76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличная получилась экскурсия, большое спасибо Тамаре! Ей удалось заинтересовать не только наших детей разных возрастов (14, 10, 6 и 3 года), но и нас, взрослых. Мы, казалось, многое уже знали, но Тамара удачно восполнила пробелы и ответила на все интересующие нас вопросы. Также понравилось то, что она с учетом мест, которые мы уже успели посетить до экскурсии, построила маршрут по тем местам, где мы еще не бывали. Однозначно будем рекомендовать как гида, так и саму экскурсию всем друзьями знакомым, которые соберутся провести время в этом замечательном городе.