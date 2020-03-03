36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древний Район Керамик

Как и древние греки, мы войдём в город через «парадный вход» – в Античных Афинах именно здесь располагались главные ворота Дипилон и отсюда начиналась главная процессия Больших Панафиней – я расскажу об этих грандиозных празднествах. За воротами города располагалось первое публичное кладбище – вы увидите остатки сохранившихся надгробий.

Древняя Агора

Вы окажетесь на площади на склоне холма, которая была Сердцем и Разумом Античных Афин. Это площадь, на которой спорили Сократ с Платоном, жил в бочке опальный Диоген и располагался Толос. Вы узнаете о социальной и политической жизни, о зарождении демократии, о влиянии Римской империи на развитие города, как и влиянии Афин на формированиие Римской империи. Мы заглянем в Музей Агоры: вы увидите множество экспонатов, приоткрывающих занавес на жизнь Античных Афин, узнаете о древнегреческом театре и философии.

Афинский Акрополь

Финальный пункт маршрута – это Душа Античных Афин, священное место, где проходила кульминационная часть Больших Панафиней. Стоя у подножия Акрополя, вы узнаете о секретах и трагической судьбе самого роскошного архитектурного комплекса Древнего мира.