Об экскурсии

Для многих Афины — это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы. Афины — колыбель античной цивилизации, где когда-то зародилась демократия, театр и древние мифы. Но я хочу отойти от привычных экскурсий по столице Греции и сделать акцент на красоту природы и красивый город Афины с его высокими горами, целебным озером и интересными местами, которые вам обязательно понравятся.

Что вы увидите

Гора Ликавит

Гора, которая расположена в центре Афин. Ликавит — это одно из популярнейших мест среди молодежи и туристов. Существует легенда, согласно которой богиня Афродита хотела, чтобы её святилище на Акрополе находилось как можно ближе к небу. Однажды, во время сильной ночной грозы она направилась на гору Пенделикон и оторвала от нее большую скалу. Но по возвращению домой две черные птицы сообщили Афродите плохие вести, от которых разгневанная богиня бросила скалу и забыла о ней навсегда. Самые красивые виды в городе – на Акрополь и Пирей, где можно увидеть Саронический залив, если позволит погода. Именно в этой точке есть место, которое заставит вас уйти от городского шума и насладиться греческой гастрономией. Сколько бы раз вы ни поднимались на гору Ликавит, вам не надоест этот потрясающий вид.

Стадион Калимармаро

«Панатинайко» также известный как «Калимармаро», расположенный в районе Паграти. На стадионе были проведены первые современные Олимпийские игры в 1896 году. Стадион использовался для проведения прообраза современных Олимпийских игр с 1870 года и не работал до Олимпиады 1896 года, когда через финансовую помощь Георгиоса Авероффа был отделан белым мрамором.

Порт Пирей

Самый большой порт в Греции и один из самых больших портов Средиземноморья. Этот центр мореходства, а также промышленный и транспортный узел страны, который предоставляет туристам отличные возможности для отдыха и транзита на острова. Разделен на 3 части: самый большой – пассажирский порт, средний порт – марина Зеа, бухта для яхт и катеров, а самая маленькая бухта называется Микролимано, где швартуются рыбацкие лодки.

Марина Флисву

Находится в Палео Фалиро и является первой эксклюзивной пристанью для мега яхт в Греции, которая предлагает высококлассные возможности швартовки. Марина Флоисву в древности была первым Афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками. Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.

Озеро Вульагмени

Термальное озеро, которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Вода озера содержит минералы, металлы, в основном сероводородные. Термальные свойства озера помогают в лечении ревматизма, гинекологических и кожных заболеваний, например, артритов, проблем с суставами, экзема и головных болей. В озере водится рыба Гарра Руфа. Эти маленькие рыбки, живущие в озере, очищают отдыхающим ноги от мертвой кожи.