Синяя линия — Пирей
Идеальный вариант, если вы только что прибыли на круизном лайнере. Вы сможете сесть на автобус синей линии в любом из круизных терминалов в порту Пирей, всего в двух шагах от вашего корабля. Вы увидите пристань для яхт в Пасалимани, древнюю гавань Микролимано и впечатляющий Новый музей Акрополя. Сможете полюбоваться Парфеноном с холма. Автобус доставит пассажиров непосредственно к самым выдающимся памятникам Афин и Греции.
Оранжевая линия — Афины
Оранжевая линия проходит по самым красивым достопримечательностям подальше от городского центра Акрополя и Парфенона. Исследуйте исторический район Плака и откройте для себя самую традиционную область Афин. Посетите ворота римского императора Адриана. Осмотрите храм Зевса Олимпийского и полюбуйтесь самым большим храмом в Греции с римских времен. Отправляйтесь в греческий парламент на площади Конституции и посмотрите на его впечатляющую гвардию. Прогуляйтесь по самой оживленной торговой улице в Афинах. Посетите стадион «Панатинаикос», где проводились первые современные Олимпийские игры. Загляните в национальную библиотеку и изумитесь выдающимся зданием исторического значения. Зайдите в Национальный археологический музей или побродите по живописному району Монастираки и его блошиному рынку. Прогуляйтесь по причудливым окрестностям Тисио.
Желтая линия — Глифада
Получите удовольствие от тура по афинской ривьере, начиная с остановки у планетария по синей линии. Узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. От фонда Ниархоса до гавани Алимос желтая линия смешивает историю с современностью. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на Агиос Космас. Из терминала Глифады вы сможете прогуляться по самым космополитичным пригородам столицы и сделать покупки в роскошных торговых центрах. Сверните в прекрасное кафе и не пропустите пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.
Желтая линия — Вулиагмени
Вулиагмени скорее ассоциируется с пляжами, чем с уроками истории, которыми также известна эта область. От кладбища союзных войск до Византийского музея — Вулиагмени, безусловно, стоит посетить. Отдохните на прекрасном пляже Кавури, одном из самых популярных пляжей Афин. Отправляйтесь к озеру Вулиагмени, чтобы открыть для себя одно из самых популярных мест города. Не пропустите термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами на окрестности.
«Счастливый поезд Пирей»
«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.
Возьмите с собой:
- Комфортную обувь
- Солнцезащитные очки
- Летнюю шляпу
Важная информация:
- Детям в возрасте 4 лет и младше вход бесплатный.
- Все автобусы имеют низкий пол для легкого доступа и обозначенные места для инвалидных колясок.
- Бесплатные наушники предоставляются при посадке.
- «Счастливый поезд Пирей» будет работать только во время круизных дней с ноября по март. Пешая экскурсия доступна только с апреля по октябрь.