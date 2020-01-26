7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть Коринфский канал, рассмотреть античные достопримечательности и посетить Эпидавр и Микены

Kostas
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Kostas – экскурсионное агентство
Арголида — северо-восточный район Пелопоннеса, где тысячи лет назад зародился древнейший очаг европейской цивилизации.

Вы проедете вдоль побережья Саронического залива, встретите место, где соединяются Эгейское и Ионическое моря, сравните облик античных городов Арголиды — Микен, Нафплиона и Эпидавра.

Окажетесь лицом к лицу с вечностью и почувствуете себя спутником легендарного путешественника Ясона из греческих мифов.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Metaxurgio
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У этой экскурсии7 отзывов
4.29
Легендарная Арголида
Легендарная Арголида

Что вас ожидает

Слияние морей и античная медицина
Первой остановкой на нашем пути станет поистине захватывающее зрелище — самый узкий из судоходных в мире Коринфский канал. В его лазурных водах сливаются глубокое Ионическое море и беспокойное Эгейское. Вы сделаете потрясающие фотографии, а после отправимся в древний Эпидавр. Этот город знаменит своим античным театром — сцена с уникальной акустикой и сегодня не пустует, здесь проходят мировые фестивали. Вы посетите святилище Асклепия — бога врачевания и некогда властителя города — и рассмотрите инструменты античной медицины в археологическом музее Эпидавра.

Первая столица Греции и слава Микен
Уголок средиземноморской Италии напомнит вам Нафплион, бывший когда-то первой столицей независимой Греции. Кто только не захватывал этот город: византийцы, венецианцы, франки, турки. Такое смешение культур сделало Нафплион архитектурно непохожим на остальную Грецию. Здесь перед вами предстанут турецкий форт Паламиди и венецианская крепость Бурдзи. А финальной точкой маршрута экскурсии станут Микены — вотчина царя Агамемнона, откуда войска отправлялись в легендарный Троянский поход. Вы услышите рассказ о том, как возникла микенская цивилизация, полюбуетесь Львиными воротами, руинами города и сокровищницей Атрея. А также узнаете, где же нашёл золото Микен археолог Генрих Шлиман.

Организационные детали

  • Экскурсия автобусно-пешеходная
  • Дополнительные расходы: входные билеты в археологические зоны Эпидавр (12€) и Микены (12€)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Легендарная Арголида
Легендарная Арголида
Легендарная Арголида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Metaxurgio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Kostas
Kostas
Наша компания приглашает вас увидеть самые значимые места Греции в сопровождении профессиональных гидов. Мы занимаемся организацией экскурсий уже более 20 лет. Любой маршрут, который мы предлагаем, выверен до мельчайших деталей, будь то классический ознакомительный тур или самый сложный индивидуальный. До встречи в солнечной Греции!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Очень интересная экскурсия. Все объекты уникальны и очень интересны.
Гид Марьяна - высокопрофессиональный специалист, хорошо знает материал и отлично владеет русским языком.
В ресторане, где мы останавливались на обед (не включен в цену экскурсии), пища была очень вкусная, качественная, приготовили и обслужили очень быстро.
Очень рекомендую посетить данную экскурсию. Не пожалеете! Главное, чтобы была хорошая погода.
9 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Организовано все очень хорошо, вовремя подали автобус, гид Марьяна рассказывала нам и о тех достопримечательностях, которые мы проезжали, и, конечно, по теме экскурсии. Было много интересных, поражающих воображение объектов! Мне очень запомнился Коринфский канал и древний театр в Эпидавре. Для обеда у нас была остановке в таверне, очень вкусно и быстро! Спасибо организаторам и нашему гиду Марьяне!
28 ноября 2019
Время посещения указанных в экскурсии объектов очень плохо организовано; на Коринфский канал-15мин, Нафплеон-20мин. на обед в таверне-90мин. Я ничего не могу сказать плохого о еде,еда хорошая. Но мы ехали посмотреть Нафплеон и за 20мин могли перекусить в любом кафе города и 90мин осматривать город и крепость Паламиди, ничего этого мы не видели... 40 мин. проверяли акустику в театре Эпидавра, больше часа любовались развалинами святилища Асклепия...К развалинам даже подойти невозможно-они огорожены. Гид посоветовал нам самим приехать в Нафплеон и осмотреть. Сказать, что мы разочарованы экскурсией, значить ничего не сказать!!!
13 сентября 2019
Елена - замечательный гид! Говорит на прекрасно русском языке! Не в пример многим гидам-россиянам! Чувствуется высокий уровень подготовки. Материал хорошо систематизирован. Запоминается легко. Факты даются не в отрыве друг с другом, а выстроены в логическую цепочку. Даётся лёгкое объяснение, почему Россия принадлежит к европейской цивилизации. История Древней Греции, ее культура, философское наследие представлены весьма доходчиво и просто! Огромный респект такому умному, грамотному, неравнодушному профессионалу. Признаюсь, я редко даю восторженные отзывы, так как довольно критичный человек. Но в данном случае работа гида заслуживает самой высокой оценки! Успехов и удачи вам, Елена!
28 июня 2019
Очень понравилось. Прекрасный гид Елена. Очень комфортный автобус. Прекрасное путешествие в древности.
31 мая 2019
Экскурсия очень интересна и насыщена. Но гида лучше другого. Мне кажется нашему гиду было с нами не интересно. Вот днем раньше мы были в Метеорах от другой компании, там я просто в восторге от гида.
6 января 2019
Очень интересная и обширная экскурсия с большим охватом исторических мест . Все понравилось.
Даже дождь не помешал.

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