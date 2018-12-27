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  3. Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия

Отыскать следы правления первых греческих монархов в облике столицы

Федор
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Федор – ваш гид
Об античной Греции и Золотом веке ее столицы многим известно еще со школьной парты.

Но мало кто знает, что в 19 веке Афины, как и вся страна, переживали второе рождение, которое сегодня можно прочитать во многих городских постройках.

Осматривая здания, пропитанные духом европейской монархии, вы узнаете о периоде правления первых греческих королей, символах государственности и становлении Греческой Республики.
91 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Панепистимио
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У этой экскурсии1 отзыв
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Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Символы греческой государственности
Прогулка начнется с обзора комплекса неоклассических зданий, в который входит Национальная Библиотека Греции, Университет и Академия. Возле этой Афинской Трилогии мы поговорим о зарождении национальной государственности и новых символах власти. Вы осмотрите первую резиденцию греческих монархов — Королевский Дворец, который сегодня принимает в своих стенах Греческий Парламент. Здесь же станете свидетелями смена Почетного Караула, охраняющего Могилу Неизвестного Солдата, а я расскажу о войне за независимость, или Греческой революции.

«Королевские» места отдыха афинян
Среди других объектов, несущих в себе отголоски монархических времен, в программе будет Национальный Парк с Ботаническим Садом. Спроектированный первой королевой Греции, он с момента основания и по сей день является одним из любимых мест столичных жителей. Другая локация в этом списке — район Плака: именно здесь жила первая афинская аристократия, и отсюда началось Возрождение Афин, о предпосылках которого вы узнаете на экскурсии.

Олимпийские объекты
Роль греческих королей в истории Афин рассмотрим и на примере Панафинейского Стадиона — единственного в мире, возведенного из белого мрамора. Вас ждут рассказы о возрождении Олимпийских Игр и участии короля в реставрации античного стадиона. И, кроме того, вы познакомитесь с историей Заппейона — удивительного здания конгресс-холла в классическом стиле, также построенного к Первым Олимпийским Играм.

Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия
Королевские Афины 19 века: обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Панепистимио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федор
Федор
Меня зовут Федор, живу в Греции уже больше 13 лет, 10 из которых работаю в сфере туризма. Еще со школы я хотел связать свою жизнь с туризмом и именно с этой целью приехал в замечательную Грецию, где получил степень Бакалавра в этой сфере. С огромной радостью поделюсь с вами своими впечатлениями о жизни в этой поистине уникальной стране.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 декабря 2018
Никогда бы не подумали, что Афины могут быть настолько интересны вне античного периода. Мы приятно удивлены. Фёдор прекрасный разсказчик, материал подаётся с греческой легкостью, поэтому прогулка и три часа пролетели незаметно. Большое спасибо Фёдору!

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