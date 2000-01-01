Пешеходная экскурсия по Афинам

Пешеходная экскурсия по Афинам.

За три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя. Афины — это не просто европейский город, это место рождения классической Греции.

Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам
Прогулка по Афинам

Что вы увидите 🤩

  • Основные достопримечательности города
  • Смена караула
  • Парламент
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Панафинский стадион
  • Парфенон, Пропилеи
  • Одеон Геродота Аттикийского
Пешеходная экскурсия по Афинам, за три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя.
Афины - это не просто европейский город, это место рождения классической Греции. Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.

Что вас ждет:

  • Маршрут экскурсии пройдет по самым интересным местам. Мы посетим главную площадь страны Синтагма, увидите смену караула, Парламент, храм Зевса Олимпийского и Арку Адриана, Панафинский стадион. Посетим Акрополь, увидите Парфенон, храм богини Афины Победы, Одеон Геродота Аттикийского, Пропилеи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Стандартное предложение
€125

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в археологическую зону Акрополя
  • Взрослый 20 евро
  • Детский с 6 лет 10 евро
Где начинаем и завершаем
Начало: станция метро Синтагма
Завершение: Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: будние дни с 8:50
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

будние дни с 8:50

Наталия А.
Наталия А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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