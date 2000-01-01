Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору и храм...
Осмотрите без спешки и суеты главные достопримечательности Афин: Акрополь, Афинскую Агору и храм Зевса в Олимпии, благодаря заблаговременно заказанным электронным билетам. Загрузите до визита три насыщенных аудиотура на телефон (на английском языке), чтобы узнать историю Древних Афин.
Вы увидите:
- Пройдите без очереди в Акрополь, на площадь Афинская Агора, к памятнику Римская Агора, а также в храм Зевса в Олимпии благодаря заблаговременно заказанным электронным билетам. Полюбуйтесь великолепием Золотой эры Афин, открыв секреты знаменитых древних памятников города в рамках трех увлекательных самостоятельных экскурсий, составленных аккредитованным экспертом. У вас также будет возможность полюбоваться великолепными видами на город из лучших мест.
Как это работает:
- Просто загрузите на смартфон аудиотуры Аcropolis Classic, The Great Debt: the Olympieion and Ancient Agora, The Birth of Democracy и позвольте силе повествования совершить волшебство. Это невероятный шанс без спешки и суеты познакомиться с историей Древних Афин и посмотреть, как оживают ее достопримечательности.
Важная информация:
- Местный туроператор отправит электронные билеты отдельным письмом по электронной почте (проверяйте папку со спамом).
- Направляйтесь ко входу в каждую достопримечательность с распечатанными или загруженными на телефон электронными билетами.
- Перед визитом загрузите мобильное приложение и туры: Acropolis Classic, Ancient Agora: The Birth of Democracy и The great debt: the Olympieion.
- Аудиотур не запустится на Windows Phone, iPhone моделей 5/5C и старше, iPod Touch пятого поколения и старше, iPad четвертого поколения и старше, iPad Mini первого поколения.
- С 1 апреля по 31 октября граждане стран, не входящих в ЕС, в возрасте 6–25 лет могут получить скидку в 50% при предъявлении паспорта.
Возьмите с собой:
- Комфортную обувь
- Головной убор для защиты от солнца
- Солнцезащитный крем
- Наушники
- Заряженный смартфон
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ссылка активации, чтобы получить доступ к аудиотуру.
- Электронный билет для взрослых: 7 археологических памятников, действителен в течение 5 дней
- Три аудиогида для самостоятельных туров на ваш смартфон (Android и iOS) на английском языке.
- Офлайн-материалы с тремя интерактивными офлайн-картами, чтобы избежать платы за роуминг.
- Что не входит
- Услуги гида
- Смартфон или наушники
- Приложение несовместимо с телефонами Windows
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Вы можете начать тур с любого местаЗавершение: Вы можете закончить тур на любом месте
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортную обувь
- Головной убор для защиты от солнца
- Солнцезащитный крем
- Наушники
- Заряженный смартфон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08:00 - 16:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- при отмене клиентом: - 0% возврат
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно с 08:00 - 16:30
TicketsS
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