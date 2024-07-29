Все – экскурсии в Афинах

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Афинах на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Акрополь: в гости к богине Афине
Пешая
70 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Афины для детей и взрослых
Пешая
58 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 11:30
6 авг в 08:00
139 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Афинами
Пешая
186 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Завтра в 12:30
6 авг в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
134 за всё до 4 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
128 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    29 июля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Гид хорошо адаптировал экскурсию детям, особенно школьного возраста, которые могли отвечать на вопросы гида и участвовать в обсуждении некоторых мифов
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    и легенд. Это было интересно и взрослым. С нашим гидом можно было обсуждать перенос экскурсии на вечернее время, потому что в 9 утра в Афинах 18 июля было очень жарко. Спасибо гиду Елене и всей команде Трипстер, с помощью которой можно найти гида и экскурсии в разных странах.

  • Н
    Надежда
    29 июля 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия в целом понравилась. Гид Анна профессионал своего дела - интересная, вежливая. умная. отлично сладила с нашей разношерстной семьей в три поколения. Респект
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Мы были на экскурсии всей семьей - двое взрослых и 3 детей (17, 11 и 9 лет). За полтора часа
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    Александр смог очень кратко, но очень интересно рассказать нам об основных моментах в истории Греции и Акрополя. Было очень интересно всем, очень рекомендую. Александр очень приятный в общении человек и замечательный рассказчик.

  • O
    Olga
    27 июля 2024
    Первая встреча с Афинами
    Прекрасный гид Анна! Не смотря на жару составила для нас комфортный маршрут, показала самое интересное. Подкованный профессиональный гид. Много интересных фактов и жизненных историй. Очень рекомендую!
  • A
    Anatoly
    22 июля 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Спасибо!
  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Первая встреча с Афинами
    Было интересно и приятно гулять по Афинам с Анной!
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Афины для детей и взрослых
    Были на экскурсии с Еленой. Было интересно, много узнали о современной Греции, информация была подана в абсолютно нескучной форме, в комфортном для нас режиме.
  • N
    Natalya
    16 июля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные места возле Акрополя. Очень довольна, большое спасибо!
    Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересныеЭкскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересныеЭкскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные
  • К
    Ксения
    3 июля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась, узнала для себя много нового. Александр прекрасный рассказчик и чувствуется, что более за свое дело.
  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Афины для детей и взрослых
    Очень понравилась экскурсия! Было очень интересно, исторические факты вперемешку с мифами, не утомительно и познавательно и для детей и для взрослых! Елена помогла влюбиться в город и в историю Афин! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Все»

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  1. Акрополь: в гости к богине Афине
  2. Афины для детей и взрослых
  3. Первая встреча с Афинами
  4. Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
  5. Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Пропилеи
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 139. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 364 ⭐ отзыва, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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