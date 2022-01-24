Музей Акрополя: проход без очереди

Полюбуйтесь древними статуями и объектами раскопок сквозь стеклянный пол

4.9
310 отзывов
Входной билет
Музей Акрополя: проход без очереди
Музей Акрополя: проход без очереди
Музей Акрополя: проход без очереди
Музей Акрополя: проход без очереди
Музей Акрополя: проход без очереди
Музей Акрополя: проход без очереди
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Пройдите без очереди в музей Акрополя — и погрузитесь в историю этого греческого чуда. Посмотрите на копию Акрополя, построенную из LEGO, прогуляйтесь среди древних статуй, до сих пор сохранивших свой цвет, полюбуйтесь артефактами археологических раскопок и многими другими экспонатами!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей без очереди
  • Доступ к постоянной коллекции
  • Доступ ко временным выставкам
  • Карта музея на 8 языках (русский, греческий, английский, французский, немецкий, испанский, китайский и японский)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
  • Аудиогид (можно арендовать на месте за дополнительную плату)
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