Еще несколько необычных экскурсий в Афинах

Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина

Отдохнуть на палубе роскошного лайнера, любуясь Эгейским морем, и прогуляться по древним островам

Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Афин
Греция — страна морской славы, ведь она всемирно известна легендами о боях судов и хождениях за золотым руном.

Путешествие на круизном лайнере подарит вам живописные виды, а прогулка 👣 по островам поможет ощутить дух истинной Греции.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 90 человек

  • €120 за человека

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Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина

Что вас ожидает

  • Отдых на лайнере. Выбирайте одну из трех палуб с панорамным видом и располагайтесь поудобнее — вас ждет путешествие к далеким островам. По дороге вы полюбуетесь морскими пейзажами, послушаете живую музыку и полакомитесь закусками шведского стола. Член экипажа расскажет вам о главных достопримечательностях 🏛️ островов и посоветует, что обязательно стоит посетить.
  • Остров 🏝️ Идра встретит вас мощными бастионами по обе стороны гавани. Здесь каждый уголок славит греческий флот: вы увидите памятники адмиралам, особняки командиров и мореплавателей, здание мореходного училища. А также сможете посетить местные святыни, отдохнуть на роскошном пляже и прокатиться на ослике.
  • Порос — колоритный остров 🏝️ у берегов Пелопоннеса, утопающий в зелени. Среди его главных достопримечательностей 🏛️ — руинированный храм Посейдона, Мужской монастырь Живоносного источника и Лимонный лес 🌳. Исследуя остров 🏝️, не забудьте навестить лавочки мороженщиков, предлагающих необычные сорта десерта!
  • Эгина знаменит храмом Афины Афайи. Вы прогуляетесь 👣 меж дорических колонн, возраст которых 2, 5 тысячи лет, и почувствуете себя жителем Древней Греции. А после — посетите монастырь Святого Нектария, с именем которого связано немало красивых 🤩 легенд.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в центральном районе Афин и отвезем обратно после круиза. Если вы проживаете в 15-20 километрах от центра и более, трансфер будет оплачиваться дополнительно. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • Обед на корабле 🛳️ (шведский стол) входит в стоимость круиза
  • Тур не предполагает экскурсионного сопровождения, но если вас будет 15 и более человек — мы предоставим гида из нашей профессиональной команды.
Начало и место завершения
🚩 — у вашего отеля в центре Афин
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина
Круиз из Афин: острова Идра, Порос, Эгина

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я представитель туристической компании. Мы занимаемся проведением групповых и индивидуальных экскурсий по Афинам и Греции. Экскурсии ведут профессиональные, лицензированные гиды. Все наши автомобили в безупречном состоянии и не старше трех лет, а водители имеют многолетний опыт вождения.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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