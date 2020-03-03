36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по главной улице античного города и погрузиться в атмосферу древности

Федор
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Федор – ваш гид
Панафинейский Путь был главной улицей Античных Афин.

Именно здесь отмечали, пожалуй, самый главный праздник в жизни афинян – Панафинеи – в честь дня рождения богини Афины.

Вы пройдёте по следам торжественной процессии древних афинян от района Керамик через Древнюю Агору к подножью Акрополя.

А сопровождать вас будут мои рассказы об античной истории и быте Афин, о зарождении демократии и философии.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — станция Метро Фисио (Thisio)
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У этой экскурсии36 отзывов
4.92
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах

Что вас ожидает

Древний Район Керамик
Как и древние греки, мы войдём в город через «парадный вход» – в Античных Афинах именно здесь располагались главные ворота Дипилон и отсюда начиналась главная процессия Больших Панафиней – я расскажу об этих грандиозных празднествах. За воротами города располагалось первое публичное кладбище – вы увидите остатки сохранившихся надгробий.

Древняя Агора
Вы окажетесь на площади на склоне холма, которая была Сердцем и Разумом Античных Афин. Это площадь, на которой спорили Сократ с Платоном, жил в бочке опальный Диоген и располагался Толос. Вы узнаете о социальной и политической жизни, о зарождении демократии, о влиянии Римской империи на развитие города, как и влиянии Афин на формированиие Римской империи. Мы заглянем в Музей Агоры: вы увидите множество экспонатов, приоткрывающих занавес на жизнь Античных Афин, узнаете о древнегреческом театре и философии.

Афинский Акрополь
Финальный пункт маршрута – это Душа Античных Афин, священное место, где проходила кульминационная часть Больших Панафиней. Стоя у подножия Акрополя, вы узнаете о секретах и трагической судьбе самого роскошного архитектурного комплекса Древнего мира.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: общий входной билет на территорию трех памятников (30€)
  • Мы посетим вместе Керамик и Агору и завершим экскурсию у подножия Акропол
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах
Панафинейский путь: все самое главное об античных Афинах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — станция Метро Фисио (Thisio).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федор
Федор
Меня зовут Федор, живу в Греции уже больше 13 лет, 10 из которых работаю в сфере туризма. Еще со школы я хотел связать свою жизнь с туризмом и именно с этой целью приехал в замечательную Грецию, где получил степень Бакалавра в этой сфере. С огромной радостью поделюсь с вами своими впечатлениями о жизни в этой поистине уникальной стране.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Рекомендую всем, кто хочет углубиться в историю Античной Греции. Экскурсия великолепная! Было интересно и мне, и сыну 12 лет. 3 часа пролетели незаметно. Мы гуляли по развалинам археологических зон квартала гончаров Керамики и главного общественного центра древних Афин - Агоры, и перед нами со слов Федора раскрывались картины строений и событий тех времен. Там мы посетили 2 интересных музея, экспонаты которых мы не смогли бы оценить по достоинству без помощи экскурсовода. Закончили экскурсию на Ареопаге, откуда открывается прекрасный вид на Акрополь. Мы узнали много нового об общественном устройстве Древней Греции. Федору можно задавать любые вопросы на исторические темы, он доходчиво и красноречиво рассказывает: древняя культура Афин стала нам ближе и понятнее!
Для меня это было четвертое посещение Афин, и с помощью экскурсий я как будто совершила путешествие на машине времени, и Афины теперь будут жить в моей памяти уже в более ярких красках! Не экономьте на экскурсиях - это того стоит!
28 февраля 2020
На экскурсии были вдвоем с мужем. Муж не большой любитель экскурсий, но эта экскурсия ему очень понравилась. Федор действительно любит Афины, много знает, рассказывает с удовольствием. И, главное, подстраивается под клиентов.
Обязательно буду советовать своим друзьям именно его экскурсии.
23 февраля 2020
Были на экскурсии с 11-летним сыном. Федор живо и интересно рассказывал об истории города, древнегреческих богах, строительстве Акрополя. Страницы учебника ожили и дополнились интересными фактами. Спасибо!
5 января 2020
Несмотря на то, что мы обладали хорошим стандартным набором знаний про др Грецию, Афины и олимпийских богов, Федор рассказал нам очень много нового. Экскурсия не провисала, было очень интересно. Рекомендую.
4 января 2020
Спасибо большое Фёдору за прекрасную экскурсию. Всё было очень интересно и увлекательно. Несмотря на плохую погоду мы получили огромное удовольствие от путешествия в античные времена.
9 декабря 2019
Терпеливый и внимательный Фёдор потратил на нас на два часа дольше. Моя мама не могла быстро ходить, но ни разу не почувствовала неловкости, благодаря чуткости Фёдора. Очень понравилось, что экскурсия началась в Керамик. Рекомендуем!
Анна
12 ноября 2019
Федор провел замечательную экскурсия, она была очень интересна нам и нашим детям (10 и 11 лет). Мы узнали много нового, а Федор уделил нам даже больше времени! Познакомил с полезным приложением. Рекомендую!
6 ноября 2019
Отличная экскурсия! Понравилось все - содержание, маршрут, простота подачи материала, глубокое знание темы. Федор увлекательный рассказчик. Замечательные впечатления.
17 октября 2019
Замечательная экскурсия! Во-первых, очень интересная тема. Мы были уверены, что знаем историю и искусство Древней Греции и попросили Федора в своем рассказе ориентироваться на ребенка 11 лет. Но оказались сами невероятно увлечены рассказом гида. Во-вторых, Федор. Удивительный молодой человек! Прекрасно все: и подача материала, и построение маршрута, и виртуальные подсказки. Но главное, это искренняя увлеченность! Очень рекомендуем, особенно с детьми. Спасибо Вам, Федор.
7 октября 2019
Спасибо за отличную экскурсию. Особенно понравилось, как продуман маршрут и интересная подача фактов о музейных экспонатах.
Ещё 26 отзывов

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