Еще несколько необычных экскурсий в Афинах

Меня зовут Татьяна, я представитель туристической компании. Мы занимаемся проведением групповых и индивидуальных экскурсий по Афинам и Греции. Экскурсии ведут профессиональные, лицензированные гиды. Все наши автомобили в безупречном состоянии и не старше трех лет, а водители имеют многолетний опыт вождения.

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