Об экскурсии
Свое гастрономическое приключение вы начнете в кондитерской, чтобы попробовать традиционный сырный пирог или спанакопиту, приготовленную прямо на месте из самых свежих ингредиентов. Вы узнаете, почему греки без ума от сувлаки, насладитесь мясом (или овощами) в лаваше, сочными помидорами и соусом цацики в местной закусочной вдали от толпы.
Далее пройдетесь по торговому району Афин и найдете восхитительную греческую пиццерию в форме лодки. После откроете для себя кондитерскую с лучшими греческими пончиками и лукумадами, пропитанными медом и корицей.
А еще прогуляетесь по улицам оживленного Псырри – афинского района, полного художественной и творческой силы. Вы полюбуетесь уличным искусством, винтажными магазинами, дизайнерскими магазинами и симпатичными кафе. Заедете вы и в старую пекарню, чтобы открыть для себя источник свежих и теплых кунжутных колец, которые можно найти в каждой продуктовой лавке в Афинах.
Завершите свой тур по уличной еде сладкими воспоминаниями о восхитительной пахлаве с золотым сиропом и сладкими специями. Покопаетесь в хрустящих слоях фило и получите легкий рецепт пахлавы, который можно приготовить дома.
Меры по борьбе с Covid-19:
- Все поверхности, к которым прикасаются туристы, регулярно очищаются;
- Число участников тура ограничено во избежание скопления большого количества людей.
- Участникам необходимо быть в защитной маске, которую необходимо взять с собой.
- Взрослым, не вакцинированным против Covid-19, не разрешается входить в закрытые помещения ресторанов, баров, кафе и таверн. Вход будет разрешен только для вакцинированных взрослых и тех, у кого есть доказательства выздоровления от Covid-19 (с указанием, что они вылечились от вируса за последние шесть месяцев).
Важная информация
- Экскурсия проводится на английском языке.
• Экскурсия проводится:
- в небольшой сборной группе от 2 до 10 человек (ежедневно в 13:30, 15:30, 18:30);
- в частной группе от 1 до 20 человек (ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00).
- Диетические требования или сильная аллергия: пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы удовлетворить вас. У вегетарианцев есть варианты в любом месте.
- Вопросы доступности: свяжитесь с нами заранее, чтобы проконсультироваться по каждому конкретному случаю. Наша прогулка проходит мимо мест, куда не всегда легко добраться с детскими колясками, инвалидными колясками, ходунками или костылями.
- Возьмите с собой: комфортная обувь; многоразовая бутылка для воды.