Афины за 3 часа — на электросамокате

С ветерком прокатиться по главным местам античной столицы и услышать их историю

5
2 отзыва
Афины — хранилище тысячи мировых событий, сформировавших нынешний облик города и Европы. Вы прокатитесь по важнейшим местам столицы и охватите необъятное благодаря электрическому самокату. А я поделюсь значимыми фактами прошлого и подарю незабываемый опыт прогулки по древнему городу.
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
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Описание

Что вас ожидает

Афинская трилогия

Прогулка начнется с комплекса зданий в неоклассическом стиле: Национальной Библиотеки Греции, Университета и Академии. Возле Трилогии я расскажу о зарождении национальной государственности и новых символах власти. Вы осмотрите первую резиденцию греческих монархов — Королевский Дворец, и здесь же увидите смену почетного караула.

«Королевские» места отдыха афинян

После архитектурных сооружений ваш глаз порадует обилие зелени и ухоженный ландшафт в Ботаническом саду. Это место, спроектированное первой королевой Греции, очень любят столичные жителей. Далее вы отправитесь в район Плака: я объясню, кто здесь жил и что здесь произошло. А вы сделаете памятные снимки на фоне характерных греческих построек.

Олимпийские объекты

О роли правителей в истории Афин вы услышите на фоне Панафинейского стадиона — единственного в мире, возведенного из белого мрамора! Я расскажу о возрождении Олимпийских игр и участии короля в реставрации античного стадиона. Кроме того, вы узнаете об истории Заппейона — здания конгресс-холла в классическом стиле, также построенного к первым Олимпийским играм.

Римские памятники

Правление римских государей в Афинах внесло свою лепту в архитектурный облик города. Вы рассмотрите храм Зевса Олимпийского, арку Адриана и другие важные памятники, сохранившиеся до наших дней.

Холм Ареопаг и афинский Акрополь

С легендарного холма вы насладитесь панорамой современной части города и Древней Агорой — «сердцем и разумом» античных Афин. Это площадь, на которой спорили Сократ с Платоном и жил в бочке опальный Диоген. Вы узнаете о социальной и политической жизни, о зарождении демократии и о влиянии Римской империи на развитие города.

И, конечно, вас ждёт встреча с Акрополем — «душой» античных Афин: священным местом, где проходила кульминационная часть Больших Панафиней — главного праздника Античности. Стоя у подножия Акрополя, вы услышите о секретах и трагической судьбе самого роскошного архитектурного комплекса Древнего мира.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы на аренду электросамокатов (1€ разблокировка + 0.15 центов/минута, всего — 20-23€/чел).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
18 янв 2020
На самокатах по Афинам, это была мечта моего 11-летнего сына. Прекрасная возможность насладиться городом. Федор был пунктуален, внимателен, владеет материалом, очень приятный и открытый человек. Мы провели прекрасное время в Афинах и узнали много нового. Наш маршрут был не только по туристическим местам, мы бродили и там где совсем мало людей, а такие места добавляют шарму в воспоминания. .
Н
5 сен 2019
Спасибо огромное гиду Фёдору за незабываемую Экскурсию «Афины за 3 часа — на электросамокате». Как взрослые, так и дети-подростки до сих пор вспоминаем эти насыщенные мгновения. )
Очень необычная и познавательная экскурсия, гид досконально владеет материалом, легко и просто преподносит как для взрослых, так и детей. За 3 часа посмотрели практически все Афины и ничуть не устали. ) Советуем. Ещё раз огромное спасибо Фёдору. Да, и отдельное спасибо гиду за помощь в аренде электросамокатов и тест драйв. )

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