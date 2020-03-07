83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции

София
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София – ваш гид
Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце.

В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов.

По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра.

Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе.

А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.
€106
85 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Акрополь
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У этой экскурсии83 отзыва
4.95
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы

Что вас ожидает

Великий дух Аттики
Классическая Греция дала направление для развития всей западноевропейской цивилизации. Вы узнаете, почему именно здесь родились демократия, философия и театр. Что послужило предпосылкой для формирования культуры, гражданских свобод и искусства. И как на стыке разных этнических картин мира, на рубеже между востоком и западом Европы, возник, рос и креп могучий эллинский дух. Кроме того, побеседуем об интересных параллелях между известными легендами и объективными фактами, о которых вы, возможно, не догадывались — одной из тем станет, например, происхождение греческого алфавита.

Старейший район Афин
Мы прогуляемся по древней Плаке, где люди жили непрерывно на протяжении нескольких тысячелетий и где едва ли не каждый камень помнит «золотой век» Перикла. Поговорим о его влиянии на произведения эпохи Возрождения, творчество современных художников и образ мышления нового человека. В историческом квартале вы охватите сразу несколько эпох — увидите величественные римские колонны и следы турецкого владычества, а также познакомитесь с классикой эгейского градостроительства, осмотрите старейший метеорологический памятник — Башню ветров — и встретите множество колоритных таверн.

Дух истории на афинских холмах
У подножия священной скалы Акрополя, вы познакомитесь с островной кикладской архитектурой, увидите пряничные домики и узкие белые улочки. Я расскажу, кем были жители этого сказочного места и почему они оказались в центре Афин у Акрополя. На холме Муз (Филопаппа) вспомним Сократа, проведшего здесь последние дни. Вы услышите о стратегической значимости места, а также увидите серебристо-зеленые оливковые рощи. На холме Ареопаг, где судили бога войны Ареса, узнаете о важном законодательном органе древних Афин, проповедях крестителя Греции, апостола Павла, и первых греках, принявших христианство.

Традиции древних и современных греков
Проходя вдоль агоры, я расскажу, какое значение имела городская площадь для древних греков. На торговых улочках вы увидите эксклюзивные вещи и предметы народного промысла, в том числе изделия из оливкового дерева. На примере работ греческих художников-керамистов узнаете об исконных гончарных традициях. Отдельно поговорим о роли оливы в культуре народа и всех тонкостях оливкового масла — символа Средиземноморья. Кроме того, речь пойдет о сортах винограда, марочных винах и напитках эллинов. И, конечно, не обойдем вниманием современных жителей — вы услышите, что они любят, а что им не по душе; что причитается женщине, а что мужчине при вступлении в брак; как проходят свадьбы и крестины; какие жизненные ценности почитают и в чем особенности греческого менталитета.

Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы
Афины — город вечной красоты и свободы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Акрополь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
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83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
София прекрасный экскурсовод. Рассказала много интересного, показала чудесные места и посоветовала что еще стоит посетить. Время экскурсии пролетело незаметно и хотелось еще.
26 февраля 2020
По Софии видно - она горит этим городом, историей и культурой.
Она сумела захватить наше внимание настолько, что мы ходили с открытыми ртами :)
Было очень интересно.
Хоть мы и немного опоздали на экскурсию, маршрут удалось наверстать с лихвой.
Очень рекомендую именно этого экскурсовода и этот тур.
Мы планировали посетить тур в первый день нашего приезда в Афины, но по своим причинам пришлось перенести на 3 день и мы очень жалеем об этом. Если бы мы в первый день узнали о том, куда можно сходить, что посетить - наша поездка была бы на максималках :)
24 февраля 2020
Мы провели 3 часа в компании замечательного гида, экскурсовода и просто приятного человека. Услышали увлекательные рассказы, мифы, истории от античных времён до сегодняшних дней. София задала нам настроение, темы и идеи для дальнейших открытий Афин и Греции в целом. Спасибо большое, София!
19 февраля 2020
Ребята, спасибо Вам большое!
Ваш гид - София провела отличную экскурсию... знание материала,
отличная подача его, природное обаяние - все это вместе дало нам
незабывваемых 3 часа в Афинах.
Теперь друзьям и знакомым будем советать только ее и сами при случае
будем пользоваться ее услугами.
Еще раз спасибо Вам и отдельно - Софии.
19 февраля 2020
Очень содержательная экскурсия, интересный рассказ и маршрут. Спасибо.
12 февраля 2020
София - прекрасный гид: маршрут подобран нетривиально, рассказ познавателен и одновременно прост. Общение на само экскурсии легкое, но увлекательное. Гид порекомендовала нам поездку на термальное озеро, внимательно проследила наш маршрут, помогала на каждом шагу. Внимательный и ответственный человек. Рекомендую по каждому пункту.
12 февраля 2020
Экскурсия была проведена профессионально и интересно
11 февраля 2020
Огромное спасибо Софии. Экскурсия очень интересная и познавательная. Узнали про древнюю и современную Грецию. Время пролетело незаметно. После экскурсии София порекомендовала классные локации по еде и прогулке. Рекомендую Софию, как грамотного гида по Афинам.
9 февраля 2020
Экскурсия понравилась и по форме и по содержанию. Спасибо Софии, проведённые с ней три часа - первое знакомство с Афинами. В следующие дни мы воспользовались рекомендациями Софии, которые помогли нам продолжить знакомство с городом.
19 января 2020
Спасибо большое Софии за такую содержательную, интересную и увлекательную экскурсию! Три часа пролетели как одна минута. Очень информативно и одновременно легко, познавательно и в то же время хочется слушать ещё и ещё. Хочется отметить хорошую подачу Софии, структуризацию рассказа, замечательные коммуникативные способности и выразить благодарность за советы лучших мест для самостоятельного посещения!
Ещё 73 отзыва

София проводит ещё 2 экскурсии

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