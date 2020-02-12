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  3. Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!

Искупаться в целебной воде и встретить закат в одном из самых романтичных мест Греции

Alena
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Alena – ваш гид
Приглашаю в душевное, расслабляющее и очень живописное путешествие.

Вы отдохнете на термальном озере, насладитесь горными видами, оцените средиземноморскую кухню в культовой таверне и осмотрите руины античного храма на мысе Сунион.

В пути я с удовольствием поделюсь дружескими рассказами о жизни в Греции!
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!

Что вас ожидает

Чудо-озеро Вульягмени
Вы поплаваете в теплой воде термального озера, любуясь чудесной панорамой окружающих его гор. Терапевтический и омолаживающий эффект Вульягмени доказан врачами! А естественный пилинг вам обеспечат живущие в нем чудесные рыбки Гара Руфа — они очищают кожу человека от мертвых клеток. Если вы проголодаетесь, после озера я отвезу вас в легендарную рыбную таверну, которую очень любят сами греки.

Храм Посейдона и закат на мысе Сунион
Расположенный на самом юге полуострова Аттика, мыс Сунион с древности известен как священное место, наполненное сильнейшей энергетикой. Гуляя по нему, вы рассмотрите руины храма Посейдона 5 века до нашей эры, загадаете желание и встретите фантастический закат с видом на море!

Организационные детали

  • Это душевное и живописное путешествие с дружескими рассказами о местной жизни, не предполагающее исторического экскурса
  • Входные билеты не включены в стоимость: озеро Вульягмени — 7-13 евро с человека, храм Посейдона — 4-8 евро. Цена зависит от дня недели и сезона.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!
Озеро Вульягмени и храм Посейдона за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alena
Alena
Меня зовут Алёна, и я живу в Греции уже 20 лет. За эти годы я хорошо узнала страну, ее обычаи и культуру. С удовольствием поделюсь с вами знаниями, опытом и интересными историями! Во время путешествий я стану вашим проводником и другом, раскрою всю красоту Эллады с ее тайными лагунами, великолепными пляжами, античными достопримечательностями, православными святынями и природными красотами.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 февраля 2020
Отлично и познавательно провели время! Гид Алена забрала нас у отеля и по пути маршрута поведала нам немало тайн жизни современных греков, их уклад жизни и тд. С озером нам повезло: солнечная погода, температура воздуха +19 (и это в феврале!) позволило насладиться и красотой озера, его рыбками и целебными свойствами (после часа купания до утра было ощущение как после бани). Сама тема экскурсии с удачно подобранным временем (закат встречали на мысе Сунион) впечатлила! А рыбацкая таверна на берегу моря с огромными порциями греческих вкусностей- отличное дополнение к общей картине!!!
Рекомендую всем, даже не романтикам! Впечатлит однозначно!!!

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