Вас ждет:
- Вы можете исследовать захватывающий Афинский Холм Акрополя и его музей в своем собственном темпе. Просто получите билеты по электронной почте, загрузите аудио-туры на ваш смартфон и отправляйтесь в захватывающее приключение.
Холм Акрополя
Вы посетите Храм Ники, Эрехтейон и прославленный Партеон и послушаете бесчисленные рассказы о божественных предках афинян, а также о мифических истоках этого славного города. Проследуете по стопам всемирно известных исторических личностей, таких как Сократ и Перикл, и получите ценную информацию о жизни этих древних греков. Во время прогулки откроете секреты древней каменной кладки и станете свидетелем беспрецедентного превосходства афинской архитектуры.
Музей Акрополя
Здесь вы насладитесь исчерпывающим изложением эволюции древнегреческого стиля от его ранних шагов до художественных революций классической эпохи. Основные моменты музея включают Кариатиды и скульптурные украшения Парфенона, которые волнуют воображение своими захватывающими рассказами.
Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Наушники
- Заряженный смартфон
Запрещено
- Домашние животные
- Детские коляски
- Чемоданы и большие сумки
Важная информация
- После бронирования вы получите электронное письмо от местного партнера с инструкциями о том, как получить доступ к аудиотурам на английском языке и загрузить их.
- Тур несовместим с телефонами Windows, iPhone 5 / 5C или старше, iPod Touch 5-го поколения или старше, iPad 4-го поколения или старше или iPad Mini 1-го поколения.
- Убедитесь, что у вас достаточно места для хранения (200–150 МБ).
- Для музея Акрополя: граждане младше 18 лет имеют право на льготный вход, но им придется ждать в соответствии с действующим удостоверением личности.
- Для Холма Акрополя: с 1 апреля по 31 октября дети и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет имеют право на льготный вход с паспортом для подтверждения их возраста и страны происхождения. Однако им приходится ждать в очереди.