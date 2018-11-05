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Люди, которые оставили след в истории Эллады, попали в древние мифы и повлияли на современную Грецию

Maria
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Maria – ваш гид
Цель этой прогулки — познакомиться с выдающимися личностями, жившими и творившими в разные эпохи в древних Афинах, а также с героями мифов и легенд.

Имена не станут лишь перечислением, а помогут взглянуть на город с другого ракурса.

Насыщенный маршрут охватит холм Ареопаг с его невероятными панорамами, площадь Синтагму, очаровательную Анафиотику и другие исторические места Афин.
79 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча На выходе станции метро Акрополь
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена

Что вас ожидает

Истории и мифы в именах
Начнём с улицы Дионисия Ареопагита, где у древнего театра Диониса вы узнаете о постановках трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида, комедиях Аристофана и Менандра. Путь продолжится по улице Апостола Павла, который в 1 в н.э. проповедовал христианство в Афинах — здесь вновь вспомним о покровителе города. Гуляя по колоритной Анафиотике, вы пройдёте по улице Мнесикла, архитектора Пропилей. На улице Адриану узнаете, что римский император сделал для возрождения Афин. К Кафедральному собору Афин выйдем по улице Пандроссы — кормилицы мифического Эрехтея, а после окажемся на Митрополитской площади, где я расскажу о последнем византийском императоре. На улице Оттона и проспекте имени его жены Амалии поговорим об истории современной Греции. И наконец, вы пройдёте по улице Элефтериоса Венизелоса, самого успешного премьер-министра Греции начала 20 века.

Взгляд сквозь эпохи у главных достопримечательностей
Афинские улицы будут выводить вас к местам, без которых не составить представления о городе прошлого и настоящего. Вы подниметесь на Ареопаг, холм под Акрополем, где увидите расходящиеся лучами улицы и холмы Нимф, Пникс, Филопаппу, а также Древнюю Агору — я расскажу о мифах и исторических событиях, связанных с ними. В Анафиотике вам откроются панорамы Акрополя и встретятся аутентичные таверны. На главной площади Синтагма вы узнаете о часовых — эвзонах — и откроете смысл необычных надписей на стене. У дома-музея Генриха Шлимана услышите о великих открытиях археолога-самоучки, а перед Академией Наук встретите размышляющего Сократа и записывающего Платона.

Организационные детали

Место встречи у метро Акрополь или в вашем отеле (по договорённости).

Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена
Афинские улицы и их имена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На выходе станции метро Акрополь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Июль 2000 года перевернул мою жизнь, я приехала в Элладу и поняла — я дома! По образованию и специальности географ. Посетила 28 греческих островов с экскурсиями и самостоятельно, изъездила Пелопоннес и Центральную Грецию вдоль и поперек. И очень захотелось поделиться своей любовью к этой удивительной стране и ее жителям. Накопленные знания позволяют свободно общаться на любые темы как со взрослыми, так и с детьми. Стараюсь делать свои экскурсии содержательными, с некоторой недосказанностью, чтобы туристам захотелось задать вопрос.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 ноября 2018
Мы первый раз были в Афинах и ожидали неповторимой встречи с Древней Грецией. Благодаря Марии это удалось! Маршрут экскурсии был продуман таким образом, что видишь основные точки города, не устаешь и имеешь возможность насладиться прекрасными видами Афин. Экскурсия очень информативная, Мария вкладывает в своих экскурсантов максимально возможное количество знаний. Это - и древние мифы, и история освободительной борьбы Греции за независимость, и современные реалии. Началась экскурсия от стен древнего Акрополя, продолжилась по красивым улицам города и у нас закончилась сменой караула около здания Парламента. Мария - очень профессиональный, грамотный и эрудированный гид. Всем с удовольствием рекомендуем !!!

Maria проводит ещё 2 экскурсии

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