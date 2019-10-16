Поднимитесь на борт нового круизного корабля Cosmos и оцените судно XXI века с габаритами 70 на 10 метров и вместимостью до 600 пассажиров. Осмотрите пять просторных лаунджей, ультрасовременные аудиовизуальные системы и пять баров. Ощущение роскоши дополнит кухня, оснащенная последним современным оборудованием, VIP-зал с уникальным дизайном на 120 человек и VIP-каюта.

Для начала отправляйтесь в Идру и осмотрите этот нетронутый временем остров. Откройте для себя мощеные улочки и уникальную архитектуру, а также посмотрите на ослов, которых по-прежнему используют в качестве общественного транспорта. При желании отправляйтесь на пешую экскурсию по городу и осмотрите исторические достопримечательности и традиционные дома.

Далее проследуйте на полный зелени остров Порос, где растут сосновые леса и душистые лимонные рощи. Оцените романтику и спокойствие острова на безмятежных пляжах. Затем проследуйте на остров Эгина, известный фисташковыми рощами и прекрасными пляжами. При желании совершите автобусную экскурсию к величественному храму Афайи и византийскому монастырю святого Нектария.

Оцените греческое гостеприимство во всей красе, а также живые выступления, танцы, вкусную еду и многое другое.