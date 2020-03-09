17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое главное и любопытные сюжеты

Афины — это, во-первых, родина демократии и, во-вторых, город, где провели первые современные Олимпийские игры. Я помогу вам шагнуть за рамки этих представлений, разобраться в истории города от древности до наших дней и понять, чем еще знамениты Афины.

Кто такие царь Кекропс, король Отто и Элефтериос Венизелос, какова их роль в жизни Афин? Почему первый правитель современной Греции был также министром иностранных дел Российском Империи и какая связь между Байроном, великим поэтом и борцом за свободу Греции, и программированием? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на экскурсии.

Маршрут по знаковым местам

У Афинской неоклассической трилогии вы перенесётесь на два века назад и узнаете, какую роль сыграла Россия в становлении современной Греции. У Парламента поговорим о том, как греческое королевство стало республикой, а Заппион напомнит о роли Греции в возрождении олимпийского движения. Арка Адриана станет прекрасным фоном для разговора об Афинах в римскую эпоху, «фонарь Диогена» даст повод вспомнить о греческой трагедии и комедии, а тюрьма Сократа — о философии.

По пути заглянем в фотогеничные районы города у подножия Акрополя: Плаку и Анафиотику. После полюбуемся с холмов на Парфенон — вечный символ древних и нынешних Афин. Многие именно здесь начинают экскурсии, но, мне кажется, самое сладкое лучше оставить на десерт.