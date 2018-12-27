Что вас ожидает

Символы греческой государственности

Прогулка начнется с обзора комплекса неоклассических зданий, в который входит Национальная Библиотека Греции, Университет и Академия. Возле этой Афинской Трилогии мы поговорим о зарождении национальной государственности и новых символах власти. Вы осмотрите первую резиденцию греческих монархов — Королевский Дворец, который сегодня принимает в своих стенах Греческий Парламент. Здесь же станете свидетелями смена Почетного Караула, охраняющего Могилу Неизвестного Солдата, а я расскажу о войне за независимость, или Греческой революции.

«Королевские» места отдыха афинян

Среди других объектов, несущих в себе отголоски монархических времен, в программе будет Национальный Парк с Ботаническим Садом. Спроектированный первой королевой Греции, он с момента основания и по сей день является одним из любимых мест столичных жителей. Другая локация в этом списке — район Плака: именно здесь жила первая афинская аристократия, и отсюда началось Возрождение Афин, о предпосылках которого вы узнаете на экскурсии.

Олимпийские объекты

Роль греческих королей в истории Афин рассмотрим и на примере Панафинейского Стадиона — единственного в мире, возведенного из белого мрамора. Вас ждут рассказы о возрождении Олимпийских Игр и участии короля в реставрации античного стадиона. И, кроме того, вы познакомитесь с историей Заппейона — удивительного здания конгресс-холла в классическом стиле, также построенного к Первым Олимпийским Играм.