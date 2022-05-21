Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Афин

Национальный археологический музей — крупнейший музей Греции и один из самых важных в мире. Основан в конце XIX века, здесь хранятся сокровища всей Греции.
Что вас ждет:
Вы увидите уникальный механизм Антикифирон, маску царя Агамемнона, золото Микен, бронзовые и мраморные статуи, керамические изделия, оружие, женские украшения и многое другое. Наша прогулка начнётся с 7000 года до нашей эры.
Вы увидите золото Микен, маску Агамемнона, коллекцию кикладских мраморных статуэток, бронзовые статуи и самое большое в мире собрание керамических изделий разных эпох. А еще я покажу невероятный механизм Антикифирон, который считается первым известным науке аналоговым компьютером.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты и питание
Входные билеты: 12 евро - взрослый, 6 евро - детский (с апреля - по октябрь)
6 евро - взрослый, 3 евро - детский (с ноября - по март)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 44, 28th of October (Patission) str. , Athens 106 8
Завершение: 44, 28th of October (Patission) str. , Athens 106 82
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, кроме вторника с 9:00- 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Наличие документов удостоверяющих вашу личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Афинах
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