Прогулка на мотоцикле 🛵 вам поднимет не только настроение, но и вы сможете почувствовать себя местным жителем и это будет отличным решением! Вас ждет поездка по маленьким улочкам древних Афин с посещением мест до которых обычный турист просто не доходит.

Афины - мы посетим те места, где туристы обычно не бывают.

Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов Греции.

Пассалимани — Гавань Пассалимани или Зеа славится наличием одного из крупнейших в Европе яхтенных причалов.

Микролимано — маленький, но самый колоритный залив Пиреа.

Холм Кастела возвышается над портом и является самой высокой точкой города.

Холм пророка Ильи — еще одна возвышенность Пирея. Здесь не только открывается прекрасный вид на окрестности.

Марина Флисву — Палео Фалиро — южный прибрежный район Афин. В знаменитый порт Марина Флисву, где часто швартуются мегаяхты Абрамовича, и богатейших арабских шейхов.