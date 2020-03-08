Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус

Осмотрите Афины, порт Пирей и побережье Афинской ривьеры в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобусы по 4

4.1
1088 отзывов
Входной билет
Осмотрите Афины, порт Пирей и побережье Афинской ривьеры в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобусы по 4 различным маршрутам.

Осмотрите достопримечательности древней столицы, расслабьтесь на пляже в Агиос Космас и многое другое.
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус
Афины, Пирей и побережье: синий hop-on hop-off автобус

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Синтагма
  • Озеро Вулиагмени
  • Плака
  • Станция метро Синтагма
  • Культурный центр имени Ставроса Ниархоса
  • Национальный сад в Афинах
  • Монастираки
  • Храм Зевса Олимпийского, Афины
  • Национальный археологический музей Афин
  • Залив Зеа
  • Заппион
  • Экзархия
  • Стадион Панатинаикос
  • Национальная библиотека Греции
  • Микролимано
  • Византийский музей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сходите и возвращайтесь на автобус на своём усмотрение с 4 разными автобусными линиями
  2. Откройте для себя сердце Афин на бесплатных пеших турах в сопровождении дружелюбного персонала
  3. Послушайте интересные комментарии на борту автобусов (доступны на 16 языках)
  4. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi и поделитесь незабываемыми впечатлениями с друзьями
Осмотрите Афины, порт Пирей и побережье Афинской ривьеры в собственном темпе с билетом на hop-on hop-off автобус. Воспользуйтесь удобным транспортным сообщением с основными достопримечательностями, в числе которых Панатинаикос и Парфенон в Акрополе. Путешествуйте по 4 линиям в течение дня, включая Афины (оранжевая линия), Пирей (синяя линия), Глифада (желтая линия) и Вулиагмени (зеленая линия).
Познакомьтесь с самыми прекрасными местами греческой столицы и обогатите ваши впечатления от круиза или отпуска. Комментарии, записанные на 16 языках, предоставят историческую, культурную и общественную информацию об одной из древнейших столиц мира.

Синяя линия – Пирей

.Идеальный вариант, если вы только что прибыли на круизном лайнере. Вы сможете сесть на автобус синей линии в любом из круизных терминалов в порту Пирей, всего в двух шагах от вашего корабля. Вы увидите такие достопримечательности, как пристань для яхт в Пасалимани и древняя гавань Микролимано. Не пропустите впечатляющий Новый музей Акрополя и прогуляйтесь по холму, чтобы полюбоваться Парфеноном сверху. Автобус доставит пассажиров непосредственно к самым выдающимся памятникам Афин и Греции.

Оранжевая линия – Афины.

Оранжевая линия проходит по самым красивым достопримечательностям подальше от городского центра Акрополя и Парфенона. Исследуйте исторический район Плака и откройте для себя самую традиционную область Афин. Посетите ворота римского императора Адриана. Осмотрите храм Зевса Олимпийского и полюбуйтесь самым большим храмом в Греции с римских времен. Отправляйтесь в греческий парламент на площади Конституции и посмотрите на его впечатляющую гвардию. Прогуляйтесь по улице Ermou, чтобы разведать самую оживленную торговую улицу в Афинах. Посетите стадион «Панатинаикос», где проводились первые современные Олимпийские игры. Загляните в национальную библиотеку и изумитесь выдающимся зданием исторического значения. Зайдите в Национальный археологический музей или побродите по живописному району Монастираки и его блошиному рынку. Прогуляйтесь по причудливым окрестностям Тисио.

Желтая линия – Глифада.

Получите удовольствие от тура по афинской ривьере, начиная с остановки у планетария по синей линии. Узнайте, как пугающая пустыня 1900-х годов развилась в один из самых космополитических районов Греции. От фонда Ниархоса до гавани Алимос желтая линия смешивает историю с современностью. Посмотрите на закат из гавани Флисвос или искупайтесь и позагорайте на Агиос Космас. Из терминала Глифады вы сможете прогуляться по самым космополитичным пригородам столицы и сделать покупки в роскошных торговых центрах. Сверните в прекрасное кафе и не пропустите пляжный бар, где вы сможете насладиться коктейлем на морском побережье.

Желтая линия – Вулиагмени.

Вулиагмени скорее ассоциируется с пляжами, чем с уроками истории, которыми также известна эта область. От кладбища союзных войск до Византийского музея – Вулиагмени, безусловно, стоит посетить. Отдохните на прекрасном пляже Кавури, одном из самых популярных пляжей Афин. Отправляйтесь к озеру Вулиагмени, чтобы открыть для себя одно из самых популярных мест города. Не пропустите термальные ванны и полюбуйтесь захватывающими дух видами на окрестности.

«Счастливый поезд Пирей».

«Счастливый поезд Пирей» отвезет вас в путешествие по одному из самых живописных пригородов столицы. Маршрут начинается из круизных терминалов и идет полчаса мимо городского театра, Морского музея и Пасалимани. Прогуляйтесь по площади Кораи и откройте для себя коммерческий центр Пирея, который находится всего в двух шагах от пристани для частных яхт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-дневный билет на 4 различных автобусных маршрута и 1 бесплатный день для знакомства с Афинами
  • Аудиогид на 16 языках
  • Одноразовые наушники
  • Неограниченный Wi-Fi на борту автобуса
  • Увлекательные туры на поезде по Пиреям
  • 2 пеших тура по району Акрополя (с апреля по октябрь)
Что не входит
  • Вход в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Важная информация
  • Детям в возрасте 4 лет и младше вход бесплатный
  • Все автобусы имеют низкий пол для легкого доступа и обозначенные места для инвалидных колясок
  • Бесплатные наушники предоставляются при посадке
  • «Счастливый поезд Пирей» будет работать только во время круизных дней с ноября по март. Обратите внимание, что пешая экскурсия доступна только с апреля по октябрь
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 1088 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
510
4
315
3
142
2
58
1
63
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
8 мар 2020
(Великобритания)
Мне очень понравилось проводить время в Афинах, экскурсия по городу отличная, а персонал доступный, дружелюбный и услужливый, но в это время года я бы не рекомендовал пляжный маршрут, если только вы не остановитесь в этом направлении. . большинство Маршрут проходит по главной дороге, поэтому меня чуть не снесло в автобусе с открытым верхом. .
А
29 ноя 2019
(Греция)
Удивительный тур по городу! Автобус был отличным, приходя каждые 30 минут или около того. Просто следите за движением, которое замедлит тур, и вы можете не увидеть все, что вы хотите. Много языков на выбор И очень информативно. Экипаж также был потрясающим, очень помогал в планировании, куда идти дальше, где поесть и рассказывал мне, когда придет следующий автобус. Потрясающий тур и буду бронировать снова!
C
11 окт 2019
(Великобритания)
Поездка на автобусе отвезла нас в Афины, гид и информация были очень хорошими, на большинстве основных остановок там был сотрудник автобуса, который ждал, чтобы дать совет и информацию, 2 маршрута, которые вы можете выбрать, с автобусами, проходящими каждые 30 минут, не беспокойтесь о получении потерян, ты не сделаешь., и если ты планируешь хорошо, ты не пропустишь свое время круиза.

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