7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Слияние морей и античная медицина

Первой остановкой на нашем пути станет поистине захватывающее зрелище — самый узкий из судоходных в мире Коринфский канал. В его лазурных водах сливаются глубокое Ионическое море и беспокойное Эгейское. Вы сделаете потрясающие фотографии, а после отправимся в древний Эпидавр. Этот город знаменит своим античным театром — сцена с уникальной акустикой и сегодня не пустует, здесь проходят мировые фестивали. Вы посетите святилище Асклепия — бога врачевания и некогда властителя города — и рассмотрите инструменты античной медицины в археологическом музее Эпидавра.

Первая столица Греции и слава Микен

Уголок средиземноморской Италии напомнит вам Нафплион, бывший когда-то первой столицей независимой Греции. Кто только не захватывал этот город: византийцы, венецианцы, франки, турки. Такое смешение культур сделало Нафплион архитектурно непохожим на остальную Грецию. Здесь перед вами предстанут турецкий форт Паламиди и венецианская крепость Бурдзи. А финальной точкой маршрута экскурсии станут Микены — вотчина царя Агамемнона, откуда войска отправлялись в легендарный Троянский поход. Вы услышите рассказ о том, как возникла микенская цивилизация, полюбуетесь Львиными воротами, руинами города и сокровищницей Атрея. А также узнаете, где же нашёл золото Микен археолог Генрих Шлиман.