Афины: дегустационный тур по уличной еде

За три часа нашей необыкновенной экскурсии вы познакомитесь с гастрономическими традициями Афин,...

За три часа нашей необыкновенной экскурсии вы познакомитесь с гастрономическими традициями Афин, попробуете лучшую греческую уличную еду, потрясающие десерты и традиционные закуски, а также исследуете торговый, творческий и самые модный районы города.
Афины: дегустационный тур по уличной еде
Афины: дегустационный тур по уличной еде
Афины: дегустационный тур по уличной еде
Афины: дегустационный тур по уличной еде

Что вы увидите 🤩

  • Торговый район Афин
  • Местные кондитерские
  • Улицы Псырри – творческого афинского района
  • Модные районы Афин
Об экскурсии
Свое гастрономическое приключение вы начнете в кондитерской, чтобы попробовать традиционный сырный пирог или спанакопиту, приготовленную прямо на месте из самых свежих ингредиентов. Вы узнаете, почему греки без ума от сувлаки, насладитесь мясом (или овощами) в лаваше, сочными помидорами и соусом цацики в местной закусочной вдали от толпы.
Далее пройдетесь по торговому району Афин и найдете восхитительную греческую пиццерию в форме лодки. После откроете для себя кондитерскую с лучшими греческими пончиками и лукумадами, пропитанными медом и корицей.
А еще прогуляетесь по улицам оживленного Псырри – афинского района, полного художественной и творческой силы. Вы полюбуетесь уличным искусством, винтажными магазинами, дизайнерскими магазинами и симпатичными кафе. Заедете вы и в старую пекарню, чтобы открыть для себя источник свежих и теплых кунжутных колец, которые можно найти в каждой продуктовой лавке в Афинах.
Завершите свой тур по уличной еде сладкими воспоминаниями о восхитительной пахлаве с золотым сиропом и сладкими специями. Покопаетесь в хрустящих слоях фило и получите легкий рецепт пахлавы, который можно приготовить дома.

Меры по борьбе с Covid-19:

  • Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;
  • Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей.
  • Участникам необходимо быть в защитной маске, которую необходимо взять с собой.
  • Взрослым, не вакцинированным против Covid-19, не разрешается входить в закрытые помещения ресторанов, баров, кафе и таверн. Вход будет разрешен только для вакцинированных взрослых и тех, у кого есть доказательства выздоровления от Covid-19 (с указанием, что они вылечились от вируса за последние шесть месяцев).
Важная информация
  • Экскурсия проводится на английском языке.

• Экскурсия проводится:

  • в небольшой сборной группе от 2 до 10 человек (ежедневно в 13:30, 15:30, 18:30);
  • в частной группе от 1 до 20 человек (ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00).
  • Диетические требования или сильная аллергия: пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы удовлетворить вас. У вегетарианцев есть варианты в любом месте.
  • Вопросы доступности: свяжитесь с нами заранее, чтобы проконсультироваться по каждому конкретному случаю. Наша прогулка проходит мимо мест, куда не всегда легко добраться с детскими колясками, инвалидными колясками, ходунками или костылями.
  • Возьмите с собой: комфортная обувь; многоразовая бутылка для воды.

Цены на экскурсионный тур

Для 10 человекДля 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 7 человекДля 8 человекДля 9 человекДля одного человекаДля группы 2-3 человекДля группы 4-6 человекДля группы 7-8 человекДля группы 9-10 человекДля группы 11-15 человекДля группы 16-20 человек
Взрослый (13 – 99 лет)
€420
€98
€147
€180
€225
€270
€294
€336
€378
Детский (3 – 12 лет)
€78
€117
€140
€175
€210
€224
€256
€39
Частный тур
€140
€150
€240
€280
€350
€480
€680

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода (английский и немецкий)
  • Еда.
Что не входит
  • Напитки
  • Чаевые.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Синтагма, Афины
Завершение: По договоренности
Важная информация
  • Меры по борьбе с Covid-19:
  • Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются
  • Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей.
  • Участникам необходимо быть в защитной маске, которую необходимо взять с собой.
  • Взрослым, не вакцинированным против Covid-19, не разрешается входить в закрытые помещения ресторанов, баров, кафе и таверн. Вход будет разрешен только для вакцинированных взрослых и тех, у кого есть доказательства выздоровления от Covid-19 (с указанием, что они вылечились от вируса за последние шесть месяцев).
  • Важная информация:
  • Экскурсия проводится на английском языке.
  • Диетические требования или сильная аллергия: пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы удовлетворить вас. У вегетарианцев есть варианты в любом месте.
  • Вопросы доступности: свяжитесь с нами заранее, чтобы проконсультироваться по каждому конкретному случаю. Наша прогулка проходит мимо мест, куда не всегда легко добраться с детскими колясками, инвалидными колясками, ходунками или костылями.
  • Возьмите с собой: комфортная обувь многоразовая бутылка для воды.
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

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