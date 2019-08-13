4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Смена караула и секреты Олимпийского Стадиона

Наш маршрут начнется с главной площади Афин — Синтагмы. Вы пройдете к Парламенту, чтобы посмотреть знаменитую своей нетривиальностью смену военного караула. Я расскажу о символах необычной формы Эвзона, возле которого вы сможете сфотографироваться. А затем, прогулявшись в тени деревьев бывшего королевского сада, вы доберетесь до Олимпийского Стадиона — единственного в мире, полностью сделанного из белоснежного мрамора. О технологии строительства мы подробно поговорим на прогулке.

Крупнейший храм Греции

По пути к храму Зевса — самому большому долгострою Греции — вы рассмотрите неоклассический Дворец Заппио, поражающий своими коринфскими колоннами, внутренним двориком и мраморным фонтаном 19 века. А древнегреческий храм, сохранивший только 16 гигантских колонн из 104, позволит реконструировать впечатляющий масштаб сооружения. Вы узнаете подробности затянувшегося строительства и услышите о любимом греками императоре Адриане, которому афиняне возвели Арку в 132 году н.э.

Старый город и панорамные виды

Пройдя через Арку, вы окажетесь в старейшем районе Афин, Плаке, где вас ждут типичные узкие улочки, тайные дворики, сувенирные лавки, старинные бары и кафе. По дороге вы увидите византийские базилики и римские бани. А далее — побываете в уютной Анафиотике у подножия Акрополя и взглянете на город с высоты. Возле Римского форума я расскажу о том, как работала мраморная Башня Ветров и насколько были продвинуты греки в технологических изобретениях. В конце экскурсии вы подниметесь на холм Ареопаг, где Афины предстанут перед нами, как на ладони. А над городом будет возвышаться, как и 25 веков назад, величественный Акрополь, бережно хранивший всю его историю.

О столице Греции можно рассказывать часами, и чтобы наша встреча прошла максимально позитивно и плодотворно, мы можем заранее обсудить ваши интересы.