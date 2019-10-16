Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин

Отдохните от шума и суеты Афин в туре на целый день по островам Идра, Порос и Эгина в Сароническом заливе

4.1
266 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Отдохните от шума и суеты Афин в туре на целый день по островам Идра, Порос и Эгина в Сароническом заливе.

Оцените вкусную еду и живые выступления на ультрасовременном корабле, а также примите участие в других мероприятиях по желанию.
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин
Эгина, Порос и Идра: круиз на день из Афин

Что вы увидите 🤩

  • Ижра, Греция
  • Храм Афайи
  • Порос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте мощеные улочки городка Идра
  2. Отправляйтесь на полный зелени остров Порос и оцените безмятежность его пляжей
  3. Осмотрите исторические достопримечательности Эгины, включая храм Афайи
Поднимитесь на борт нового круизного корабля Cosmos и оцените судно XXI века с габаритами 70 на 10 метров и вместимостью до 600 пассажиров. Осмотрите пять просторных лаунджей, ультрасовременные аудиовизуальные системы и пять баров. Ощущение роскоши дополнит кухня, оснащенная последним современным оборудованием, VIP-зал с уникальным дизайном на 120 человек и VIP-каюта.
Для начала отправляйтесь в Идру и осмотрите этот нетронутый временем остров. Откройте для себя мощеные улочки и уникальную архитектуру, а также посмотрите на ослов, которых по-прежнему используют в качестве общественного транспорта. При желании отправляйтесь на пешую экскурсию по городу и осмотрите исторические достопримечательности и традиционные дома.
Далее проследуйте на полный зелени остров Порос, где растут сосновые леса и душистые лимонные рощи. Оцените романтику и спокойствие острова на безмятежных пляжах. Затем проследуйте на остров Эгина, известный фисташковыми рощами и прекрасными пляжами. При желании совершите автобусную экскурсию к величественному храму Афайи и византийскому монастырю святого Нектария.
Оцените греческое гостеприимство во всей красе, а также живые выступления, танцы, вкусную еду и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на целый день на три красивых острова: Идра, Порос и Эгина.
  • Обед в стиле «шведский стол» из блюд греческой и средиземноморской кухни на борту корабля с живой музыкой оркестра и развлекательной программой танцоров. Трансфер от ряда отелей в центре Афин до порта и обратно
Что не входит
  • Береговые экскурсии на Идре и Эгине (за дополнительную плату). Напитки и завтрак (за дополнительную плату)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Такие дополнительные услуги, как завтрак, перевозка и береговые экскурсии могут быть организованы за дополнительную плату
  • Трансфер может быть организован по запросу только от крупных отелей в центре Афин. За вами приедут не позднее чем за час до отправления круиза
  • Береговые экскурсии включают в себя пеший тур по Идре, купание на острове Ангистрион с перевозкой на традиционной лодке из Эгины, а также поездку на автобусе в храм Афайи и византийский монастырь Святого Нектария на острове Эгина
  • Пожалуйста, сообщите свои диетические пожелания персоналу корабля не позднее чем за 2 дня до отправления, чтобы повар мог внести соответствующие изменения в меню. Пассажиры с ограниченными возможностями могут путешествовать на корабле только с сопровождающим
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 266 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
79
3
36
2
14
1
13
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
16 окт 2019
(США)
Забронировал этот круиз, чтобы поехать с моей мамой. Нас встретили в нашем отеле вовремя, ни на минуту раньше, ни на минуту позже. Забрал нас на корабль все очень организованно. Не удивительно, обвинения очень четкие и прямые. Мы сделали обновление для VIP, которое было отличным решением. Нам не нужно было прокладывать очередь на обед, чтобы нас сопровождали на корабле и до него, пока остальная часть толпы. В конце дня нас высадили на частной машине, поэтому не пришлось ждать, пока все сядут в автобус. Мы не должны были нести наши личные вещи, так как было место, предназначенное для того, чтобы просто общаться с кем-то, кто постоянно контролирует наши вещи. Если вы можете сделать обновление, оно того стоит.
N
1 окт 2019
(США)
Мне понравилась однодневная поездка по греческим островам, и мне было интересно узнать, что они могут предложить. Я бы предпочел отправиться только на два острова и, следовательно, иметь больше времени на изучение каждого, так как к тому времени, когда все вышли из лодки, у нас было меньше часа на Гидре. Кроме этого, нам действительно понравилось. Еда на лодке на обед была хорошей.
А
19 сен 2019
(Чили)
Хорошая поездка. Я рекомендую - если вы можете - перейти на VIP (они составляют 90 евро), так как у них есть особое место на лодке, в вашем распоряжении безалкогольные напитки и платные алкогольные, садиться и выходить из лодки без очереди и частный трансфер на обратном пути. Он также включает одну из экскурсий. Эгина красивая, но очень большая, и вам нужно заплатить за тур, чтобы хорошо с ней познакомиться. Еда была обильной, и все три острова прекрасны.

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