Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00

Парусный круиз по побережью

Мало кто знает, что всего в получасе езды от центра города находится красивая береговая линия с...

Мало кто знает, что всего в получасе езды от центра города находится красивая береговая линия с искрящимися чистыми водами, ожидающими своего исследования.

Во время этого тура вы будете плавать вдоль афинского побережья, любоваться красотой вокруг себя, наслаждаться купанием, солнечными ваннами, рыбалкой и подводным плаванием.

А на борту вас будут ждать греческие закуски с местным вином.
Парусный круиз по побережью
Парусный круиз по побережью
Парусный круиз по побережью
Парусный круиз по побережью
Парусный круиз по побережью
Парусный круиз по побережью

Маршрут:

  • Присоединяйтесь к захватывающему опыту плавания в Сароническом заливе на паруснике с опытным экипажем. Выйдя из порта, мы направимся к заливу Вулиагмени, после Афинской Ривьеры, к первой остановке. После купания в чистую воду мы продолжим на вторую остановку, расположенную у побережья. Там вам подадут выбор греческих закусок и местных вин или закусок. Изучите основы плавания у своего шкипера или просто посидите и отдохните на солнце.
Развлечения
Исследуйте скрытые бухты и бросьте якорь в красивых уединенных заливах, где вы сможете насладиться плаванием с маской, трубкой и защитными очками. Если плавание не ваше дело, берите удочку и испытайте удачу с рыбалкой. В то же время вам подадут настоящие греческие тапас и качественное греческое вино.

Возьмите с собой:

  • Паспорт или удостоверение личности
  • Полотенце
  • Купальник
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Летнюю шляпу
Важная информация
  • Вы можете добраться до места встречи на трамвае или такси от площади Синтагма в Афинах.
  • Согласно греческому законодательству, при бронировании вы должны сообщить нам идентификационный номер / номер паспорта, полное имя, дату рождения и гражданство всех участников.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-5 человек
Взрослые (18+)
€99
Дети до 17 лет
€99

Ответы на вопросы

Что входит
  • Парусная прогулка на современном паруснике
  • Местный профессиональный англоговорящий шкипер
  • Греческие закуски для легкого обеда
  • Вода, бокал вина или безалкогольный напиток
  • Оборудование для подводного плавания и рыбалки
  • Топливо, портовые сборы и налоги
Что не входит
  • Трансферы из / в порт
  • Полотенца
  • Чаевые (по желанию)
  • Все, что не упомянуто во включениях
Место начала и завершения
Каламаки Марина на чартерной базе Истион
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Полотенце
  • Купальник
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Летнюю шляпу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00

TicketsS
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