Об экскурсии

Свое гастрономическое приключение вы начнете в кондитерской, чтобы попробовать традиционный сырный пирог или спанакопиту, приготовленную прямо на месте из самых свежих ингредиентов. Вы узнаете, почему греки без ума от сувлаки, насладитесь мясом (или овощами) в лаваше, сочными помидорами и соусом цацики в местной закусочной вдали от толпы.

Далее пройдетесь по торговому району Афин и найдете восхитительную греческую пиццерию в форме лодки. После откроете для себя кондитерскую с лучшими греческими пончиками и лукумадами, пропитанными медом и корицей.

А еще прогуляетесь по улицам оживленного Псырри – афинского района, полного художественной и творческой силы. Вы полюбуетесь уличным искусством, винтажными магазинами, дизайнерскими магазинами и симпатичными кафе. Заедете вы и в старую пекарню, чтобы открыть для себя источник свежих и теплых кунжутных колец, которые можно найти в каждой продуктовой лавке в Афинах.

Завершите свой тур по уличной еде сладкими воспоминаниями о восхитительной пахлаве с золотым сиропом и сладкими специями. Покопаетесь в хрустящих слоях фило и получите легкий рецепт пахлавы, который можно приготовить дома.

Меры по борьбе с Covid-19:

Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;

Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей.

Участникам необходимо быть в защитной маске, которую необходимо взять с собой.

Взрослым, не вакцинированным против Covid-19, не разрешается входить в закрытые помещения ресторанов, баров, кафе и таверн. Вход будет разрешен только для вакцинированных взрослых и тех, у кого есть доказательства выздоровления от Covid-19 (с указанием, что они вылечились от вируса за последние шесть месяцев).

Важная информация

Экскурсия проводится на английском языке.

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