Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус

Сходите и возвращайтесь на автобус на своём усмотрение с четырьмя разными автобусными линиями

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1 отзыв
Сходите и возвращайтесь на автобус на своём усмотрение с четырьмя разными автобусными линиями.

Откройте для себя сердце Афин на бесплатных пеших турах в сопровождении дружелюбного персонала.

Послушайте интересные комментарии на борту автобусов (доступны на 16 языках).

Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi и поделитесь незабываемыми впечатлениями с друзьями.
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: двухдневный билет на hop-on hop-off автобус

Что вы увидите 🤩

  • <b>Остановки автобуса</b>:
  • Круизные терминалы А, В и С Пирейского порта
  • Площадь Конституции
  • Остановка Акрополь
  • Площадь Омония
  • Площадь Караискаки
  • Площадь Монастираки
  • Площадь Коция
  • Старый город Плака (памятник Мелике Меркури)
  • Здание парламента
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Археологический музей и музей Бенаки
Синяя линия — Пирей
Идеальный вариант, если вы только что прибыли на круизном лайнере. Вы сможете сесть на автобус синей линии в любом из круизных терминалов в порту Пирей, всего в двух шагах от вашего корабля. Вы увидите пристань для яхт в Пасалимани, древнюю гавань Микролимано и впечатляющий Новый музей Акрополя. Сможете полюбоваться Парфеноном с холма. Автобус доставит пассажиров непосредственно к самым выдающимся памятникам Афин и Греции.
Оранжевая линия — Афины
Оранжевая линия проходит по самым красивым достопримечательностям подальше от городского центра Акрополя и Парфенона. Исследуйте исторический район Плака и откройте для себя самую традиционную область Афин. Посетите ворота римского императора Адриана. Осмотрите храм Зевса Олимпийского и полюбуйтесь самым большим храмом в Греции с римских времен. Отправляйтесь в греческий парламент на площади Конституции и посмотрите на его впечатляющую гвардию. Прогуляйтесь по самой оживленной торговой улице в Афинах. Посетите стадион «Панатинаикос», где проводились первые современные Олимпийские игры. Загляните в национальную библиотеку и изумитесь выдающимся зданием исторического значения. Зайдите в Национальный археологический музей или побродите по живописному району Монастираки и его блошиному рынку. Прогуляйтесь по причудливым окрестностям Тисио.
Желтая линия — Глифада
Получите удовольствие от тура по афинской ривьере, начиная с остановки у планетария по синей линии. Узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. От фонда Ниархоса до гавани Алимос желтая линия смешивает историю с современностью. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на Агиос Космас. Из терминала Глифады вы сможете прогуляться по самым космополитичным пригородам столицы и сделать покупки в роскошных торговых центрах. Сверните в прекрасное кафе и не пропустите пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.
Желтая линия — Вулиагмени
Вулиагмени скорее ассоциируется с пляжами, чем с уроками истории, которыми также известна эта область. От кладбища союзных войск до Византийского музея — Вулиагмени, безусловно, стоит посетить. Отдохните на прекрасном пляже Кавури, одном из самых популярных пляжей Афин. Отправляйтесь к озеру Вулиагмени, чтобы открыть для себя одно из самых популярных мест города. Не пропустите термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами на окрестности.
«Счастливый поезд Пирей»
«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.

Возьмите с собой:

  • Комфортную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летнюю шляпу

Важная информация:

  • Детям в возрасте 4 лет и младше вход бесплатный.
  • Все автобусы имеют низкий пол для легкого доступа и обозначенные места для инвалидных колясок.
  • Бесплатные наушники предоставляются при посадке.
  • «Счастливый поезд Пирей» будет работать только во время круизных дней с ноября по март. Пешая экскурсия доступна только с апреля по октябрь.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-40 человек
Взрослые (16+)
€13
Дети от 5 до 15 лет
€6
Семейный билет (2 взрослых, 3 ребенка)
€32

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-дневный билет на 4 различных автобусных маршрута и 1 бесплатный день для знакомства с Афинами.
  • Аудиогид на 16 языках.
  • Одноразовые наушники.
  • Неограниченный Wi-Fi на борту автобуса.
  • Увлекательные туры на поезде по Пиреям.
  • 2 пеших тура по району Акрополя (с апреля по октябрь).
Что не входит
  • Вход в достопримечательности
Место начала и завершения
На любой из автобусных остановок по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30 - 18:30
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 08:30 - 18:30

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