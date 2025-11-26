Anton проводит ещё 1 экскурсию

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С Афинами на «ты»!

Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии

Anton
Anton – Гид из Афин
Вы погуляете по историческому центру и посетите колоритные районы Плака, Анафиотика и Монастираки.

Я легко и душевно расскажу, как жилось и живется в Греции, кто такие филэллины и чем знаменита греческая столица ⭐️.

А также посоветую, как недорого провести время в Афинах и что интересного здесь посмотреть, съесть и выпить 🍹.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €70 за экскурсию

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С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы прогуляетесь 👣 по королевским Афинам начала XX века, заглянете в пригороды древнеримского провинциального города, пройдете по старинным венецианским улочкам и полюбуетесь знаменитыми кикладскими домами. В завершение окажетесь на шумном турецком базаре и поймете, насколько Афины многогранные, самобытные и удивительные!

Афины вчера и сегодня
В Афинах сохранилось множество старинных сооружений. Вы рассмотрите арку Адриана, храм Зевса и башню Ветров, а также памятник Байрону и центральную площадь Синтагма. Отыщете следы мудрой Античности, блистательной Римской империи и аскетичной Византии. А также узнаете самое интересное о взлетах и падениях греческой столицы ⭐️ и ее современной жизни!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у метро Панепистимио
С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!
С Афинами на «ты»!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anton
Anton
Добрый день! Меня зовут Антон, я выпускник филфака МГУ. Изучал языки и культуру Балкан, историю народной музыки. Два года назад я переехал в Афины, чтобы стать виноделом. У меня за плечами два сезона работы на винодельнях Греции, к тому же я написал стопку книг о вине. Так что мне есть о чем рассказать. До встречи!
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