Галопом по Афинской Ривьере

Для многих Афины - это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы

Для многих Афины — это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы.

Афины — колыбель античной цивилизации, где когда-то зародилась демократия, театр и древние мифы.

Но я хочу отойти от привычных экскурсий по столице Греции и сделать акцент на красоту природы и красивый город Афины с его высокими горами, целебным озером и интересными местами, которые вам обязательно понравятся.
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере
Галопом по Афинской Ривьере

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ликавит
  • Cтадион Калимармаро
  • Порт Пирей
  • Марина Флисву
  • Озеро Вульягмени

Об экскурсии

Для многих Афины — это древнегреческие герои, античные постройки и великие философы. Афины — колыбель античной цивилизации, где когда-то зародилась демократия, театр и древние мифы. Но я хочу отойти от привычных экскурсий по столице Греции и сделать акцент на красоту природы и красивый город Афины с его высокими горами, целебным озером и интересными местами, которые вам обязательно понравятся.
Что вы увидите

Гора Ликавит

Гора, которая расположена в центре Афин. Ликавит — это одно из популярнейших мест среди молодежи и туристов. Существует легенда, согласно которой богиня Афродита хотела, чтобы её святилище на Акрополе находилось как можно ближе к небу. Однажды, во время сильной ночной грозы она направилась на гору Пенделикон и оторвала от нее большую скалу. Но по возвращению домой две черные птицы сообщили Афродите плохие вести, от которых разгневанная богиня бросила скалу и забыла о ней навсегда. Самые красивые виды в городе – на Акрополь и Пирей, где можно увидеть Саронический залив, если позволит погода. Именно в этой точке есть место, которое заставит вас уйти от городского шума и насладиться греческой гастрономией. Сколько бы раз вы ни поднимались на гору Ликавит, вам не надоест этот потрясающий вид.

Стадион Калимармаро

«Панатинайко» также известный как «Калимармаро», расположенный в районе Паграти. На стадионе были проведены первые современные Олимпийские игры в 1896 году. Стадион использовался для проведения прообраза современных Олимпийских игр с 1870 года и не работал до Олимпиады 1896 года, когда через финансовую помощь Георгиоса Авероффа был отделан белым мрамором.

Порт Пирей

Самый большой порт в Греции и один из самых больших портов Средиземноморья. Этот центр мореходства, а также промышленный и транспортный узел страны, который предоставляет туристам отличные возможности для отдыха и транзита на острова. Разделен на 3 части: самый большой – пассажирский порт, средний порт – марина Зеа, бухта для яхт и катеров, а самая маленькая бухта называется Микролимано, где швартуются рыбацкие лодки.

Марина Флисву

Находится в Палео Фалиро и является первой эксклюзивной пристанью для мега яхт в Греции, которая предлагает высококлассные возможности швартовки. Марина Флоисву в древности была первым Афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками. Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.

Озеро Вульагмени

Термальное озеро, которое славится своими целебными свойствами. Озеро теплое круглый год, температура воды колеблется от +22 до +29 градусов в зависимости от сезона. Вода озера содержит минералы, металлы, в основном сероводородные. Термальные свойства озера помогают в лечении ревматизма, гинекологических и кожных заболеваний, например, артритов, проблем с суставами, экзема и головных болей. В озере водится рыба Гарра Руфа. Эти маленькие рыбки, живущие в озере, очищают отдыхающим ноги от мертвой кожи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Общий
€140

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Трансфер.
Что не входит
  • Вход в музей и на озеро Вульягмени.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 9:00

Николай
Николай
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