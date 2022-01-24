Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите без очереди в музей Акрополя — и погрузитесь в историю этого греческого чуда. Посмотрите на копию Акрополя, построенную из LEGO, прогуляйтесь среди древних статуй, до сих пор сохранивших свой цвет, полюбуйтесь артефактами археологических раскопок и многими другими экспонатами!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей без очереди
Доступ к постоянной коллекции
Доступ ко временным выставкам
Карта музея на 8 языках (русский, греческий, английский, французский, немецкий, испанский, китайский и японский)
Что не входит
Экскурсия с гидом
Аудиогид (можно арендовать на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.