Акрополь
Посетите Акрополь, который является символом демократии. Посмотрите Парфенон, который считается самым совершенным зданием в мире, и Эрехтейон, который прославился своими Кариатидами, Пропилами и реконструированным Храмом Афины Найк. Продолжите в музей Акрополя, который недавно был признан пятым лучшим в мире. Посмотрите знаменитую арку римского императора Адриана и храм Зевса, который был самым большим в древнем мире.
Афины
Поймайте панорамный вид на Афины с горы Ликабет и сделайте несколько красивых фотографий. Посетите стадион «Панатинайко», где в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры. Наблюдайте за сменой караула у парламента. Совершите поездку по центру города и увидите некоторые фантастические неоклассические здания: Афинский университет, Академия искусств и наук и Национальная библиотека. Посмотрите резиденцию Сулеймана, археолога Гемана, который нашел Трою.
Коринф
Затем продолжите движение на юго-запад до Коринфа. Сделайте небольшую остановку, чтобы увидеть Коринфский канал и Диолк, по которым коринфяне тащили корабли. В древнем Коринфе вы можете увидеть руины двух театров, Храм Аполлона, храмы римского периода и, конечно же, алтарь, где святой Павел говорил с коринфянами о новой религии. Музей, в котором хранятся сотни артефактов разных периодов, действительно интересен. После обеда (по желанию) вы вернетесь обратно в Афины.
Важная информация:
- Водитель говорит на английском языке.
- Музей Акрополя открыт с 08:00 до 20:00. Билеты стоят 5 евро.
- Акрополь открыт с 08:00 до 19:00 летом и с 08:30 до 15:00 в зимний период (с 1 ноября по 31 марта).
- Стоимость билетов на акрополь составляет 12 евро и включает в себя посещение храма Зевса, Древней Агоры, Римского форума, Керамейкоса и Театра Диониса. Коринф стоит 4 евро. Все города и музеи закрыты 1 января, 25 марта, 1 мая, 28 октября, Рождество и День подарков. Города открыты с 12:00 до 15:00 в Страстную пятницу; в Великую субботу с 08:30 до 15:00; и закрыты в пасхальное воскресенье. В Пасхальный понедельник города открыты с 08:30 до 15:00.
- Порядок посещений может измениться из-за непредвиденных обстоятельств.
- Обратите внимание, что водитель не может сопровождать вас внутри городов.