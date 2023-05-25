3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Пирей: от Афин до сердца Средиземноморья
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Афин в Пирей, чтобы увидеть самый крупный порт Греции и насладиться его красотой
Начало: Метро Пирей
Расписание: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудо в Греции: Храм святой Феодоры в Аркадии
Отправляйтесь в Аркадию, чтобы увидеть уникальный Храм святой Феодоры, где сквозь стены проросли огромные деревья. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€580 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий25 мая 2023Лет 5 назад нам повезло провести с Алексеем 1 экскурсию. Нам она настолько понравилась и запомнилась, что в этот раз
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Популярные экскурсии»
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