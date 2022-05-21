Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Афин

Национальный археологический музей — крупнейший музей Греции и один из самых важных в мире.



Основан в конце XIX века, здесь хранятся сокровища всей Греции.



Вы увидите уникальный механизм Антикифирон, маску царя Агамемнона, золото Микен, бронзовые и мраморные статуи, керамические изделия, оружие, женские украшения и многое другое.



Наша прогулка начнётся с 7000 года до нашей эры.