Акрополь

Посетите Акрополь, который является символом демократии. Посмотрите Парфенон, который считается самым совершенным зданием в мире, и Эрехтейон, который прославился своими Кариатидами, Пропилами и реконструированным Храмом Афины Найк. Продолжите в музей Акрополя, который недавно был признан пятым лучшим в мире. Посмотрите знаменитую арку римского императора Адриана и храм Зевса, который был самым большим в древнем мире.

Афины

Поймайте панорамный вид на Афины с горы Ликабет и сделайте несколько красивых фотографий. Посетите стадион «Панатинайко», где в 1896 году состоялись первые современные Олимпийские игры. Наблюдайте за сменой караула у парламента. Совершите поездку по центру города и увидите некоторые фантастические неоклассические здания: Афинский университет, Академия искусств и наук и Национальная библиотека. Посмотрите резиденцию Сулеймана, археолога Гемана, который нашел Трою.

Коринф

Затем продолжите движение на юго-запад до Коринфа. Сделайте небольшую остановку, чтобы увидеть Коринфский канал и Диолк, по которым коринфяне тащили корабли. В древнем Коринфе вы можете увидеть руины двух театров, Храм Аполлона, храмы римского периода и, конечно же, алтарь, где святой Павел говорил с коринфянами о новой религии. Музей, в котором хранятся сотни артефактов разных периодов, действительно интересен. После обеда (по желанию) вы вернетесь обратно в Афины.

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