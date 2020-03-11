96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Холмы Акрополь и Ареопаг

Экскурсия начнётся с подъёма к священному холму Акрополь: по дороге вы узнаете о значении этого места в Древней Греции и заглянете во двор нового музея Акрополя. Сквозь толстое стекло в полу увидите водоводы, колодцы и фундаменты домов древних Афин. После вы полюбуетесь Акрополем с соседнего холма Ареопаг и здесь же увидите другие холмы — Филопаппу, Пникс, Ликавитос, а также Древнюю Агору. На Ареопаге поговорим о произошедших здесь событиях, о названии города и о речи Апостола Павла о «неведомом боге».

Атмосфера старинной Плаки и живописный сад

Спустившись с холма Ареопаг по другой дороге, вы «поплутаете» по узким улочкам Плаки — старейшего района Афин. Зайдёте в вырастающие словно из-под земли низенькие византийские церкви, пройдёте мимо аутентичных таверн и узнаете о панафинейской праздничной процессии. Заглянете подышать воздухом Королевского сада, фотографируясь у беседок 19 века, — я расскажу о создании этого дивного оазиса.

Самые необычные «стражи» и самые красивые здания

Вы увидите стадион Панатинаикос, где в 1896 проходили первые современные Олимпийские игры, и Арку Адриана — соединение мощного Рима и изящной Эллады. У Парламента посмотрите на смену караула эвзонов в забавной, на первый взгляд, форме. В конце экскурсии путь пройдёт мимо Илионского чертога Генриха Шлимана к трём красивейшим зданиям Афин: Академии наук в неоклассическом стиле, Университету и Национальной библиотеке. Здесь я обычно рассказываю загадку, которую дети отгадывают, а взрослые затрудняются.