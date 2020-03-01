Исторические экскурсии в Афинах

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Археологическое путешествие в Микены, прогулка по уютному Нафплиону и античный театр Эпидавра

Никос
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Никос – экскурсионное агентство
В этом маршруте мы соединили красивейшие пейзажи полуострова Пелопоннес, древнегреческие артефакты и атмосферные города Греции.

За один день вы проникнете в гробницу Агамемнона и оцените акустику античного театра в Эпидавре, погрузитесь в жизнь уютного Нафплиона и поразитесь масштабам Коринфского канала, соединившего два моря.
75 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Омония, возле станции метро Омония (Omonoia)
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Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды

Что вас ожидает

Археологические тропы Микен
Перемахнув через Коринфский канал, мы окажемся на живописном полуострове Пелопоннес и, наслаждаясь пейзажами и делая фото-стопы, доберемся до древних Микен. Вы откроете историю античного города, описанного самим Гомером, и перенесетесь на тысячи лет назад, прогуливаясь у руин Акрополя с циклопическими стенами — мы расскажем о царских захоронениях, проведем вас к величественным Львиным воротам и дворцу Микенских царей. А позже перед вами предстанет знаменитая гробница Агамемнона, исследованная в 19 веке Генрихом Шлиманом.

Нафплион тысячи лет назад и сегодня
Затем мы проедем сквозь апельсиновые сады Арголиды и окажемся в первой столице Греции — Нафплионе, который уютно расположился на берегу Арголического залива. Здесь у вас будет свободное время, чтобы исследовать идиллические улочки и набережные «греческой Венеции», а мы расскажем об античном и современном быте города, его архитектуре, сохранившей венецианский след, и нравах местных жителей.

Эпидавр: секреты античного театра
В Эпидавре мы посетим обе местные достопримечательности — святилище бога-врачевателя Асклепия и потрясающе сохранившийся древнегреческий театр. Последний поразит вас удивительной акустикой: недаром каждое лето здесь проводится известный музыкальный и театральный фестиваль, о котором мы обязательно расскажем. Вы узнаете об античных буднях театра и разберетесь, почему сегодня на сцене Эпидавра мечтают выступить оперные и эстрадные исполнители с мировыми именами.

А финальной точкой маршрута станет грандиозный Коринфский канал — рукопожатие Эгейского и Ионического морей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном экскурсионном автобусе
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в археологические зоны — 24€ с человека; детям до 5 лет бесплатно
  • Экскурсию проведет один из опытных и лицензированных гидов нашей команды
  • Также эту экскурсию можно провести индивидуально для вас и вашей компании на комфортабельном автомобиле с водителем и лицензированным гидом. Стоимость такой экскурсии 450€.
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды
Из Афин — к сокровищам Арголиды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Омония, возле станции метро Омония (Omonoia).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Никос
Никос
Добрый день, гости Эллады! Меня зовут Никос, моя команда опытных, лицензированных гидов занимается организацией и проведением экскурсий по Афинам и Греции. С нами вы увидите мыс Сунион, исследуете Афины и Арголиду, Дельфы, Метеоры, Древний Коринф и другие впечатляющие места Греции.
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