Что вас ожидает

Афинская «Рублёвка» и купание в термальной воде

Путь на юг Аттики пролегает вдоль «Афинской Ривьеры» — элитных прибрежных районов: Варкизе, Глифаде, Вульягмени и побережью Саронического залива. Дорога позволит вам насладиться панорамами островов, затерянных среди морской глади, и взглянуть на то, как течёт жизнь в пригородах Афин. Оказавшись на озере Вульягмени, вы искупаетесь в его кристально чистых термальных водах — температура здесь круглый год держится в районе отметки 22°С. Для желающих оздоровиться на озере проводят сеансы фиш-спа, или пилинга живыми рыбками.

Самый юг Аттики

На мысе Сунио, в 68 километрах от Афин, расположилось святилище Посейдона — один из трёх уцелевших храмов эпохи античности в Греции. Вы услышите интересную подробность о географическом «совпадении», которое историки и мистики таковым не считают, и рассмотрите руины V века. От храма Посейдона до наших дней дошли пятнадцать дорических колонн, на которых путешественники, жившие в разные эпохи, оставляли свои автографы — вы найдёте среди них подпись самого лорда Байрона и полюбуетесь видом на близлежащие острова.