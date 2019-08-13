4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Об истории, технологиях и греческом образе жизни на обзорной прогулке

Арис
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Арис – ваш гид
Афины — город со сложной судьбой и невероятно богатой историей.

За 3 часа я покажу вам главные достопримечательности и самые интересные места столицы, а также тайные улочки и дворики.

По пути вас ждут как классические рассказы об истории и архитектуре, так и любопытные заметки об особенностях менталитета и образа жизни современных греков.

А благодаря инженерному образованию я смогу увлекательно рассказать о технологических достижениях Древней Греции.
От 125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
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Первый раз в Афинах
Первый раз в Афинах

Что вас ожидает

Смена караула и секреты Олимпийского Стадиона
Наш маршрут начнется с главной площади Афин — Синтагмы. Вы пройдете к Парламенту, чтобы посмотреть знаменитую своей нетривиальностью смену военного караула. Я расскажу о символах необычной формы Эвзона, возле которого вы сможете сфотографироваться. А затем, прогулявшись в тени деревьев бывшего королевского сада, вы доберетесь до Олимпийского Стадиона — единственного в мире, полностью сделанного из белоснежного мрамора. О технологии строительства мы подробно поговорим на прогулке.

Крупнейший храм Греции
По пути к храму Зевса — самому большому долгострою Греции — вы рассмотрите неоклассический Дворец Заппио, поражающий своими коринфскими колоннами, внутренним двориком и мраморным фонтаном 19 века. А древнегреческий храм, сохранивший только 16 гигантских колонн из 104, позволит реконструировать впечатляющий масштаб сооружения. Вы узнаете подробности затянувшегося строительства и услышите о любимом греками императоре Адриане, которому афиняне возвели Арку в 132 году н.э.

Старый город и панорамные виды
Пройдя через Арку, вы окажетесь в старейшем районе Афин, Плаке, где вас ждут типичные узкие улочки, тайные дворики, сувенирные лавки, старинные бары и кафе. По дороге вы увидите византийские базилики и римские бани. А далее — побываете в уютной Анафиотике у подножия Акрополя и взглянете на город с высоты. Возле Римского форума я расскажу о том, как работала мраморная Башня Ветров и насколько были продвинуты греки в технологических изобретениях. В конце экскурсии вы подниметесь на холм Ареопаг, где Афины предстанут перед нами, как на ладони. А над городом будет возвышаться, как и 25 веков назад, величественный Акрополь, бережно хранивший всю его историю.

О столице Греции можно рассказывать часами, и чтобы наша встреча прошла максимально позитивно и плодотворно, мы можем заранее обсудить ваши интересы.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Первый раз в Афинах
Первый раз в Афинах
Первый раз в Афинах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арис
Арис
Привет всем! Меня зовут Арис, я — грек. Мне 32 года. Я профессиональный фотограф и инженер-механик. В 2013 году судьба занесла меня на знаменитый остров Санторини, где я весь сезон проработал гидом. С тех пор меня не покидает желание проводить экскурсии, делиться знаниями и информацией с путешественником, знакомиться с интересными людьми. Провожу экскурсии на русском, английском и греческих языках. Так же можно организовать фотосессию у моря, куда мы отправимся на моем автомобиле.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 августа 2019
Отличная экскурсия для составления первого впечатления о городе! Арис знает о нём буквально всё и охотно делится своими знаниями, поэтому задавайте свои вопросы и сможете составить свой личный маленький путеводитель по любым интересующим вас направлениям :) Кстати, Арис ещё и фотограф и даёт замечательные подсказки о том, где и с какого ракурса получаются лучшие снимки.
9 марта 2019
Отличная и не утомительная экскурсия
31 декабря 2018
Арис , больше Вам спасибо за увлекательную экскурсию по городу )
10 декабря 2018
Замечательно и содержательно провели 3 часа в Афинах! Экскурсия была организована очень грамотно, не напряжно , как будто мы приехали к другу и он показал и рассказал нам не шаблонно историю и главные шедевры Афин! Спасибо

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