Пирей и Афины

По маршруту Пирей вы сможете посетить пристань для яхт Псалимани и старинную гавань Микролимано. По маршруту Афины вы исследуете исторический район Плака и откроете для себя самую традиционную область Афин. Оцените врата римского императора Адриана, храм Зевса Олимпийского и здание греческого парламента на площади Синтагма.

Глифада

Исследуйте Афинскую Ривьеру в рамках маршрута Глифада и узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на пляже в Агиос Космас. Выйдя от круизного терминала в Глифаде, прогуляйтесь по самым многонациональным пригородам столицы и пройдитесь по магазинам в роскошных торговых центрах. Загляните в какое-нибудь красивое кафе или пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.

Вулиагмени

Маршрут Вулиагмени предлагает остановки вдоль одного из самых популярных пляжей Афин. Вы сможете посмотреть на кладбище союзных войск и византийский музей. Сходите к озеру Вулиагмени, одному из самых популярных мест в городе. Попробуйте термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами.

«Счастливый поезд Пирей»

«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.

Важная информация: