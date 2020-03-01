Исторические экскурсии в Афинах

Что вас ожидает

Археологические тропы Микен

Перемахнув через Коринфский канал, мы окажемся на живописном полуострове Пелопоннес и, наслаждаясь пейзажами и делая фото-стопы, доберемся до древних Микен. Вы откроете историю античного города, описанного самим Гомером, и перенесетесь на тысячи лет назад, прогуливаясь у руин Акрополя с циклопическими стенами — мы расскажем о царских захоронениях, проведем вас к величественным Львиным воротам и дворцу Микенских царей. А позже перед вами предстанет знаменитая гробница Агамемнона, исследованная в 19 веке Генрихом Шлиманом.

Нафплион тысячи лет назад и сегодня

Затем мы проедем сквозь апельсиновые сады Арголиды и окажемся в первой столице Греции — Нафплионе, который уютно расположился на берегу Арголического залива. Здесь у вас будет свободное время, чтобы исследовать идиллические улочки и набережные «греческой Венеции», а мы расскажем об античном и современном быте города, его архитектуре, сохранившей венецианский след, и нравах местных жителей.

Эпидавр: секреты античного театра

В Эпидавре мы посетим обе местные достопримечательности — святилище бога-врачевателя Асклепия и потрясающе сохранившийся древнегреческий театр. Последний поразит вас удивительной акустикой: недаром каждое лето здесь проводится известный музыкальный и театральный фестиваль, о котором мы обязательно расскажем. Вы узнаете об античных буднях театра и разберетесь, почему сегодня на сцене Эпидавра мечтают выступить оперные и эстрадные исполнители с мировыми именами.

А финальной точкой маршрута станет грандиозный Коринфский канал — рукопожатие Эгейского и Ионического морей.