Ежедневно, кроме воскресенья в 09:00

Маршрут:
- Присоединяйтесь к захватывающему опыту плавания в Сароническом заливе на паруснике с опытным экипажем. Выйдя из порта, мы направимся к заливу Вулиагмени, после Афинской Ривьеры, к первой остановке. После купания в чистую воду мы продолжим на вторую остановку, расположенную у побережья. Там вам подадут выбор греческих закусок и местных вин или закусок. Изучите основы плавания у своего шкипера или просто посидите и отдохните на солнце.
Развлечения
Исследуйте скрытые бухты и бросьте якорь в красивых уединенных заливах, где вы сможете насладиться плаванием с маской, трубкой и защитными очками. Если плавание не ваше дело, берите удочку и испытайте удачу с рыбалкой. В то же время вам подадут настоящие греческие тапас и качественное греческое вино.
Возьмите с собой:
- Паспорт или удостоверение личности
- Полотенце
- Купальник
- Солнцезащитные очки и крем
- Летнюю шляпу
Важная информация
- Вы можете добраться до места встречи на трамвае или такси от площади Синтагма в Афинах.
- Согласно греческому законодательству, при бронировании вы должны сообщить нам идентификационный номер / номер паспорта, полное имя, дату рождения и гражданство всех участников.