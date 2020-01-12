Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off

Осмотрите Афины из двухэтажного автобуса hop-on hop-off с открытым верхом

4.4
440 отзывов
Билет на автобус
Осмотрите Афины из двухэтажного автобуса hop-on hop-off с открытым верхом.

Воспользуйтесь шансом посетить Пирей и взгляните на лучшие достопримечательности греческой столицы, слушая аудиогид во время поездки.
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off
Афины, Пирей и пляжи: красный автобус hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Микролимано
  • Стадион Панатинаикос
  • Музей Бенаки
  • Национальный сад в Афинах
  • Площадь Коциа
  • Xayteia, Greece
  • Афинский Акрополь
  • Плака
  • Экзархия
  • Национальный археологический музей Афин
  • Колонаки
  • Площадь Синтагма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Афины с проездным на hop-on hop-off автобус на 24 часа или три дня
  2. Полюбуйтесь Акрополем и Парфеноном
  3. Получите доступ к трем автобусным маршрутам
  4. Посетите Национальный сад и многочисленные музеи города
  5. Получите бесплатный дополнительный день при заказе билета на 24 часа
  6. Полюбуйтесь прекрасными яхтами в Пирее (опция по выбору)
  7. Воспользуйтесь бесплатным трансфером в дизайнерский аутлет McArthurGlen
Познакомьтесь со столицей Греции во время обзорного тура по системе hop-on hop-off с тремя разными маршрутами. Вы прокатитесь на двухэтажном автобусе с открытым верхом и полюбуетесь многими важными местами и достопримечательностями города. Тур занимает около полутора часов, начинается на площади Синтагматос и охватывает центр Афин.
С помощью мультиязычного аудиогида на борту вы сможете проследить за историей и культурой Афин: от древних времен до современности. В дополнение к достопримечательностям города в рамках маршрута вас ждет множество возможностей для шоппинга. Вы можете посетить всемирно известные музеи и полюбоваться древними храмами — Акрополем и Парфеноном.

Остановки маршрута по Афинам:

    Остановка 1 — площадь Синтагматос
    Остановка 2 — четыре музея
    Остановка 3 — Национальная галерея
    Остановка 4 — древний Олимпийский стадион
    Остановка 5 — «Мелина Меркури»
    Остановка 6 — Новый музей Акрополя
    Остановка 7 — Акрополь и Парфенон
    Остановка 8 — храм Зевса Олимпийского
    Остановка 9 — Парламент
    Остановка 10 — Национальная библиотека
    Остановка 11 — Национальный археологический музей
    Остановка 12 — площадь Омония
    Остановка 13 — площадь Караискаки
    Остановка 14 — площадь Монастираки
    Остановка 15 — площадь Коция.

    Остановки маршрута по Пирею:

      Остановка 1 — Университет Пантеон
      Остановка 2 — Центр фонда Ставроса Ниархоса
      Остановка 3 — Городской театр
      Остановка 4 — круизные терминалы A и B
      Остановка 5 — Львиные врата
      Остановка 6 — круизные терминалы A и B
      Остановка 7 — Археологический музей Пирея
      Остановка 8 — пляж Вотсалакия
      Остановка 9 — гавань Микролимано
      Остановка 10 — планетарий
      Остановка 11 — отели Athens Ledra и Intercontinental

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • 2 бесплатные пешеходные экскурсии
      • Маршрутный билет по Афинам - проездной на 24 часа на автобусе
      • Билет на маршруты Афин и Пирей - 24-часовой автобусный проездной (апрель - октябрь)
      • Билет на маршруты Афин и пляжной Ривьеры - 24-часовой автобусный проездной (апрель - октябрь)
      • Билет на маршруты Афин, Пирей и пляжной Ривьеры - проездной на автобус на 24 или 3 дня (апрель - октябрь)
      Что не входит
      • Билеты для посещения достопримечательностей
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 дня
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Что взять с собой
      • Паспорт или удостоверение личности
      Не допускаются
      • Домашние животные
      • Курение
      Важная информация
      • Маршрут по Афинам работает круглый год, кроме 17 ноября, 25 декабря и 1 января
      • Маршрут Пирей в настоящее время не работает в зимние месяцы
      • Маршрут Пирей работает с 8:15 утра. Время отправления последнего тура варьируется - уточняйте на месте. Туры отправляются каждые 15 минут, когда круизные лайнеры находятся в доке в противном случае каждые 45–70 минут. Продолжительность полного цикла: 80 минут. Отправная точка: Университет Пантион
      • Маршрут «Пляжная Ривьера» работает только с апреля по октябрь. Экскурсии отправляются каждые 1-2 часа с 9:35. Последний тур отправляется в 5:35 ОМ от Мелины Меркури / Плака. Продолжительность: примерно 100 минут
      • Пешеходная экскурсия «Демократия и происхождение Афин» проходит ежедневно, только в 11:00. Отправная точка: автобусная остановка Акрополь и Парфенон (Афинский маршрут)
      • Пешеходная экскурсия «Тайны Парфенона и афинян» проходит ежедневно только в 13:15. Отправная точка: автобусная остановка Акрополь и Парфенон (Афинский маршрут)
      Ограничения по возрасту
      • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      А
      12 янв 2020
      У меня был большой опыт поездок в Афины на вашем автобусе. В какой-то момент мы поменяли автобусы, и я смог увидеть больше Афин на вашем двухэтажном автобусе. Наш тур водитель был очень приятным. Он предложил, чтобы мы взобрались на скалу, чтобы сделать хорошие снимки в Акрополе, а затем сели в автобус. Я рад, что сделал это, потому что увидел Афины с прекрасного вида. Я прекрасно провел время!
      R
      18 дек 2019
      Процесс бронирования был очень простым. Онлайн токен был обменен на билет на нашей первой автобусной остановке. Афинский маршрут очень хорош с остановками на всех основных достопримечательностях. Мы переключились на маршрут Ривьера / пляж позже днем, который был бонусом. Великолепная поездка на закате к озеру Вулиагмени, откуда открывался великолепный вид на набережную
      S
      11 ноя 2019
      Фантастически простой способ добраться из порта в Пирее в Афины. Когда мы сошли с корабля, нас ждал автобус, и мы прибыли в Акрополь менее чем за час. Оттуда мы бродили по Римской Агоре и через Плаку. Мы вышли прямо из Плаки и оказались у арки Адриана, где была еще одна автобусная остановка. Печально то, что они закрывали городские улицы, поэтому мы не смогли увидеть остальную часть города. Так что если делать все достопримечательности, это супер вид транспорта. Но просто чтобы попасть в город и обратно, есть более дешевые варианты.
      Ещё 437 отзывов

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