Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00

Мало кто знает, что всего в получасе езды от центра города находится красивая береговая линия с искрящимися чистыми водами, ожидающими своего исследования.



Во время этого тура вы будете плавать вдоль афинского побережья, любоваться красотой вокруг себя, наслаждаться купанием, солнечными ваннами, рыбалкой и подводным плаванием.



А на борту вас будут ждать греческие закуски с местным вином.