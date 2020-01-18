2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Афинская трилогия

Прогулка начнется с комплекса зданий в неоклассическом стиле: Национальной Библиотеки Греции, Университета и Академии. Возле Трилогии я расскажу о зарождении национальной государственности и новых символах власти. Вы осмотрите первую резиденцию греческих монархов — Королевский Дворец, и здесь же увидите смену почетного караула.

«Королевские» места отдыха афинян

После архитектурных сооружений ваш глаз порадует обилие зелени и ухоженный ландшафт в Ботаническом саду. Это место, спроектированное первой королевой Греции, очень любят столичные жителей. Далее вы отправитесь в район Плака: я объясню, кто здесь жил и что здесь произошло. А вы сделаете памятные снимки на фоне характерных греческих построек.

Олимпийские объекты

О роли правителей в истории Афин вы услышите на фоне Панафинейского стадиона — единственного в мире, возведенного из белого мрамора! Я расскажу о возрождении Олимпийских игр и участии короля в реставрации античного стадиона. Кроме того, вы узнаете об истории Заппейона — здания конгресс-холла в классическом стиле, также построенного к первым Олимпийским играм.

Римские памятники

Правление римских государей в Афинах внесло свою лепту в архитектурный облик города. Вы рассмотрите храм Зевса Олимпийского, арку Адриана и другие важные памятники, сохранившиеся до наших дней.

Холм Ареопаг и афинский Акрополь

С легендарного холма вы насладитесь панорамой современной части города и Древней Агорой — «сердцем и разумом» античных Афин. Это площадь, на которой спорили Сократ с Платоном и жил в бочке опальный Диоген. Вы узнаете о социальной и политической жизни, о зарождении демократии и о влиянии Римской империи на развитие города.

И, конечно, вас ждёт встреча с Акрополем — «душой» античных Афин: священным местом, где проходила кульминационная часть Больших Панафиней — главного праздника Античности. Стоя у подножия Акрополя, вы услышите о секретах и трагической судьбе самого роскошного архитектурного комплекса Древнего мира.