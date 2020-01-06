20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Афины сквозь века

Войдя в Старый город 🏙️ через парадный вход — арку Адриана — вы изучите улицы и достопримечательности 🏛️, которые связаны не только с историей 📖, но и сегодняшней повседневной жизнью греков. Увидите знаменитые шедевры античности: храм Зевса Олимпийского, памятник Лисикрату и чудо научной мысли — башню ветров. Пройдете по самой древней улице Афин и посмотрите на памятник Байрону и старейший дом города. Я расскажу о тяжелом периоде турецкой оккупации, успешной истории сопротивления и борьбы за независимость и величественных символах государственности.

Город с высоты птичьего полета

Вы зайдете в Кафедральный собор Афин и полюбуетесь нарядным караулом перед зданием парламента и памятником неизвестному солдату. Заглянете в Национальный парк 🌳, оазис зелени и природы в центре Афин, увидите резиденцию президента и премьер-министра республики и услышите малоизвестные подробности личной жизни греческих королей. В завершение мы прогуляемся по живописным улочкам престижного района Колонаки и поднимемся на самый высокий холм Афин — Ликавитос, где вы посетите крошечный храм св. Георгия и сделаете панорамные фотографии 📸 Акрополя, Парфенона и всего города.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты 🎫 на фуникулер 🚠 на холм Ликавитос (туда-обратно) — 7, 5 евро взрослый, 4 евро ребенок 3-10 лет. Дети до 3 лет бесплатно. На холм можно также подняться пешком.