Kostas проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

История и визитные карточки города

Я расскажу, почему именно в Афинах зародились основы философии и демократии, а искусство стало частью повседневной жизни человека. Вы узнаете, как люди строили в Афинах первые жилища под тенью огромной скалы более семи тысяч лет назад, и увидите самые известные места столицы. Итак, в программе:

Площадь Синтагма — вы узнаете историческую и современную роль старейшей столичной площади и увидите расположенные на ней бывший Королевский дворец и памятник Неизвестному солдату. Если повезет, посмотрите церемонию смены президентских гвардейцев, одетых в красочные национальные костюмы.

Арка Адриана — вы ощутите дух старины при одном взгляде на триумфальную арку, построенную в далеком 131 году в честь императора-благодетеля.

Храм Зевса Олимпийского — один из самых почитаемых храмов Древней Греции. На его примере я расскажу об особенностях дорического ордера классической архитектуры.

Нумизматический музей Шлимана — вы узнаете историю одного из старейших и самых крупных общественных музеев страны.

Олимпийский стадион — легендарное место, где в 1896 году проводилось открытие первых возрожденных Олимпийских игр.

Академия наук — шедевр неоклассического стиля, который составляет великолепный ансамбль с университетом имени Каподистрии и Национальной библиотекой Греции. Я расскажу историю знаменитых зданий и раскрою особенности их архитектуры.

Национальный сад — вы узнаете историю зеленого оазиса в самом сердце Афин, заложенного первой королевой независимой Греции Амалией Ольденбургской.

Тайны Акрополя

В завершение экскурсии вы посетите жемчужину Афин — древний Акрополь. Пропилеи, ворота на Акрополь, внушат почтение своим величием, а Парфенон просто ошеломит сакральным дыханием старины. Я покажу вам храм Эрехтейон со знаменитым портиком с кариатидами, храм Афины Ники и древний театр Герода Аттика, до сих пор используемый как концертный зал под открытым небом. С Акропольского холма вам откроется прекрасный вид на один из древнейших районов Афин — Плаку — и древнегреческую Агору.