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С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле

5
1 отзыв
Николай
Николай – Гид из Афин
Прогулка 👣 на мотоцикле 🛵 вам поднимет не только настроение, но и вы сможете почувствовать себя местным жителем и это будет отличным решением! Вас ждет поездка по маленьким улочкам древних Афин с посещением мест до которых обычный турист просто не доходит.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Для 1-1 человека

  • €35 за экскурсию

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С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле

Что вы увидите

  • Афин, Пирей, Гавань Пассалимани, Микролимано, Холм Кастела
  • Холм пророка Ильи, Марина Флисву — Палео Фалиро
Прогулка на мотоцикле 🛵 вам поднимет не только настроение, но и вы сможете почувствовать себя местным жителем и это будет отличным решением! Вас ждет поездка по маленьким улочкам древних Афин с посещением мест до которых обычный турист просто не доходит.
Афины - мы посетим те места, где туристы обычно не бывают.
Пирей — Пирей является одним из самых крупных портов Греции.
Пассалимани — Гавань Пассалимани или Зеа славится наличием одного из крупнейших в Европе яхтенных причалов.
Микролимано — маленький, но самый колоритный залив Пиреа.
Холм Кастела возвышается над портом и является самой высокой точкой города.
Холм пророка Ильи — еще одна возвышенность Пирея. Здесь не только открывается прекрасный вид на окрестности.
Марина Флисву — Палео Фалиро — южный прибрежный район Афин. В знаменитый порт Марина Флисву, где часто швартуются мегаяхты Абрамовича, и богатейших арабских шейхов.
Что входит
  • Гид
  • трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
  • вход в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле
С адреналином по Афинам. Экскурсия на мотоцикле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай
Николай
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