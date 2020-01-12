Познакомьтесь со столицей Греции во время обзорного тура по системе hop-on hop-off с тремя разными маршрутами. Вы прокатитесь на двухэтажном автобусе с открытым верхом и полюбуетесь многими важными местами и достопримечательностями города. Тур занимает около полутора часов, начинается на площади Синтагматос и охватывает центр Афин.
С помощью мультиязычного аудиогида на борту вы сможете проследить за историей и культурой Афин: от древних времен до современности. В дополнение к достопримечательностям города в рамках маршрута вас ждет множество возможностей для шоппинга. Вы можете посетить всемирно известные музеи и полюбоваться древними храмами — Акрополем и Парфеноном.
Остановки маршрута по Афинам:
Остановка 1 — площадь Синтагматос
Остановка 2 — четыре музея
Остановка 3 — Национальная галерея
Остановка 4 — древний Олимпийский стадион
Остановка 5 — «Мелина Меркури»
Остановка 6 — Новый музей Акрополя
Остановка 7 — Акрополь и Парфенон
Остановка 8 — храм Зевса Олимпийского
Остановка 9 — Парламент
Остановка 10 — Национальная библиотека
Остановка 11 — Национальный археологический музей
Остановка 12 — площадь Омония
Остановка 13 — площадь Караискаки
Остановка 14 — площадь Монастираки
Остановка 15 — площадь Коция.
Остановки маршрута по Пирею:
Остановка 1 — Университет Пантеон
Остановка 2 — Центр фонда Ставроса Ниархоса
Остановка 3 — Городской театр
Остановка 4 — круизные терминалы A и B
Остановка 5 — Львиные врата
Остановка 6 — круизные терминалы A и B
Остановка 7 — Археологический музей Пирея
Остановка 8 — пляж Вотсалакия
Остановка 9 — гавань Микролимано
Остановка 10 — планетарий
Остановка 11 — отели Athens Ledra и Intercontinental