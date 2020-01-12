Познакомьтесь со столицей Греции во время обзорного тура по системе hop-on hop-off с тремя разными маршрутами. Вы прокатитесь на двухэтажном автобусе с открытым верхом и полюбуетесь многими важными местами и достопримечательностями города. Тур занимает около полутора часов, начинается на площади Синтагматос и охватывает центр Афин.

С помощью мультиязычного аудиогида на борту вы сможете проследить за историей и культурой Афин: от древних времен до современности. В дополнение к достопримечательностям города в рамках маршрута вас ждет множество возможностей для шоппинга. Вы можете посетить всемирно известные музеи и полюбоваться древними храмами — Акрополем и Парфеноном.

Остановки маршрута по Афинам:

Остановка 1 — площадь Синтагматос

Остановка 2 — четыре музея

Остановка 3 — Национальная галерея

Остановка 4 — древний Олимпийский стадион

Остановка 5 — «Мелина Меркури»

Остановка 6 — Новый музей Акрополя

Остановка 7 — Акрополь и Парфенон

Остановка 8 — храм Зевса Олимпийского

Остановка 9 — Парламент

Остановка 10 — Национальная библиотека

Остановка 11 — Национальный археологический музей

Остановка 12 — площадь Омония

Остановка 13 — площадь Караискаки

Остановка 14 — площадь Монастираки

Остановка 15 — площадь Коция.

Остановки маршрута по Пирею:

Остановка 1 — Университет Пантеон

Остановка 2 — Центр фонда Ставроса Ниархоса

Остановка 3 — Городской театр

Остановка 4 — круизные терминалы A и B

Остановка 5 — Львиные врата

Остановка 6 — круизные терминалы A и B

Остановка 7 — Археологический музей Пирея

Остановка 8 — пляж Вотсалакия

Остановка 9 — гавань Микролимано

Остановка 10 — планетарий

Остановка 11 — отели Athens Ledra и Intercontinental