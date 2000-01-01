Пешеходная экскурсия по Афинам, за три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя.

Афины - это не просто европейский город, это место рождения классической Греции. Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.

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