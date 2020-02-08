20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомить ребенка с античной культурой и символами древнего города в игровой форме

София
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София – ваш гид
Приготовьтесь перенестись на тысячелетия назад и очутиться в Афинах эпохи Древней Греции! На моей прогулке ребята в игровой форме познакомятся с главными достопримечательностями города: пройдут по следам древнегреческих богов, расшифруют античные мифы, услышат истории о микенцах и спартанцах и представят, как выглядел древний Парфенон.
€101
86 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Синтагма около фонтана
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У этой экскурсии20 отзывов
5
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени

Что вас ожидает

Знакомство с культурой Греции в игровой форме
Среди ключевых достопримечательностей Афин ребятам предстоит перенестись на тысячи лет назад и погрузиться в культуру, быт и повседневные заботы эпохи Античности.
▪️ В Королевском парке я расскажу, как образовалась Греция и почему здесь высокая сейсмическая активность. А еще ребята узнают, какие животные, растения и морские обитатели встречаются в окрестностях Афин.
▪️ На Панафинейском стадионе вспомним о спортивных играх Античности: почему они возникли, кто в них участвовал и, конечно, каким был главный приз на соревнованиях.
▪️ У храма Зевса Олимпийского обязательно поговорим о верховном античном боге: ребята узнают историю рождения великого Громовержца и поймут, что могут сказать мифы об идеях и образе мыслей древних греков.
▪️ Тысячи лет назад афиняне тоже ходили в школу — я расскажу, как было устроено обучение в Древней Греции и какие греческие слова перекочевали в русский язык.
▪️ На холме Филопаппа вы увидите величественный Акрополь и морские волны, а я помогу представить, каким был Парфенон в первозданном виде.

Об Афинах языком мифов и легенд
Исследуя главные уголки Афин, вместе с ребятами мы проследим, как зарождалась греческая цивилизация. Поговорим о Крито-Микенской цивилизации: вспомним о Минотавре, заключённом в лабиринт, о юношах и девушках, которых отправляли чудовищу из Афин. Разберемся, какими неожиданными путями развивалась античная культура и какое место в ней занимают о храбрые микенцы и строгие спартанцы. Мифы, связанные с Афиной Палладой, помогут детям понять мироустройство древних людей. А еще мы порассуждаем о точности древнегреческих летописей и о том, есть ли доля правды в античных мифах.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на путешественников с детьми, которые хотят познакомиться с Афинами через увлекательный мир античных мифов.

Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Синтагма около фонтана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Шикарная экскурсия, очень вежливый и приветливая гид. Спасибо огромное!
13 января 2020
София прекрасный гид, понравилась и детям и взрослым, а удивил высокий уровень знания истории Софии. Очень рекомендую! Спасибо большое
9 января 2020
Отличная экскурсия! Это была вторая за 3 дня экскурсия с Софией, первой была базовая обзорная. В описании программ были пересечения и это немного смущало. Но Софии удалось так перестроить маршрут и материал второй экскурсии, что повторов практически не было, а редкие упоминания ранее озвученного были наоборот очень к месту и сработали на лучшее закрепление "пройденного". Детям понравилось, а это главное :) но и нам, взрослым тоже было достаточно интересно, т.к. разрозненная информация по мифам
8 января 2020
София, спасибо за экскурсию и рассказ! Хорошо, что мы организовались в первый же день нашего 9 дневного визита, потому что все остальные дни мы уже понимали куда и зачем идти, где что расположено, и на что обращать внимание. Очень полезно при поездке с детьми в большом незнакомом городе.
3 ноября 2019
У нас была прекрасная экскурсия, София очень эрудированный человек и отличный рассказчик, мы услышали много интересного о многовековой греческой истории, почувствовали колорит места. Немножечко наш ребёнок (девочка 9 лет) концу экскурсии устала и перестал слушать, наверное 2,5 часа для неё ещё рано, но взрослые остались очень довольны.
Спасибо, Софии, за дельные советы по выбору блюд местной кухни и рекомендацию ресторанов на вечер. Все было очень вкусно!
2 ноября 2019
Большое спасибо Софии за прогулку по Афинам!Понравилось все: и маршрут, и манера вести рассказ и объём информации ,который мы получили.С нами на экскурсии был наш десятилетний сын .Он тоже доволен.От него отдельная благодарность.
31 октября 2019
Экскурсию заказывали на троих: двое взрослых и ребёнок 10 лет. Специально выбрали эту тему, чтобы и дочери было интересно. Экскурсия очень понравилась: София очень подробно и в то же время очень увлекательно рассказала как об истории, так и об архитектуре и достопримечательностях Афин. Наш ребёнок увлекается Древнегреческой мифологией и у них нашлось много интересных тем и вопросов для обсуждения. Экскурсия длилась около 2,5 часов и за это время мы много где побывали, и много чего увидели.
Более того, София дала нам несколько важных советов и по дальнейшим нашим путешествиям по Греции, и по магазинам - что и где закупить реально греческого, вкусного и необычного.
София позитивна, легко общается, много знает. Мы с удовольствием побывали на ее экскурсии и рекомендуем ее другим туристам.
София, большое Вам спасибо!
4 сентября 2019
Спасибо Софии за экскурсию!
Время экскурсии пролетело незаметно, не смотря на жару.
София помогла увидеть сердце Афин, его красоту и историю.

Интересное нашли для себя и дочки 10 и 7 лет, и взрослые. А на закате солнца, оживился и младший участник экскурсии, 4 года, и с удовольствие полазил по холму Муз, с которого мы все наслаждались видом на вечерний город.
2 сентября 2019
Спасибо. Хорошая экскурсия.
Прошлись по всему старому городу, по улочкам Афин. Вышли на великолепную площадку с видом на Афинский Акрополь
Еще бы в Афинский Акрополь зайти и было бы все выше ожиданий)))))))
30 августа 2019
Добрый день! Были на экскурсии с двумя детьми, очень понравилось. Дети и мы с мужем остались довольны! Спасибо Софии за интересную экскурсию.
Ещё 10 отзывов

София проводит ещё 2 экскурсии

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