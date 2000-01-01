Пешеходная экскурсия по Афинам
Пешеходная экскурсия по Афинам.
За три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя. Афины — это не просто европейский город, это место рождения классической Греции.
Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.
За три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя. Афины — это не просто европейский город, это место рождения классической Греции.
Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.
Что вы увидите 🤩
- Основные достопримечательности города
- Смена караула
- Парламент
- Храм Зевса Олимпийского
- Панафинский стадион
- Парфенон, Пропилеи
- Одеон Геродота Аттикийского
Пешеходная экскурсия по Афинам, за три часа Вы увидите все основные достопримечательности города и посетите археологическую зону Акрополя.
Афины - это не просто европейский город, это место рождения классической Греции. Во время экскурсии Вы узнаете о истории города, услышите древнегреческие мифы и легенды.
Что вас ждет:
- Маршрут экскурсии пройдет по самым интересным местам. Мы посетим главную площадь страны Синтагма, увидите смену караула, Парламент, храм Зевса Олимпийского и Арку Адриана, Панафинский стадион. Посетим Акрополь, увидите Парфенон, храм богини Афины Победы, Одеон Геродота Аттикийского, Пропилеи.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в археологическую зону Акрополя
- Взрослый 20 евро
- Детский с 6 лет 10 евро
- Где начинаем и завершаем
- Начало: станция метро СинтагмаЗавершение: Акрополь
- Когда и сколько длится?
- Когда: будние дни с 8:50Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
будние дни с 8:50
Наталия А.
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