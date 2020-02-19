15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мир Древней Греции Поднявшись на холм, где собирались народные собрания, вы ощутите себя членами афинского демократического общества и услышите о Золотом веке Перикла. А глядя на холм Ареопаг, на котором проходил суд над богом Аресом, узнаете о временах Героев, воспетых Гомером. Кроме того, заглянете в тюрьму Сократа и увидите, что хранится под 3000-летним стеклом.
Афины вчера и сегодня Афины — это удивительная смесь традиций и архитектуры разных народов. Арка, библиотека Адриана и Агора напомнят вам о Древнем Риме. Древние мечети (ныне музеи) и двери медресе — о 400-летнем турецком владычестве. А маленькие и уютные церквушки — о византийском влиянии. Гуляя по живописным районам Плака и Анафиотика, вы понаблюдаете за тем, как живут современные греки.
Организационные детали
Если красота археологических памятников окажется для вас настолько притягательной, что вы захотите их посетить, я постараюсь органично вписать их в программу. Билеты оплачиваются отдельно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у метро Тисио.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я Оля, безумно влюбленная в Афины и их историю. В детстве я зачитывалась древнегреческими мифами, а теперь хожу по местам, где все происходило. Я в сказке!
Я живу в Афинах более двух лет и каждый день открываю для себя что-то новое. Мне нравится, что история самой Греции так же увлекательна, как и ее мифы. Отдельным открытием стало то, как сильно переплетены судьбы наших стран — я с радостью поделюсь с вами этими знаниями. По образованию я лингвист-переводчик. Если захотите, я вам еще и по-французски про Афины расскажу!)
Ольга, большая молодец! Все рассказала интересно, плюс посоветовала что кушать, куда пойти! Огромным бонусом нам достался совет маршрута куда можно поехать на машине!
Прекрасная, приятная и коммуникабельная девушка! Всем советую!
Ирина
4 февраля 2020
Были на экскурсии с Ольгой 4-го февраля 2020. Полный восторг и удовольствие. Ольга - чудесный рассказчик, легкий и приятный в общении человек. В каждом ее слове чувствуется любовь к Афинам, к Греции, к истории города, его традициям и людям. Невероятно богатый рассказ о самых разных сторонах истории и жизни Афин с древности до наших дней. Множество остроумных и ярких комментариев, что делает рассказ гида занимательным и легким для восприятия. Ольга на протяжении маршрута (а он был весьма протяженным) была неутомима, ее рассказ длился нескольких часов и был практически непрерывным, но отнюдь не скучным и не утомительным. Мы остались очень довольны тем, что именно Ольга была нашим гидом в первый день в Афинах. Искренне желаем ей удачи, а Вам путешественники и туристы - желаем не пропустить встречу с таким чудесным гидом (она Вам еще расскажет где попробовать самую вкусную еду, сделать покупки и даст полезные советы по пребыванию в Афинах). Ура, ура, ура!!!
Алла
3 февраля 2020
Наш экскурсовод Ольга помогла нам влюбиться в Афины с первого взгляда (Точнее, с первого дня). Она великолепно выстроила свой рассказ. Погружение в историю оказалось на редкость приятным. Прогулка была долгой, насыщенной, но совсем не утомительной. Ни в одном путеводителе Не найти столько увлекательной и полезной информации, которой с нами поделилась Ольга. На все вопросы, возникшие по ходу экскурсии, мы получили исчерпывающие ответы. Очень довольны экскурсией. Спасибо огромное!
вероника
16 января 2020
Ольга, спасибо за экскурсию! Приятная девушка, интересный рассказ. Спасибо! Рекомендую!
Андрей
5 января 2020
Прекрасная экскурсия! Ольга умничка. Видно что готовится к каждой встрече. Глубокие знания Афин и греческой истории. Прекрасный и богатый русский язык. Узнали много очень интересного и познавательного.
