Синяя линия — Пирей

Идеальный вариант, если вы только что прибыли на круизном лайнере. Вы сможете сесть на автобус синей линии в любом из круизных терминалов в порту Пирей, всего в двух шагах от вашего корабля. Вы увидите пристань для яхт в Пасалимани, древнюю гавань Микролимано и впечатляющий Новый музей Акрополя. Сможете полюбоваться Парфеноном с холма. Автобус доставит пассажиров непосредственно к самым выдающимся памятникам Афин и Греции.

Оранжевая линия — Афины

Оранжевая линия проходит по самым красивым достопримечательностям подальше от городского центра Акрополя и Парфенона. Исследуйте исторический район Плака и откройте для себя самую традиционную область Афин. Посетите ворота римского императора Адриана. Осмотрите храм Зевса Олимпийского и полюбуйтесь самым большим храмом в Греции с римских времен. Отправляйтесь в греческий парламент на площади Конституции и посмотрите на его впечатляющую гвардию. Прогуляйтесь по самой оживленной торговой улице в Афинах. Посетите стадион «Панатинаикос», где проводились первые современные Олимпийские игры. Загляните в национальную библиотеку и изумитесь выдающимся зданием исторического значения. Зайдите в Национальный археологический музей или побродите по живописному району Монастираки и его блошиному рынку. Прогуляйтесь по причудливым окрестностям Тисио.

Желтая линия — Глифада

Получите удовольствие от тура по афинской ривьере, начиная с остановки у планетария по синей линии. Узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. От фонда Ниархоса до гавани Алимос желтая линия смешивает историю с современностью. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на Агиос Космас. Из терминала Глифады вы сможете прогуляться по самым космополитичным пригородам столицы и сделать покупки в роскошных торговых центрах. Сверните в прекрасное кафе и не пропустите пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.

Желтая линия — Вулиагмени

Вулиагмени скорее ассоциируется с пляжами, чем с уроками истории, которыми также известна эта область. От кладбища союзных войск до Византийского музея — Вулиагмени, безусловно, стоит посетить. Отдохните на прекрасном пляже Кавури, одном из самых популярных пляжей Афин. Отправляйтесь к озеру Вулиагмени, чтобы открыть для себя одно из самых популярных мест города. Не пропустите термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами на окрестности.

«Счастливый поезд Пирей»

«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.

Возьмите с собой:

Комфортную обувь

Солнцезащитные очки

Летнюю шляпу

Важная информация: