Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя

Осмотрите Афины, порт Пирей и пляжи в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобус

Осмотрите Афины, порт Пирей и пляжи в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобус.

Сходите и возвращайтесь, когда нужно.

Откройте для себя сердце Афин на бесплатных пеших экскурсиях в сопровождении вежливых гидов.

Послушайте интересные аудиокомментарии на любом из 16 языков на борту автобуса.

Пройдите без очереди в музей Акрополя благодаря этому пакетному предложению.
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя
Афины: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус и в музей Акрополя

Что вы увидите 🤩

  • Афины
  • Порт Пирей
  • Гавань Микролимано
  • Район Плака
  • Врата римского императора Адриана
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Здание греческого парламента на площади Синтагма
  • Афинскую Ривьеру
  • Гавань Флисвос
  • Озеро Вулиагмени
  • Морской музея
  • Пасалимани
  • Площадь Кораи
  • Коммерческий центр Пирея
  • Новый музей Акрополя
Пирей и Афины
По маршруту Пирей вы сможете посетить пристань для яхт Псалимани и старинную гавань Микролимано. По маршруту Афины вы исследуете исторический район Плака и откроете для себя самую традиционную область Афин. Оцените врата римского императора Адриана, храм Зевса Олимпийского и здание греческого парламента на площади Синтагма.
Глифада
Исследуйте Афинскую Ривьеру в рамках маршрута Глифада и узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на пляже в Агиос Космас. Выйдя от круизного терминала в Глифаде, прогуляйтесь по самым многонациональным пригородам столицы и пройдитесь по магазинам в роскошных торговых центрах. Загляните в какое-нибудь красивое кафе или пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.
Вулиагмени
Маршрут Вулиагмени предлагает остановки вдоль одного из самых популярных пляжей Афин. Вы сможете посмотреть на кладбище союзных войск и византийский музей. Сходите к озеру Вулиагмени, одному из самых популярных мест в городе. Попробуйте термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами.
«Счастливый поезд Пирей»
«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.

Важная информация:

  • Забрать билет в музее Акрополя можно ежедневно с 09:00 до 17:00 у остановки А4 Acropolis & Parthenon.
  • Билет со входом вне очереди в музей Акрополя действителен для 1 посещения в любой день в течение часов работы.
  • Все автобусы оборудованы низким полом для удобной посадки и местами для инвалидных колясок.
  • Бесплатные наушники предоставляются при посадке.
  • 25 марта вход в музей бесплатный (день независимости Греции).
  • Ваучер не является билетом в музей. Пожалуйста, заберите ваш билет со входом вне очереди в музей Акрополя у представителя на остановке А4: Acropolis & Parthenon.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
€28

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на день на 4 различных автобусных маршрута и 1 бесплатный день для знакомства с Афинами.
  • Аудиокомментарии на 16 языках с одноразовыми наушниками.
  • Билет с проходом без очереди в новый музей Акрополя.
  • Две пеших экскурсии по району Акрополя, проводятся с апреля по октябрь.
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Сопровождение на территории памятников
Место начала и завершения
На любой из автобусных остановок по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30 - 18:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 08:30 - 18:00

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