Что вас ожидает

Истории и мифы в именах

Начнём с улицы Дионисия Ареопагита, где у древнего театра Диониса вы узнаете о постановках трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, комедиях Аристофана и Менандра. Путь продолжится по улице Апостола Павла, который в 1 в н.э. проповедовал христианство в Афинах — здесь вновь вспомним о покровителе города. Гуляя по колоритной Анафиотике, вы пройдёте по улице Мнесикла, архитектора Пропилей. На улице Адриану узнаете, что римский император сделал для возрождения Афин. К Кафедральному собору Афин выйдем по улице Пандроссы — кормилицы мифического Эрехтея, а после окажемся на Митрополитской площади, где я расскажу о последнем византийском императоре. На улице Оттона и проспекте имени его жены Амалии поговорим об истории современной Греции. И наконец, вы пройдёте по улице Элефтериоса Венизелоса, самого успешного премьер-министра Греции начала 20 века.

Взгляд сквозь эпохи у главных достопримечательностей

Афинские улицы будут выводить вас к местам, без которых не составить представления о городе прошлого и настоящего. Вы подниметесь на Ареопаг, холм под Акрополем, где увидите расходящиеся лучами улицы и холмы Нимф, Пникс, Филопаппу, а также Древнюю Агору — я расскажу о мифах и исторических событиях, связанных с ними. В Анафиотике вам откроются панорамы Акрополя и встретятся аутентичные таверны. На главной площади Синтагма вы узнаете о часовых — эвзонах — и откроете смысл необычных надписей на стене. У дома-музея Генриха Шлимана услышите о великих открытиях археолога-самоучки, а перед Академией Наук встретите размышляющего Сократа и записывающего Платона.