Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов не только Греции, но и Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие на острова Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть. Все гавани афинского порта — собственно Пирей, разделенный на западную и восточную части, Зея (ныне порт Псалимани, предназначенный для частных яхт) и Мунихий — были обнесены стеной, объединившись с Афинами посредством знаменитых Длинных стен.

Озеро Вульагменис — термальное озеро, которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Возможно, целебная вода поможет и вам.

Гора Ликавитос- По легенде эту гору сотворила богиня Афина, которая хотела, чтобы ее святилище на Акрополе было выше к небу. Однажды она оторвала большой кусок от горы ⛰️ Пентеликон и хотела поместить его поверх Акрополя. Но на обратном пути, бог Эрмис принес Афине плохую весть и она тут же бросила скалу и отправилась на Олимп. Потом забыла о своем желании. Вот и осталась гора там, где и была брошена, почти в центре Афин. Теперь, мы благодарим Афину о таком подарке. В переводе с греческого «Ликавитос» означает «Волчий холм», когда то давно здесь наверно и в правду, обитали волки.