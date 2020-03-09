17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Афины: три тысячелетия за три часа

Обойти главные памятники, взобраться на холмы, погрузиться в прошлое и найти связь с настоящим

Iannis
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Iannis – ваш гид
Основанные древними греками, Афины пережили римское, франкское и турецкое владычество — и стали столицей нынешнего государства.

Вы разберетесь в событиях непростой истории этого города.

Пройдете по уютным улочкам Анафиотики и услышите об Олимпийских играх у стадиона Панатинаикос.

А с холмов мы полюбуемся на близкий древний Акрополь и далёкий Культурный центр Ставроса Ниархоса.
€70
60 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Встреча у метро Панепистимио
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У этой экскурсии17 отзывов
4.53
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа

Что вас ожидает

Самое главное и любопытные сюжеты
Афины — это, во-первых, родина демократии и, во-вторых, город, где провели первые современные Олимпийские игры. Я помогу вам шагнуть за рамки этих представлений, разобраться в истории города от древности до наших дней и понять, чем еще знамениты Афины.
Кто такие царь Кекропс, король Отто и Элефтериос Венизелос, какова их роль в жизни Афин? Почему первый правитель современной Греции был также министром иностранных дел Российском Империи и какая связь между Байроном, великим поэтом и борцом за свободу Греции, и программированием? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на экскурсии.

Маршрут по знаковым местам
У Афинской неоклассической трилогии вы перенесётесь на два века назад и узнаете, какую роль сыграла Россия в становлении современной Греции. У Парламента поговорим о том, как греческое королевство стало республикой, а Заппион напомнит о роли Греции в возрождении олимпийского движения. Арка Адриана станет прекрасным фоном для разговора об Афинах в римскую эпоху, «фонарь Диогена» даст повод вспомнить о греческой трагедии и комедии, а тюрьма Сократа — о философии.
По пути заглянем в фотогеничные районы города у подножия Акрополя: Плаку и Анафиотику. После полюбуемся с холмов на Парфенон — вечный символ древних и нынешних Афин. Многие именно здесь начинают экскурсии, но, мне кажется, самое сладкое лучше оставить на десерт.

Организационные детали

  • Дополнительных трат не предусмотрено
  • В ходе экскурсии можем подняться на холм высотой 150 м (по вашему желанию)
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа
Афины: три тысячелетия за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Панепистимио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Iannis
Iannis
Окончил факультет журналистики СПбГУ, выучил несколько языков, много путешествовал по Европе, в 2017 окончательно переехал в Афины. Исходив город вдоль и поперёк, изучив его по книгам, путеводителям и передачам на разных языках, а также по экскурсиям других гидов, проникся желанием поделиться накопленными знаниями и составил своё представление о том, как надо проводить экскурсии, которые были отработаны на друзьях и знакомых. Считаю, что одинакового уважения заслуживают и желающие сделать селфи на фоне Акрополя, и интересующиеся античной философией. Моя задача — не читать лекции, а давать информацию в зависимости от запросов аудитории.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Интересная экскурсия, энциклопедически эрудированный рассказчик со знанием местной специфики и также компетентен в советах по дальнейшим прогулкам вне маршрута
23 февраля 2020
Спасибо Янису за содержательную экскурсию.
Это было наше с мужем первое посещение Афин. Мы получили объективное представление о городе, прошли интересным маршрутом по новым и старым районам, получили ответы на все заданные вопросы.
Пожалели, что не запланировали экскурсию на утреннее время - маршрут заканчивается рядом с Акрополем и было бы удобно сразу же после полученной информации подняться наверх и осмотреть его. Но мы не рассчитали время и, к моменту окончания экскурсии, Акрополь уже закрылся для посещений.
10 февраля 2020
Мы благодарны Янису за содержательную экскурсию по оптимальному маршруту. Получили впечатление и достаточные занния об истории и современной жизни города, страны.
Чувствуется глубокое знание предмета, уважение к клиенту. Ненавязчиво, профессионально, осталось желание продолжить путешествие. Спасибо.
7 февраля 2020
Прекрасные 3 часа по вечерним Афинам. Точно выверенные маршруты, интересные рассказы, ответы на все вопросы. Очень советуем!
9 января 2020
Спасибо большое, в целом все было интересно и доступно, Гид Янис, отвечает на заданные вопросы и пожелания. Экскурсия объемная и очень содержательная, отлично подходит для первого знакомства с Афинами.
5 января 2020
Отличный вариант для первого знакомства с историей города. Достаточно доходчиво и интересно. На все полученные вопросы получили ответы. Информации много
4 января 2020
Очень хорошо
Анна
12 ноября 2019
Экскурсия от Iannis очень насыщенная и продуманная. Через пару дней после экскурсии прошлись тем же маршрутом и получили много удовольствия. Спасибо!
12 ноября 2019
Экскурсия была сильно насыщенна. с одной стороны это может и хорошо, узнать все и сразу, с другой каждый последующий объект вытесняет знания о прошлом.

Итог - я доволен, это лучше чем я бы сидел в номере или самостоятельно гулял. И в тоже время Ланису еще есть куда расти. Больше вовлекать в диалог например.

Сейчас экскурсия больше подходит людям кто любит много фактов и быстро ходить.
6 ноября 2019
Янис потрясающий гид. У нас был всего один день в Афинах, хотели сократить и погулять 2 часа вместо 3, но так увлеклись, что погуляли все 3 часа. Потрясающая прогулка, все достопримечательности как на ладони, много разной информации, включая лайфхаки и местные секретные обзорные площадки. В итоге даже не пошли отдельно в Акрополь, тк посмотрели его со всех сторон и узнали больше, чем смогли запомнить. Спасибо огромное.
Ещё 7 отзывов

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