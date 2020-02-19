15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мир Древней Греции

Поднявшись на холм, где собирались народные собрания, вы ощутите себя членами афинского демократического общества и услышите о Золотом веке Перикла. А глядя на холм Ареопаг, на котором проходил суд над богом Аресом, узнаете о временах Героев, воспетых Гомером. Кроме того, заглянете в тюрьму Сократа и увидите, что хранится под 3000-летним стеклом.

Афины вчера и сегодня

Афины — это удивительная смесь традиций и архитектуры разных народов. Арка, библиотека Адриана и Агора напомнят вам о Древнем Риме. Древние мечети (ныне музеи) и двери медресе — о 400-летнем турецком владычестве. А маленькие и уютные церквушки — о византийском влиянии. Гуляя по живописным районам Плака и Анафиотика, вы понаблюдаете за тем, как живут современные греки.