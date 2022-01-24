Афинский Акрополь: проход без очереди

Посетите самое популярное чудо Греции в Афинах

4.8
507 отзывов
Входной билет
Афинский Акрополь: проход без очереди
Афинский Акрополь: проход без очереди
Афинский Акрополь: проход без очереди
Афинский Акрополь: проход без очереди
Афинский Акрополь: проход без очереди
Афинский Акрополь: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Акрополь очень долго ждал вашего приезда! Посетите это древнегреческое чудо, посмотрите Парфенон — самый известный древнегреческий храм из когда-либо построенных, — посвященный богине войны Афине. Полюбуйтесь великолепным видом на Афины с холма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Акрополь
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Афин

🎫БилетыПроход без очередиАрхитектура и археология🏛История и архитектура

Еще несколько похожих предложений в Афинах

Акрополь: мифы и история
Индивидуально
для 5 чел.
100
за 1-5 чел.
Акрополь: мифы и история
Афинский Акрополь - символ всей Греции и визитная карточка Афин
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуально
для 3 чел.
2.3
3
300
за 1-3 чел.
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
На автомобиле с гидом вы побываете возле самых главных зданий современных Афин: Президентского дворца, здания
по договоренности
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуально
150
за 1 чел.
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Мы познакомим вас с современными достопримечательностями в центре Афин
По будням в 9:00
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Индивидуально
для 4 чел.
300
за 1-4 чел.
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
🚌 На автобусе
🚘 Трансфер
В этом путешествие вы сможете исследовать Акрополь и посетить его Музей
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Смотрите расписание
По центру древних Афин с гидом
Индивидуально
для 3 чел.
4.3
12
180
за 1-3 чел.
По центру древних Афин с гидом
👣 Пешеходные
Во время нашей прогулки вы увидите культовые памятники античной Греции, познакомитесь с Афинским Акрополем
По запросу
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Входной билет
48
за 1 чел.
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
👣 Пешеходные
Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору
Ежедневно с 08:00 - 16:30
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
В группе
до 6 чел.
5
1
25
за 1 чел.
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
👣 Пешеходные
Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья
По запросу, вторник, четверг в 18:00
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Билет на автобус
28
за 1 чел.
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите Афины, порт Пирей и пляжи в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобус
Ежедневно с 08:30 - 18:00
Древняя Агора Афин: проход без очереди
Входной билет
4
3
7.5
за 1 чел.
Древняя Агора Афин: проход без очереди
Посмотрите один из старейших общественных центров мира в Древней Греции
Акрополь: в гости к богине Афине
Индивидуально
для 8 чел.
5
17
1ч 30м
93
за 1-8 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
👣 Пешеходные
Посетить «визитную карточку» города и расшифровать античные памятники с профессиональным гидом
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Прогулка по Афинам
Индивидуально
для 9 чел.
125
за 1-9 чел.
Прогулка по Афинам
👣 Пешеходные
Пешеходная экскурсия по Афинам
будние дни с 8:50
Музей Акрополя: проход без очереди
Входной билет
4.9
310
7
за 1 чел.
Музей Акрополя: проход без очереди
Полюбуйтесь древними статуями и объектами раскопок сквозь стеклянный пол
У нас ещё много экскурсий 😎 в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Афинах
ХОРОШО
🇬🇷
ТАМ