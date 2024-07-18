29 отзывов

7 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Галопом по Афинам: от горы Ликавит до озера Вульягмени за 6 часов Откройте для себя красоту Афин с новой стороны: от величественной горы Ликавит до целебного озера Вульягмени Начало: По договоренности

Расписание: Мы можем с вами договориться на другое время начала экскурсии