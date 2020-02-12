Что вас ожидает

Чудо-озеро Вульягмени

Вы поплаваете в теплой воде термального озера, любуясь чудесной панорамой окружающих его гор. Терапевтический и омолаживающий эффект Вульягмени доказан врачами! А естественный пилинг вам обеспечат живущие в нем чудесные рыбки Гара Руфа — они очищают кожу человека от мертвых клеток. Если вы проголодаетесь, после озера я отвезу вас в легендарную рыбную таверну, которую очень любят сами греки.

Храм Посейдона и закат на мысе Сунион

Расположенный на самом юге полуострова Аттика, мыс Сунион с древности известен как священное место, наполненное сильнейшей энергетикой. Гуляя по нему, вы рассмотрите руины храма Посейдона 5 века до нашей эры, загадаете желание и встретите фантастический закат с видом на море!