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Вы можете исследовать захватывающий Афинский Холм Акрополя и его музей в своем собственном темпе. Просто получите билеты по электронной почте, загрузите аудио-туры на ваш смартфон и отправляйтесь в захватывающее приключение.

Холм Акрополя

Вы посетите Храм Ники, Эрехтейон и прославленный Партеон и послушаете бесчисленные рассказы о божественных предках афинян, а также о мифических истоках этого славного города. Проследуете по стопам всемирно известных исторических личностей, таких как Сократ и Перикл, и получите ценную информацию о жизни этих древних греков. Во время прогулки откроете секреты древней каменной кладки и станете свидетелем беспрецедентного превосходства афинской архитектуры.

Музей Акрополя

Здесь вы насладитесь исчерпывающим изложением эволюции древнегреческого стиля от его ранних шагов до художественных революций классической эпохи. Основные моменты музея включают Кариатиды и скульптурные украшения Парфенона, которые волнуют воображение своими захватывающими рассказами.

Возьмите с собой:

Комфортная обувь

Наушники

Заряженный смартфон

Запрещено

Домашние животные

Детские коляски

Чемоданы и большие сумки

Важная информация