Anton проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие во времени Вы прогуляетесь 👣 по королевским Афинам начала XX века, заглянете в пригороды древнеримского провинциального города, пройдете по старинным венецианским улочкам и полюбуетесь знаменитыми кикладскими домами. В завершение окажетесь на шумном турецком базаре и поймете, насколько Афины многогранные, самобытные и удивительные!
Афины вчера и сегодня В Афинах сохранилось множество старинных сооружений. Вы рассмотрите арку Адриана, храм Зевса и башню Ветров, а также памятник Байрону и центральную площадь Синтагма. Отыщете следы мудрой Античности, блистательной Римской империи и аскетичной Византии. А также узнаете самое интересное о взлетах и падениях греческой столицы ⭐️ и ее современной жизни!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 у метро Панепистимио
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Антон, я выпускник филфака МГУ. Изучал языки и культуру Балкан, историю народной музыки. Два года назад я переехал в Афины, чтобы стать виноделом. У меня за плечами два сезона работы на винодельнях Греции, к тому же я написал стопку книг о вине. Так что мне есть о чем рассказать. До встречи!