Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе

Откройте для себя Афины, Пирей, Ривьеру и пляжи во время обзорной экскурсии на автобусе

4.3
458 отзывов
В группе
до 100 чел.
Откройте для себя Афины, Пирей, Ривьеру и пляжи во время обзорной экскурсии на автобусе.

Полюбуйтесь видами, совместив удовольствие и образование благодаря комментариям на 12 языках на борту.

Выберите билет с разными маршрутами.
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе
Афины и морское побережье: обзорный тур на желтом автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Афинский Акрополь
  • Площадь Синтагма
  • Плака
  • Залив Зеа
  • Микролимано
  • Монастираки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Заходите и выходите без ограничений на более чем 40 остановках в Афинах, Пирее, на Ривьере и пляжах
  2. Полюбуйтесь панорамным видом с верхней площадки туристического автобуса
  3. Сойдите на остановках, чтобы посетить главные археологические памятники и музеи
Полюбуйтесь достопримечательностями Афин, Пирея и Ривьеры с верхней площадки двухэтажного hop-on hop-off автобуса.
Осмотрите архитектуру городов и узнайте их историю из аудиогида на борту, доступного на 12 языках.
Выберите 1,5-часовой маршрут по Афинам, который начинается на площади Синтагматос, 1-часовой маршрут по Пирею со стартом у круизного терминала или 2-часовой маршрут по Ривьере и пляжам с начальной точкой у Акрополя. Рядом с Акрополем находится пересадочная автобусная остановка, которая соединяет все линии. Эти туры по городу для путешественников позволят осмотреть и, выходя на остановках, посетить яркие достопримечательности.
В Афинах – городе, наполненном историческими и культурными памятниками, – вы можете покинуть автобус, чтобы исследовать археологический комплекс Акрополя и Парфенона. Взгляните на Новый музей Акрополя и Национальный археологический музей.
Прогуляйтесь по живописным районам Плака и Монастираки, где вы увидите неоклассические здания, археологические памятники и сувенирные магазины.
Исторический порт Пирея – один из важнейших коммерческих морских портов Средиземноморья. Рядом с ним находятся несколько частных гаваней, таких как Микролимано и Зеа Марина (Пасалимани). Полюбуйтесь архитектурной красотой Городского театра и посетите планетарий, один из самых хорошо оборудованных в мире.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид на 12 языках
  • Одноразовые наушники
  • Брошюра с расписанием и картой маршрутов
  • Пешие экскурсии с аудиогидом по Акрополю, району Плака и Национальному саду (с мая по октябрь)
Что не входит
  • Посещение достопримечательностей
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 458 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
243
4
118
3
60
2
23
1
14
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
2 янв 2020
(Сингапур)
Мы купили билеты на наш первый день прибытия в Афины в надежде на спокойную поездку по городу. Было достаточно удобно найти место, чтобы проверить наши билеты и сесть на автобус, но проводник на месте не предупредил нас, когда автобус прибыл на очень оживленную площадь Синтагма, поэтому нам пришлось ждать следующего автобуса. Она также не очень ясно указала, куда следует пересесть на линию Пирей, но водитель автобуса очень помог
А
20 сен 2019
(Израиль)
Билет достаточно дешёвый,12 евро на два дня, а даёт возможность увидеть сразу 3 разных района. Во второй день доехали на автобусе до последней остановки маршрута и накупались в озере Вульягмени, вечером вернулись с этим же автобусом. Очень удобно. Если бы сейчас покупала, взяла бы синие автобусы,доплатила бы ещё за возможность съездить на мыс Сунион. Есть автобусы из Афин,но заканчивают ходить в 7 вечера, а закат летом и в сентябре, позже.
C
16 сен 2019
(Австралия)
Это был отличный способ увидеть Афины, но время от времени движение может быть очень оживленным. Одна авария может вызвать серьезные задержки. Очевидный маршрут проходит по городу, но вы можете добраться до района пляжей за небольшую стоимость этого билета с экскурсией по городу. Подсказка, не выбирайте портовый маршрут, поскольку он предназначен только для круизных лайнеров. В конце пляжного маршрута есть озеро Вулиагмени, которое очень хорошее и спокойное вдали от Афин, вход в зону купания составляет 12 евро, но единственным недостатком было то, что пляжный маршрут начинался не раньше 11 часов утра. Этот билет на 2 дня был очень хорошим качеством.

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