Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Афинах на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Чудо в Греции
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
580 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    25 мая 2023
    Чудо в Греции
    Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
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    мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знаменитая неоклассическая трилогия Афин
  2. Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
  3. Чудо в Греции
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Пропилеи
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 580. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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