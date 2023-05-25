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мы решили поехать в Грецию конкретно к Алексею. Именно от него хотелось узнать побольше из истории Греции. В Греции есть что посмотреть, но особенно важно, что об этой стране можно бесконечно много говорить. И тут важно с кем говорить. Алексей не просто водит по известным местам и делится информацией. Он, будучи политологом, создает удивительные параллели прошлого и настоящего. С ним экскурсии не просто интересны, они способны заставить смотреть на привычные вещи другими глазами и даже изменить сознание. Обязательно вернемся к Алексею и продолжим обсуждать с ним мифы и реальность. Грецию и весь мир.