Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке

Получите доступ к холму и музею Акрополя с заранее забронированным электронным билетом

Получите доступ к холму и музею Акрополя с заранее забронированным электронным билетом.

Слушайте захватывающие истории на английском языке об археологических раскопках и музее.

Поразитесь красоте Пропилеи, Эрехтейона, храма Афины Ники и Парфенона и узнайте об их скрытых сокровищах.

Полюбуйтесь великолепным видом на город, Получите представление о жизни и ритуалах древних афинян в одном из лучших музеев мира.
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке
Билеты в Акрополь и музей с аудиотуром на английском языке

Что вы увидите 🤩

  • Холм Акрополя
  • Музей Акрополя
  • Пропилеи
  • Эрехтейон
  • Храм Ники Аптерос
  • Парфенон

Вас ждет:

  • Вы можете исследовать захватывающий Афинский Холм Акрополя и его музей в своем собственном темпе. Просто получите билеты по электронной почте, загрузите аудио-туры на ваш смартфон и отправляйтесь в захватывающее приключение.
Холм Акрополя
Вы посетите Храм Ники, Эрехтейон и прославленный Партеон и послушаете бесчисленные рассказы о божественных предках афинян, а также о мифических истоках этого славного города. Проследуете по стопам всемирно известных исторических личностей, таких как Сократ и Перикл, и получите ценную информацию о жизни этих древних греков. Во время прогулки откроете секреты древней каменной кладки и станете свидетелем беспрецедентного превосходства афинской архитектуры.
Музей Акрополя
Здесь вы насладитесь исчерпывающим изложением эволюции древнегреческого стиля от его ранних шагов до художественных революций классической эпохи. Основные моменты музея включают Кариатиды и скульптурные украшения Парфенона, которые волнуют воображение своими захватывающими рассказами.

Возьмите с собой:

  • Комфортная обувь
  • Наушники
  • Заряженный смартфон
Запрещено
  • Домашние животные
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • После бронирования вы получите электронное письмо от местного партнера с инструкциями о том, как получить доступ к аудиотурам на английском языке и загрузить их.
  • Тур несовместим с телефонами Windows, iPhone 5 / 5C или старше, iPod Touch 5-го поколения или старше, iPad 4-го поколения или старше или iPad Mini 1-го поколения.
  • Убедитесь, что у вас достаточно места для хранения (200–150 МБ).
  • Для музея Акрополя: граждане младше 18 лет имеют право на льготный вход, но им придется ждать в соответствии с действующим удостоверением личности.
  • Для Холма Акрополя: с 1 апреля по 31 октября дети и молодые люди в возрасте от 6 до 25 лет имеют право на льготный вход с паспортом для подтверждения их возраста и страны происхождения. Однако им приходится ждать в очереди.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослые (Возраст 25-64)
€42

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты / электронные билеты для взрослых в музей Акрополя и археологические раскопки Акрополя.
  • Безопасные промо-коды и инструкции для доступа к турам (отправлено на вашу электронную почту)
  • Два самостоятельных аудио-тура для вашего смартфона (Android и iOS) на английском языке
  • Автономный контент с 2 автономными интерактивными картами, чтобы избежать платы за роуминг (после загрузки приложения и туров)
Что не входит
  • Живой гид
  • Смартфон или наушники
  • Приложение не совместимо с телефонами Windows
  • Еда и напитки
  • Встреча в отеле и высадка
Где начинаем и завершаем
Начало: Главный вход в музей Акрополя
Завершение: Холм Акрополя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 - 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 08:00 - 17:30

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