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Галопом по Афинам на машине

Николай
Николай – Гид из Афин
Предлагаю вам ненадолго отвлечься от памятников древнегреческой архитектуры и побывать на природе, которая заслуживает не меньшего внимания, чем история 📖 Греции.

Всего за день мы успеем увидеть пляжи и гавани Пирея, побывать на термальном озере Вулиагмени и подняться на «Волчий холм» – гору Ликавитос.
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Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине

Что вы увидите

  • Порт Пирей
  • озеро Вулиагмени
  • гора Ликавитос
Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов не только Греции, но и Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие на острова Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть. Все гавани афинского порта — собственно Пирей, разделенный на западную и восточную части, Зея (ныне порт Псалимани, предназначенный для частных яхт) и Мунихий — были обнесены стеной, объединившись с Афинами посредством знаменитых Длинных стен.
Озеро Вульагменис — термальное озеро, которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Возможно, целебная вода поможет и вам.
Гора Ликавитос- По легенде эту гору сотворила богиня Афина, которая хотела, чтобы ее святилище на Акрополе было выше к небу. Однажды она оторвала большой кусок от горы ⛰️ Пентеликон и хотела поместить его поверх Акрополя. Но на обратном пути, бог Эрмис принес Афине плохую весть и она тут же бросила скалу и отправилась на Олимп. Потом забыла о своем желании. Вот и осталась гора там, где и была брошена, почти в центре Афин. Теперь, мы благодарим Афину о таком подарке. В переводе с греческого «Ликавитос» означает «Волчий холм», когда то давно здесь наверно и в правду, обитали волки.
Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и на озеро Вулиагмени
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай
Николай
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Николай проводит ещё 5 экскурсий

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