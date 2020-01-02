Полюбуйтесь достопримечательностями Афин, Пирея и Ривьеры с верхней площадки двухэтажного hop-on hop-off автобуса.

Осмотрите архитектуру городов и узнайте их историю из аудиогида на борту, доступного на 12 языках.

Выберите 1,5-часовой маршрут по Афинам, который начинается на площади Синтагматос, 1-часовой маршрут по Пирею со стартом у круизного терминала или 2-часовой маршрут по Ривьере и пляжам с начальной точкой у Акрополя. Рядом с Акрополем находится пересадочная автобусная остановка, которая соединяет все линии. Эти туры по городу для путешественников позволят осмотреть и, выходя на остановках, посетить яркие достопримечательности.

В Афинах – городе, наполненном историческими и культурными памятниками, – вы можете покинуть автобус, чтобы исследовать археологический комплекс Акрополя и Парфенона. Взгляните на Новый музей Акрополя и Национальный археологический музей.

Прогуляйтесь по живописным районам Плака и Монастираки, где вы увидите неоклассические здания, археологические памятники и сувенирные магазины.

Исторический порт Пирея – один из важнейших коммерческих морских портов Средиземноморья. Рядом с ним находятся несколько частных гаваней, таких как Микролимано и Зеа Марина (Пасалимани). Полюбуйтесь архитектурной красотой Городского театра и посетите планетарий, один из самых хорошо оборудованных в мире.