Оксана
4 января 2020
Всем, доброго дня! Экскурсия по Афинам понравилась.
Рекомендую гида!
Алексей
30 декабря 2019
Замечательный гид!!!!
Светлана
26 декабря 2019
Огромное спасибо Ольге за знакомство с Афинами! Время экскурсии прошло легко, познавательно и очень быстро (4 часа:)). Мы легко согласовали удобное место и время встречи. Маршрут экскурсии очень хорошо продуман и дает возможность составить целостную картинку города от древности до сегодня. Экскурсия с Ольгой это возможность полюбить этот город! Наша дочь (13 лет) с удовольствием и интересом слушала историю Афин.
Отдельно "спасибо" за вкуснющие бублики и советы!
ELENA
9 декабря 2019
Экскурсия с Ольгой - идеальный вариант для первого знакомства со старым городом, прекрасное сочетание качества подачи материала и объёма информации. Ольга - очень приятный человек в общении, поделилась любопытными фактами, о которых не прочитаешь в путеводителе. Прекрасная программа экскурсии и возможность сделать множество великолепных фото. Ольга, спасибо!
Вы прекрасный экскурсовод!
Марина
1 декабря 2019
Вчера были на обзорной экскурсии по Афинам с Олей.
Экскурсия прошла на ура., хотя мы и устали, т к много ходили, но впечатление о центре Афин получили полное. Оля нас угостил местной хурьмой, которая, действительно, оказалась очень акусной. Спасибо за экскурсию!
Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы
Атмосфера Древней Греции — самое очевидное, но и самое труднодоступное в современной столице. Постараемся решить эту задачу! Шаг за шагом вы будете раскрывать очередной сюжет афинской жизни, а главные памятники исторического центра и колоритные аутентичные заведения станут их красочными декорациями.
Погрузиться в историю города и увидеть самое главное на авто-пешеходной экскурсии
За три часа вы осмотрите все ключевые достопримечательности Афин — места, где зарождалась цивилизация. Вы узнаете о их жизни в прошлом, осознаете ценность того наследия, которое оставила миру древнегреческая культура. Послушаете увлекательные мифы, полюбуетесь выдающимися памятниками архитектуры и поймете, за что можно полюбить этот город.
История и мифы города холмов на насыщенной пешеходной прогулке
Слово «калейдоскоп» происходит от греческих слов «красивый», «вид» и «смотрю» — на моей экскурсии вы погрузитесь в красоту Афин и в историю древнего города. Любуясь видами с Акрополя и Ареопага, услышите легенды и мифы афинских холмов. В старинном районе Плака прогуляетесь по живописным улочкам и заглянете в византийские церкви. Понаблюдаете за эвзонами на площади Синтагма, вспомните Шлимана и поймёте, как устроены Афины.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Греция — колыбель европейской цивилизации, а Афины — ее сердце. В городе неиссякаемого источника вдохновения и вневременной красоты вы пройдете по древним улочкам исторического центра, старейшему району Плака и осмотрите знаменитые античные развалины с разных ракурсов. По пути поговорим о роли Классической Греции в развитии западной культуры, великом эллинском духе и зарождении демократии, философии и театра. Вы узнаете об эпохе «золотого века» Перикла и знаменитых мыслителях, символике оливкового дерева и винном культе. А также познакомитесь с традициями древних греков и через них посмотрите на современный образ жизни, обычаи и менталитет народа.
Разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Древней Греции
Афины... здесь все началось! Без преувеличения можно сказать, что Афины стали местом рождения драматургии, демократии, системы водоснабжения, европейской архитектуры, философии... Чтобы разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Греции 5 века до н.э., я предлагаю вам посетить со мной центр античных Афин.
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии
Вы посетите старинные живописные районы Афин: Монастираки, Плака, Анафиотика и Псири. Насладитесь шикарным видом на исторический центр с холма Ареопаг и узнаете самые интересные мифы и легенды древнего и современного города.