и вкусным. Нам понравилось.
- ВВиталий25 мая 2023Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
- UUri21 июня 2021Очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «По пригородам»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
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