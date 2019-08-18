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Афинская Ривьера, озеро Вульягмени и святилище морского бога на мысе Сунио

Kostas
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Kostas – экскурсионное агентство
Потрясающие виды островов Саронического залива, купание в термальных водах и автографы на колоннах древнего храма — вот что ждёт вас в автобусном путешествии по Аттике.

Вы взглянете на особняки афинских пригородов и морские пейзажи, разгадаете секрет античного географического «треугольника» и окажетесь в самой южной точке Аттики — на живописном мысе Сунио.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Синтагма
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прекрасная Аттика и храм Посейдона
Прекрасная Аттика и храм Посейдона

Что вас ожидает

Афинская «Рублёвка» и купание в термальной воде
Путь на юг Аттики пролегает вдоль «Афинской Ривьеры» — элитных прибрежных районов: Варкизе, Глифаде, Вульягмени и побережью Саронического залива. Дорога позволит вам насладиться панорамами островов, затерянных среди морской глади, и взглянуть на то, как течёт жизнь в пригородах Афин. Оказавшись на озере Вульягмени, вы искупаетесь в его кристально чистых термальных водах — температура здесь круглый год держится в районе отметки 22°С. Для желающих оздоровиться на озере проводят сеансы фиш-спа, или пилинга живыми рыбками.

Самый юг Аттики
На мысе Сунио, в 68 километрах от Афин, расположилось святилище Посейдона — один из трёх уцелевших храмов эпохи античности в Греции. Вы услышите интересную подробность о географическом «совпадении», которое историки и мистики таковым не считают, и рассмотрите руины V века. От храма Посейдона до наших дней дошли пятнадцать дорических колонн, на которых путешественники, жившие в разные эпохи, оставляли свои автографы — вы найдёте среди них подпись самого лорда Байрона и полюбуетесь видом на близлежащие острова.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: мыс Сунио — € 8 в сезон, € 4 в несезон (дети до 18 лет — бесплатно); озеро Вульягмени — € 15 взрослые, € 7 — дети с 6 до 12 лет (дети до 6 лет — бесплатно).

Прекрасная Аттика и храм Посейдона
Прекрасная Аттика и храм Посейдона
Прекрасная Аттика и храм Посейдона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Синтагма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Kostas
Kostas
Наша компания приглашает вас увидеть самые значимые места Греции в сопровождении профессиональных гидов. Мы занимаемся организацией экскурсий уже более 20 лет. Любой маршрут, который мы предлагаем, выверен до мельчайших деталей, будь то классический ознакомительный тур или самый сложный индивидуальный. До встречи в солнечной Греции!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 августа 2019
Шикарные виды с мыса Сунион и на него и Храм Посейдона. От озера впечатления не такие сильные, оно тоже красивое и только. А вот мыс и открывающийся вид с него просто нереальные! Стоит увидеть каждому, обязательно к посещению при поездке в Афины. Отдельное спасибо Елене и Костасу и всем девушкам, что были на связи в офисе Трипстера и кто нас встречал.

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