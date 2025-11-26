Anton проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы прогуляетесь 👣 по королевским Афинам начала XX века, заглянете в пригороды древнеримского провинциального города, пройдете по старинным венецианским улочкам и полюбуетесь знаменитыми кикладскими домами. В завершение окажетесь на шумном турецком базаре и поймете, насколько Афины многогранные, самобытные и удивительные!

Афины вчера и сегодня

В Афинах сохранилось множество старинных сооружений. Вы рассмотрите арку Адриана, храм Зевса и башню Ветров, а также памятник Байрону и центральную площадь Синтагма. Отыщете следы мудрой Античности, блистательной Римской империи и аскетичной Византии. А также узнаете самое интересное о взлетах и падениях греческой столицы ⭐️ и ее современной жизни!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.