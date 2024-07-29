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и легенд. Это было интересно и взрослым. С нашим гидом можно было обсуждать перенос экскурсии на вечернее время, потому что в 9 утра в Афинах 18 июля было очень жарко. Спасибо гиду Елене и всей команде Трипстер, с помощью которой можно найти гида и экскурсии в разных странах.