Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером

В этом путешествие вы сможете исследовать Акрополь и посетить его Музей

В этом путешествие вы сможете исследовать Акрополь и посетить его Музей.

Увидеть Храм Зевса, самый большой храм древней Греции.

Посетить Коринфский музей и посмотреть статуи римских императоров.

Встать возле алтаря, где апостол Павел говорил о христианстве, и многое другое.

Вы увидите сразу два исторических города — Афины и Коринф, за один день с нашим опытным водителем.
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером
Афины и Коринфский тур на целый день с трансфером

Что вы увидите 🤩

  • Акрополь
  • Музей Акрополя
  • Храм Зевса
  • Эрехтейон
  • Храм Ники Аптерос
  • Стадион «Панатинайко»
  • Парфенон
  • Афинский университет
  • Академию искусств и наук
  • Национальную библиотеку
  • Коринф
  • Диолк
  • Храм Аполлона
  • Коринфский музей
Акрополь
Посетите Акрополь, который является символом демократии. Посмотрите Парфенон, который считается самым совершенным зданием в мире, и Эрехтейон, который прославился своими Кариатидами, Пропилами и реконструированным Храмом Афины Найк. Продолжите в музей Акрополя, который недавно был признан пятым лучшим в мире. Посмотрите знаменитую арку римского императора Адриана и храм Зевса, который был самым большим в древнем мире.
Афины
Поймайте панорамный вид на Афины с горы Ликабет и сделайте несколько красивых фотографий. Посетите стадион «Панатинайко», где в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры. Наблюдайте за сменой караула у парламента. Совершите поездку по центру города и увидите некоторые фантастические неоклассические здания: Афинский университет, Академия искусств и наук и Национальная библиотека. Посмотрите резиденцию Сулеймана, археолога Гемана, который нашел Трою.
Коринф
Затем продолжите движение на юго-запад до Коринфа. Сделайте небольшую остановку, чтобы увидеть Коринфский канал и Диолк, по которым коринфяне тащили корабли. В древнем Коринфе вы можете увидеть руины двух театров, Храм Аполлона, храмы римского периода и, конечно же, алтарь, где святой Павел говорил с коринфянами о новой религии. Музей, в котором хранятся сотни артефактов разных периодов, действительно интересен. После обеда (по желанию) вы вернетесь обратно в Афины.

Важная информация:

  • Водитель говорит на английском языке.
  • Музей Акрополя открыт с 08:00 до 20:00. Билеты стоят 5 евро.
  • Акрополь открыт с 08:00 до 19:00 летом и с 08:30 до 15:00 в зимний период (с 1 ноября по 31 марта).
  • Стоимость билетов на акрополь составляет 12 евро и включает в себя посещение храма Зевса, Древней Агоры, Римского форума, Керамейкоса и Театра Диониса. Коринф стоит 4 евро. Все города и музеи закрыты 1 января, 25 марта, 1 мая, 28 октября, Рождество и День подарков. Города открыты с 12:00 до 15:00 в Страстную пятницу; в Великую субботу с 08:30 до 15:00; и закрыты в пасхальное воскресенье. В Пасхальный понедельник города открыты с 08:30 до 15:00.
  • Порядок посещений может измениться из-за непредвиденных обстоятельств.
  • Обратите внимание, что водитель не может сопровождать вас внутри городов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-8 человекДля группы 9-12 человекДля группы 13-16 человек
Общий
€300
€550
€650
€950

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в оба конца из вашего отеля, круизного лайнера или другого предпочтительного места в Афинах
  • Англоговорящий водитель / гид
  • Холодная питьевая вода
  • Мобильный телефон
  • WI-FI
Что не входит
  • Входные билеты
  • Обед
  • Напитки
  • Лицензированный гид
Место начала и завершения
Ваш отель в Афинах
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите расписание
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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