1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
Завтра в 11:30
6 авг в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Завтра в 12:30
6 авг в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
€134 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
€128 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина29 июля 2024Гид хорошо адаптировал экскурсию детям, особенно школьного возраста, которые могли отвечать на вопросы гида и участвовать в обсуждении некоторых мифов
- ННадежда29 июля 2024Экскурсия в целом понравилась. Гид Анна профессионал своего дела - интересная, вежливая. умная. отлично сладила с нашей разношерстной семьей в три поколения. Респект
- ААнна29 июля 2024Мы были на экскурсии всей семьей - двое взрослых и 3 детей (17, 11 и 9 лет). За полтора часа
- OOlga27 июля 2024Прекрасный гид Анна! Не смотря на жару составила для нас комфортный маршрут, показала самое интересное. Подкованный профессиональный гид. Много интересных фактов и жизненных историй. Очень рекомендую!
- AAnatoly22 июля 2024Спасибо!
- ММарина22 июля 2024Было интересно и приятно гулять по Афинам с Анной!
- ААнна19 июля 2024Были на экскурсии с Еленой. Было интересно, много узнали о современной Греции, информация была подана в абсолютно нескучной форме, в комфортном для нас режиме.
- NNatalya16 июля 2024Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные места возле Акрополя. Очень довольна, большое спасибо!
- ККсения3 июля 2024Экскурсия понравилась, узнала для себя много нового. Александр прекрасный рассказчик и чувствуется, что более за свое дело.
- ООльга26 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Было очень интересно, исторические факты вперемешку с мифами, не утомительно и познавательно и для детей и для взрослых! Елена помогла влюбиться в город и в историю Афин! Однозначно рекомендую!
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