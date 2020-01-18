2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Афины за 3 часа — на электросамокате

С ветерком прокатиться по главным местам античной столицы и услышать их историю

Федор
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Федор – ваш гид
Афины — хранилище тысячи мировых событий, сформировавших нынешний облик города и Европы.

Вы прокатитесь по важнейшим местам столицы и охватите необъятное благодаря электрическому самокату.

А я поделюсь значимыми фактами прошлого и подарю незабываемый опыт прогулки по древнему городу.
120 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
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Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате

Что вас ожидает

Афинская трилогия
Прогулка начнется с комплекса зданий в неоклассическом стиле: Национальной Библиотеки Греции, Университета и Академии. Возле Трилогии я расскажу о зарождении национальной государственности и новых символах власти. Вы осмотрите первую резиденцию греческих монархов — Королевский Дворец, и здесь же увидите смену почетного караула.

«Королевские» места отдыха афинян
После архитектурных сооружений ваш глаз порадует обилие зелени и ухоженный ландшафт в Ботаническом саду. Это место, спроектированное первой королевой Греции, очень любят столичные жителей. Далее вы отправитесь в район Плака: я объясню, кто здесь жил и что здесь произошло. А вы сделаете памятные снимки на фоне характерных греческих построек.

Олимпийские объекты
О роли правителей в истории Афин вы услышите на фоне Панафинейского стадиона — единственного в мире, возведенного из белого мрамора! Я расскажу о возрождении Олимпийских игр и участии короля в реставрации античного стадиона. Кроме того, вы узнаете об истории Заппейона — здания конгресс-холла в классическом стиле, также построенного к первым Олимпийским играм.

Римские памятники
Правление римских государей в Афинах внесло свою лепту в архитектурный облик города. Вы рассмотрите храм Зевса Олимпийского, арку Адриана и другие важные памятники, сохранившиеся до наших дней.

Холм Ареопаг и афинский Акрополь
С легендарного холма вы насладитесь панорамой современной части города и Древней Агорой — «сердцем и разумом» античных Афин. Это площадь, на которой спорили Сократ с Платоном и жил в бочке опальный Диоген. Вы узнаете о социальной и политической жизни, о зарождении демократии и о влиянии Римской империи на развитие города.

И, конечно, вас ждёт встреча с Акрополем — «душой» античных Афин: священным местом, где проходила кульминационная часть Больших Панафиней — главного праздника Античности. Стоя у подножия Акрополя, вы услышите о секретах и трагической судьбе самого роскошного архитектурного комплекса Древнего мира.

Организационные детали

В стоимость не включены расходы на аренду электросамокатов (1€ разблокировка + 0.15 центов/минута. Всего — 20-23€/чел).

Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате
Афины за 3 часа — на электросамокате

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федор
Федор
Меня зовут Федор, живу в Греции уже больше 13 лет, 10 из которых работаю в сфере туризма. Еще со школы я хотел связать свою жизнь с туризмом и именно с этой целью приехал в замечательную Грецию, где получил степень Бакалавра в этой сфере. С огромной радостью поделюсь с вами своими впечатлениями о жизни в этой поистине уникальной стране.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
На самокатах по Афинам, это была мечта моего 11-летнего сына. Прекрасная возможность насладиться городом. Федор был пунктуален, внимателен, владеет материалом, очень приятный и открытый человек. Мы провели прекрасное время в Афинах и узнали много нового. Наш маршрут был не только по туристическим местам, мы бродили и там где совсем мало людей, а такие места добавляют шарму в воспоминания..
5 сентября 2019
Спасибо огромное гиду Фёдору за незабываемую Экскурсию «Афины за 3 часа — на электросамокате». Как взрослые, так и дети-подростки до сих пор вспоминаем эти насыщенные мгновения!)
Очень необычная и познавательная экскурсия, гид досконально владеет материалом, легко и просто преподносит как для взрослых, так и детей. За 3 часа посмотрели практически все Афины и ничуть не устали!) Советуем. Ещё раз огромное спасибо Фёдору. Да, и отдельное спасибо гиду за помощь в аренде электросамокатов и тест драйв!)

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