Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом

Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору и храм...

Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору и храм Зевса в Олимпии, благодаря заблаговременно заказанным электронным билетам. Загрузите до визита три насыщенных аудиотура на телефон (на английском языке), чтобы узнать историю Древних Афин.
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом
Акрополь, Агора, храм Зевса: входные билеты с аудиогидом

Вы увидите:

  • Пройдите без очереди в Акрополь, на площадь Афинская Агора, к памятнику Римская Агора, а также в храм Зевса в Олимпии благодаря заблаговременно заказанным электронным билетам. Полюбуйтесь великолепием Золотой эры Афин, открыв секреты знаменитых древних памятников города в рамках трех увлекательных самостоятельных экскурсий, составленных аккредитованным экспертом. У вас также будет возможность полюбоваться великолепными видами на город из лучших мест.

Как это работает:

  • Просто загрузите на смартфон аудиотуры Аcropolis Classic, The Great Debt: the Olympieion and Ancient Agora, The Birth of Democracy и позвольте силе повествования совершить волшебство. Это невероятный шанс без спешки и суеты познакомиться с историей Древних Афин и посмотреть, как оживают ее достопримечательности.

Важная информация:

  • Местный туроператор отправит электронные билеты отдельным письмом по электронной почте (проверяйте папку со спамом).
  • Направляйтесь ко входу в каждую достопримечательность с распечатанными или загруженными на телефон электронными билетами.
  • Перед визитом загрузите мобильное приложение и туры: Acropolis Classic, Ancient Agora: The Birth of Democracy и The great debt: the Olympieion.
  • Аудиотур не запустится на Windows Phone, iPhone моделей 5/5C и старше, iPod Touch пятого поколения и старше, iPad четвертого поколения и старше, iPad Mini первого поколения.
  • С 1 апреля по 31 октября граждане стран, не входящих в ЕС, в возрасте 6–25 лет могут получить скидку в 50% при предъявлении паспорта.

Возьмите с собой:

  • Комфортную обувь
  • Головной убор для защиты от солнца
  • Солнцезащитный крем
  • Наушники
  • Заряженный смартфон

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослые от 25 до 64 лет
€48

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ссылка активации, чтобы получить доступ к аудиотуру.
  • Электронный билет для взрослых: 7 археологических памятников, действителен в течение 5 дней
  • Три аудиогида для самостоятельных туров на ваш смартфон (Android и iOS) на английском языке.
  • Офлайн-материалы с тремя интерактивными офлайн-картами, чтобы избежать платы за роуминг.
Что не входит
  • Услуги гида
  • Смартфон или наушники
  • Приложение несовместимо с телефонами Windows
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем
Начало: Вы можете начать тур с любого места
Завершение: Вы можете закончить тур на любом месте
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Комфортную обувь
  • Головной убор для защиты от солнца
  • Солнцезащитный крем
  • Наушники
  • Заряженный смартфон
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 - 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 08:00 - 16:30

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