20 отзывов оставили туристы

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Полюбить Афины за 4 часа

История и современность легендарного города на насыщенной обзорной экскурсии

5
20 отзывов
Ксения
Ксения – Гид из Афин
Вы увидите культовые памятники античной Греции, подниметесь на холм Ликавитос с великолепными видами, зайдете в Кафедральный собор, погуляете по Национальному парку, престижному району Колонаки и узнаете историю 📖, которую не преподают в школах.

Я расскажу о современной Греции через жизнь и судьбы ее знаменитых жителей, помогу понять местный менталитет, исследовать Афины изнутри и погрузиться в греческий быт и традиции.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 100€85 за экскурсиюскидка15%

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Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа

Что вас ожидает

Афины сквозь века
Войдя в Старый город 🏙️ через парадный вход — арку Адриана — вы изучите улицы и достопримечательности 🏛️, которые связаны не только с историей 📖, но и сегодняшней повседневной жизнью греков. Увидите знаменитые шедевры античности: храм Зевса Олимпийского, памятник Лисикрату и чудо научной мысли — башню ветров. Пройдете по самой древней улице Афин и посмотрите на памятник Байрону и старейший дом города. Я расскажу о тяжелом периоде турецкой оккупации, успешной истории сопротивления и борьбы за независимость и величественных символах государственности.

Город с высоты птичьего полета
Вы зайдете в Кафедральный собор Афин и полюбуетесь нарядным караулом перед зданием парламента и памятником неизвестному солдату. Заглянете в Национальный парк 🌳, оазис зелени и природы в центре Афин, увидите резиденцию президента и премьер-министра республики и услышите малоизвестные подробности личной жизни греческих королей. В завершение мы прогуляемся по живописным улочкам престижного района Колонаки и поднимемся на самый высокий холм Афин — Ликавитос, где вы посетите крошечный храм св. Георгия и сделаете панорамные фотографии 📸 Акрополя, Парфенона и всего города.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 на фуникулер 🚠 на холм Ликавитос (туда-обратно) — 7, 5 евро взрослый, 4 евро ребенок 3-10 лет. Дети до 3 лет бесплатно. На холм можно также подняться пешком.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро Акрополь
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа
Полюбить Афины за 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Греции 10 лет и четыре года работаю гидом. По образованию я историк-международник (со специализацией на Греции) и переводчик с греческого языка. В 2020 году я закончила в Афинах профессиальную школу гидов при министерстве туризма Греции. С удовольствием познакомлю вас со страной, в которую бесконечно влюблена сама, помогу почувствовать настоящую жизнь местных и обеспечу самый удачный баланс истории, фотографий и солнечного греческого настроения!
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20 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Экскурсия понравилась. Впечатления самые положительные. У Ксении очень хорошо и познавательно составлена программа. Вся наша семья осталась очень довольна. Рекомендую!
24 декабря 2019
Что могу сказать про экскурсию? Можно сказать коротко: когда человек любит то, чем занимается. Это говорит обо всем, как мне кажется. 4 часа просто пролетели. Увидели город с высоты, увидели историческую часть. И все это с простым и понятным рассказом обо всем. Приятный экскурсовод. Интересный маршрут. Порекомендуем друзьям? Однозначно - да.
18 декабря 2019
Хороший гид. Интересно рассказывала.
17 декабря 2019
Дорогая Ксения! Спасибо большое за экскурсию! Мы получили громадное удовольствие. Игорь и Елена Кисельман
11 декабря 2019
Прекрасный гид - Ксения! Очень хорошо показала самые значимые места, дала представление о городе. Была очень дружелюбна и внимательна. Спасибо огромное!
4 декабря 2019
Мы с мужем в Афинах второй раз, посоветовали Ксении исключить известные нам факты, что и было сделано оперативно по ходу прогулки. Гид предложила перенести время начала встречи на более раннее, что нас вполне устроило - таким образом большая часть экскурсии прошла при естественном освещении. В конце путешествия не только показала нам отличный сетевой супермаркет, порекомендовав готовые продукты питания и великолепные сорта сыров, но и проводила на общественном транспорте до апартаментов. Усталости не было, хотя ночь провели в утомительных перелетах. Удачи Вам, Ксения! Ольга и Александр
Галина
22 ноября 2019
Благодарим Ксению за отлично спланированную и проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Очень комфортная подача материала, темп рассказа, подстройка под каждого туриста. Мы засыпали Ксению вопросами, на которые она легко и обстоятельно ответила. Она настоящий профессионал своего дела. Мы стали друзьями. Не хотелось расставаться. Всем рекомендую.
22 июля 2019
Очень приятная экскурсовод с изумительной харизмой, тембром голоса и ненавязчивым рассказом о столице солнечной Греции. Исторические факты уместно переплетались с легендами. Маршрут был составлен так, что за 4 часа мы практически не устали. Увидели холм Акрополь, поднялись на Ликавитос, побывали в королевском саду и естественно посмотрели на символы Греции на площади Синтагма. Очень много говорили и по поводу современных Афин и отношении греков к жизни. И самое главное, Ксения наша землячка, что очень немаловажно при общении. Спасибо нашему экскурсоводу, мы полюбили Афины за 4 часа. Екатерина
Василина
7 июля 2019
Экскурсия нам понравилась. Я переживала, что 4 часа это много, но оказалась даже мало. Мы посмотрели и Акрополь и смену караула у здания Парламента, прогулялись по парку и на фуникулёре поднялись на смотровую площадку. И ещё много интересного мы увидели и узнали. Спасибо Ксении. Для первого знакомсва с Афинами рекомендую эту экскурсию. Учесть нужно, что много ходить, в том числе в горку.
30 июня 2019
9 июня прошли весь старый, исторический центр Афин. Экскурсия полезная, очень познавательная. Обзорно прошли мимо того, что знали со школы и мимо того, что давно хотели узнать. Подобные экскурсии рекомендуем проходить в начале путешествия, останется время на более детальное изучение города. Что не понятно, не стесняйтесь спрашивать-на все получите ответ. Спасибо Ксении за замечательно проведённое время.
18 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Ксения преподносит материал не по шаблону, а в живой, увлекательной форме. Время пролетело незаметно, узнали много интересного, побольше бы таких гидов.
11 июня 2019
Если думаете кто из гидов покажет и расскажет вам всё об Афинах - не думайте и бронируйте тур с Ксенией. Нам очень понравилось, спасибо большое!
3 июня 2019
Все было замечательно:) хотелось ещё! Много интересных фактов и остановка на самый вкусный кофе;) рекомендую! Ксения очень приятный собеседник и все было превосходно:)
2 июня 2019
Экскурсия соответствовала названию. Гид Ксения очень увлекательно рассказывала об истории и современной жизни Афин. 4 часа пролетели незаметно, захотелось приехать сюда ещё и ещё.
27 мая 2019
Экскурсия понравилась. Ксения ответила на все наши вопросы, которые мы ей постоянно задавали. По темпу самой экскурсии всё прошло отлично - никуда не бежали, всё посмотрели, сориентировались в городе, т. к. это был день нашего приезда. Рекомендую.
Ещё 5 отзывов

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