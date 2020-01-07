76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Афин, мифы о богах и навыки греческого в игровой интерактивной форме

Тамара
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Тамара – ваш гид
Я помогу вам и вашим детям открыть историю Афин от античности до современности, и сделаем мы это в игровой форме, используя большое количество картинок для «оживления» моих рассказов, так, что история станет и для детей, и для взрослых веселым приключением.

Также я мотивирую детей и взрослых активно участвовать в этом познавательном путешествии с помощью призов.

А еще вам откроется мир греческого языка — вместе освоим базовые знания!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — у здания Заппейон
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У этой экскурсии76 отзывов
4.95
Афины — детская экскурсия с призами
Афины — детская экскурсия с призами

Что вас ожидает

Наш маршрут будет пролегать по всем значимым местам Афин:

  • На Горе Ареопагос (место первого Суда в древности), с которой нам откроется умопомрачительный вид на Акрополь и Агору, мы проведем вводную беседу о предстоящем путешествии и выясним ваши интересы и предпочтения вашего ребенка. Детям дадим ответственное задание отмечать пройденные пункты маршрута. Сделаем несколько удачных кадров.
  • Поднимемся на холм Муз, попутно изучая мифы о богах.
  • На вершине холма Пникс вы узнаете о победе афинян над персами и начале расцвета жизни полиса. В легкой доступной форме я расскажу все самое важное о храмах Акрополя, а вы полюбуетесь видом на Верхний город.
  • После небольшой викторины мы продолжим маршрут, встречая памятники уже более позднего времени — Византийского наследия — храм, которым более 1000 лет! И, конечно, посетим место, где жил, учил и умер сам Сократ.
  • Я расскажу мифы и о Гефесте, ведь мы увидим его храм, удивительно сохранившийся, хотя ему около 2500 лет!

Организационные детали

  • Стоимость призов — от 10 евро. Этот вопрос обсудим лично и выберем подходящий приз в зависимости от того, что мотивирует вашего ребенка.
  • Наш маршрут вы можете дополнять и менять, это не влияет на цену. Главное, чтобы никто не устал и всем было интересно.
Афины — детская экскурсия с призами
Афины — детская экскурсия с призами
Афины — детская экскурсия с призами
Афины — детская экскурсия с призами
Афины — детская экскурсия с призами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у здания Заппейон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамара
Тамара
Я проживаю в Греции с 2012 года. Моё первое российское образование — религиовед. В Греции я училась на художественном факультете. Особенность моей подачи — это, в первую очередь, лёгкая, весёлая форма изложения. Я за дружеское общение и не сторонник излишнего официоза. Даю исчерпывающие советы по всем интересным точкам и музеям, тавернам и кафе. В моем лице вы найдёте друга. Большой педагогический опыт. Жду с нетерпением встречи!)
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Отличная получилась экскурсия, большое спасибо Тамаре! Ей удалось заинтересовать не только наших детей разных возрастов (14, 10, 6 и 3 года), но и нас, взрослых. Мы, казалось, многое уже знали, но Тамара удачно восполнила пробелы и ответила на все интересующие нас вопросы. Также понравилось то, что она с учетом мест, которые мы уже успели посетить до экскурсии, построила маршрут по тем местам, где мы еще не бывали. Однозначно будем рекомендовать как гида, так и саму экскурсию всем друзьями знакомым, которые соберутся провести время в этом замечательном городе.
1 января 2020
Великолепная экскурсия! Рекомендую и для детей и для взрослых. Тамара не только увлекательно рассказывала об основных достопримечательностях Афин, но и также показывала интересные фото/видео материалы об Афинах. Это было очень необычно и органично дополняло рассказ. Экскурсия прошла на одном дыхании, понравилась и нам и нашему сыну 12 лет.
8 декабря 2019
Чудесно!
19 ноября 2019
Замечательная детская экскурсия. Были с 5-ти летним ребенком. Дочка в восторге. 3,5 часа пролетели не заметно. Тамара умеет найти подход к детям и доступно донести материал до ребенка.
Мы увидели город и Акрополь с необычно ракурса, прошли по местам, куда сами точно не дошли бы. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую эту экскурсию.
23 октября 2019
Все прошло супер. Главное для меня, что Тамаре удалось заинтересовать детей, двух 7-леток, увлечь рассказом, историями. Время пролетело незаметно :) Маршрут не сложный, не утомительный, зато встретили очень красивый закат, посмотрели на город и Парфенон, конечно.
Спасибо
8 сентября 2019
Дети получили огромное удовольствие от экскурсии, было очень интересно. Дети совершенно не устали, наоборот, требовали продолжения. Гиду ставим отличную оценку за умение преподносить информацию и вызывать у детей интерес, и, что главное: дети вспоминают о своих впечатлениях, полученных на этой экскурсии. Так что рекомендуем!
26 августа 2019
От экскурсии осталась в восторге вся семья! И дети (5 и 12) и мы узнали много нового, удивительно увлекательно и занимательно) Подача материала чудесная, лёгкая, естественная. Очень интересно подобран маршрут, совсем не чувствуешь усталости и сам не замечаешь как оказываешься то в одном удивительном месте, то в другом) По пути Тамара погрузила нас в Грецию с головой))) от античности до наших дней, при чем так, что и наши беспокойные дети и мы были поглощены от начала до самого конца! Спасибо огромное!)) Вспоминаем и обсуждаем всей семьей спустя неделю)
23 августа 2019
Нас было пятеро: два взрослых, два подростка и ребенок 7 лет, а на улице солнце и +36. Было непросто, но Тамара отлично рассказывает и мы все остались довольны. Спасибо.
5 августа 2019
Тамара, спасибо большое за познавательную и очень интересную экскурсию!
Я думаю, что было не просто провести экскурсию для нашей большой и разновозрастной компании (взрослые и дети 6-12 лет), но вы мастерски рассказывали, учитывая аудиторию! Детям очень понравилась ваша история, приправленная мифами и волшебными легендами! Отличный маршрут, интереснейшие комментарии и знакомство с «настоящими Афинами»!
2 августа 2019
Валентина, Минск.
Спасибо за экскурсию, все прошло хорошо.Дети остались довольны.
Ещё 66 отзывов

Тамара проводит ещё 2 экскурсии

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