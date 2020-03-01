Kostas проводит ещё 2 экскурсии

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Увидеть главные достопримечательности города и посетить Акрополь на автобусно-пешеходной экскурсии

Kostas
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Kostas – экскурсионное агентство
Приглашаю познакомиться с древней харизматичной столицей Греции.

Вы прикоснетесь к многовековой истории города и рассмотрите его старинную архитектуру, увидите знаменитые площади и храмы, погуляете по Акрополю и надолго запомните завораживающий панорамный вид с одного из холмов.

Афины откроются как уникальное, пронизанное мифами и легендами место, в которое невозможно не влюбиться!
38 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3.5 часа
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча метро Metaxurgio
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Первое знакомство с Афинами
Первое знакомство с Афинами

Что вас ожидает

История и визитные карточки города
Я расскажу, почему именно в Афинах зародились основы философии и демократии, а искусство стало частью повседневной жизни человека. Вы узнаете, как люди строили в Афинах первые жилища под тенью огромной скалы более семи тысяч лет назад, и увидите самые известные места столицы. Итак, в программе:

  • Площадь Синтагма — вы узнаете историческую и современную роль старейшей столичной площади и увидите расположенные на ней бывший Королевский дворец и памятник Неизвестному солдату. Если повезет, посмотрите церемонию смены президентских гвардейцев, одетых в красочные национальные костюмы.
  • Арка Адриана — вы ощутите дух старины при одном взгляде на триумфальную арку, построенную в далеком 131 году в честь императора-благодетеля.
  • Храм Зевса Олимпийского — один из самых почитаемых храмов Древней Греции. На его примере я расскажу об особенностях дорического ордера классической архитектуры.
  • Нумизматический музей Шлимана — вы узнаете историю одного из старейших и самых крупных общественных музеев страны.
  • Олимпийский стадион — легендарное место, где в 1896 году проводилось открытие первых возрожденных Олимпийских игр.
  • Академия наук — шедевр неоклассического стиля, который составляет великолепный ансамбль с университетом имени Каподистрии и Национальной библиотекой Греции. Я расскажу историю знаменитых зданий и раскрою особенности их архитектуры.
  • Национальный сад — вы узнаете историю зеленого оазиса в самом сердце Афин, заложенного первой королевой независимой Греции Амалией Ольденбургской.

Тайны Акрополя
В завершение экскурсии вы посетите жемчужину Афин — древний Акрополь. Пропилеи, ворота на Акрополь, внушат почтение своим величием, а Парфенон просто ошеломит сакральным дыханием старины. Я покажу вам храм Эрехтейон со знаменитым портиком с кариатидами, храм Афины Ники и древний театр Герода Аттика, до сих пор используемый как концертный зал под открытым небом. С Акропольского холма вам откроется прекрасный вид на один из древнейших районов Афин — Плаку — и древнегреческую Агору.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты на Акрополь — 20 евро на человека. Дети до 18 лет бесплатно.
Первое знакомство с Афинами
Первое знакомство с Афинами
Первое знакомство с Афинами
Первое знакомство с Афинами
Первое знакомство с Афинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура метро Metaxurgio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Kostas
Kostas
Наша компания приглашает вас увидеть самые значимые места Греции в сопровождении профессиональных гидов. Мы занимаемся организацией экскурсий уже более 20 лет. Любой маршрут, который мы предлагаем, выверен до мельчайших деталей, будь то классический ознакомительный тур или самый сложный индивидуальный. До встречи в солнечной Греции!
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