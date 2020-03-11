96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и мифы города холмов на насыщенной пешеходной прогулке

Maria
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Maria – ваш гид
Слово «калейдоскоп» происходит от греческих слов «красивый», «вид» и «смотрю» — на моей экскурсии вы погрузитесь в красоту Афин и в историю древнего города.

Любуясь видами с Акрополя и Ареопага, услышите легенды и мифы афинских холмов.

В старинном районе Плака прогуляетесь по живописным улочкам и заглянете в византийские церкви.

Понаблюдаете за эвзонами на площади Синтагма, вспомните Шлимана и поймёте, как устроены Афины.
79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Национальной Библиотеке Афин
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У этой экскурсии96 отзывов
4.88
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Холмы Акрополь и Ареопаг
Экскурсия начнётся с подъёма к священному холму Акрополь: по дороге вы узнаете о значении этого места в Древней Греции и заглянете во двор нового музея Акрополя. Сквозь толстое стекло в полу увидите водоводы, колодцы и фундаменты домов древних Афин. После вы полюбуетесь Акрополем с соседнего холма Ареопаг и здесь же увидите другие холмы — Филопаппу, Пникс, Ликавитос, а также Древнюю Агору. На Ареопаге поговорим о произошедших здесь событиях, о названии города и о речи Апостола Павла о «неведомом боге».

Атмосфера старинной Плаки и живописный сад
Спустившись с холма Ареопаг по другой дороге, вы «поплутаете» по узким улочкам Плаки — старейшего района Афин. Зайдёте в вырастающие словно из-под земли низенькие византийские церкви, пройдёте мимо аутентичных таверн и узнаете о панафинейской праздничной процессии. Заглянете подышать воздухом Королевского сада, фотографируясь у беседок 19 века, — я расскажу о создании этого дивного оазиса.

Самые необычные «стражи» и самые красивые здания
Вы увидите стадион Панатинаикос, где в 1896 проходили первые современные Олимпийские игры, и Арку Адриана — соединение мощного Рима и изящной Эллады. У Парламента посмотрите на смену караула эвзонов в забавной, на первый взгляд, форме. В конце экскурсии путь пройдёт мимо Илионского чертога Генриха Шлимана к трём красивейшим зданиям Афин: Академии наук в неоклассическом стиле, Университету и Национальной библиотеке. Здесь я обычно рассказываю загадку, которую дети отгадывают, а взрослые затрудняются.

Организационные детали

В экскурсии возможен проезд на метро (оплачивается дополнительно).

Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия
Афинский калейдоскоп. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Национальной Библиотеке Афин.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Июль 2000 года перевернул мою жизнь, я приехала в Элладу и поняла — я дома! По образованию и специальности географ. Посетила 28 греческих островов с экскурсиями и самостоятельно, изъездила Пелопоннес и Центральную Грецию вдоль и поперек. И очень захотелось поделиться своей любовью к этой удивительной стране и ее жителям. Накопленные знания позволяют свободно общаться на любые темы как со взрослыми, так и с детьми. Стараюсь делать свои экскурсии содержательными, с некоторой недосказанностью, чтобы туристам захотелось задать вопрос.
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96 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Очень содержательная, познавательная Мария отвечает на все вопросы. Водит по основным историческим местам Афин. Рекомендуем при выборе гида.
10 марта 2020
Доброго всем дня . Были на экскурсии "Афинский калейдоскоп". Спасибо гиду Марие. Человек любит и знает свое дело. Хотите неспеша прогуляться по Афинам, получить массу информации и позитива тогда вам к Марие.
8 марта 2020
Экскурсия интересная, маршрут хороший.Рекомендую
28 февраля 2020
Были на обзорной экскурсии с мужем. Была цель получить общую информацию по Афинам. Мария очень хорошо с ней справилась. Несмотря на дождь, мы приятно провели время. Мария хорошо владеет темой, отвечала на любые вопросы. И после экскурсии мы ей позвонили проконсультироваться, она нам легко помогла.
24 февраля 2020
Мария - мастер своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании, больше 4-х часов пролетели незаметно и познавательно. Всем рекомендуем данного гида
21 февраля 2020
С погодой неочень повезло, но благодаря Марии не заметили как пролетело время. Узнали историю Афин от античности до современности, было очень интересно. Всем советуем.
20 февраля 2020
Отличная экскурсия! Мария прекрасно владеет материалом, подробно отвечает на все дополнительные вопросы. Гид была с нами 5,5ч.
18 февраля 2020
Мария - замечательный экскурсовод! Не чувствовалось, что этого человека я вижу впервые в жизни, было ощущение, что мы приехали в гости к подруге, с которой давно не виделись и вот она проводит нас своими любимыми маршрутами по Афинам, чтобы показать все самые-самые свои любимые уголки и здания. Спасибо огромное ей за это!
16 февраля 2020
Очень интересно и познавательно! Время пролетело незаметно и увлекательно. Мария отлично знает историю и мифологию Греции, развёрнуто отвечала на наши дополнительные вопросы, не связанные с тематикой экскурсии.
15 февраля 2020
Все было отлично , интересно слушать , ответы на все вопросы получили ! Информативно , интересно . Рекомендую !
Ещё 86 отзывов

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