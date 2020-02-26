6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Познакомиться со всеми гранями гастрономической культуры древней и современной Греции

София
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София – ваш гид
В самых «вкусных» местах Афин вы узнаете о дарах богов, уже тысячи лет присутствующих в греческой культуре питания.

Я расскажу о сакральном статусе хлеба и видах выпечки, тонкостях виноделия и сыроварения в разных регионах.

Научу разбираться в оливковом масле и открою рецепты домашних блюд из морепродуктов.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Синтагма около фонтана
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Что вас ожидает

Взгляд на культуру Греции через гастрономические традиции
На центральном рынке или в старом районе Афин со множеством кафе, баров, таверн, хороших ресторанов и аутентичных мест вы попробуете разные виды оливок, свежее масло, фисташки и деликатесы из разных регионов Греции. Через вкусы и запахи Средиземноморья я помогу лучше понять греков — их особый неторопливый уклад жизни, способность наслаждаться каждым мгновением и радоваться простым мелочам. Иллюстрацией к этому станет феномен «кафенио» — места для мужских бесед и игр в нарды за утренним кофе или чем покрепче. Я расскажу, что известно о древней культуре питания, чем лакомились византийские вельможи и как их кухня повлияла на греческую. А также о том, что предпочитают современные греки, о домашней кухне и традициях воскресных семейных обедов.

Хлеб всему голова
Как и во многих культурах, в Греции к хлебу относятся с большим почтением, и как в любой православной стране, здесь он является частью таинства причащения. Вы узнаете об артокласии (благословении хлебов), особом отношение к пшенице, вину и елею с древнейших времён, а еще о местной традиции «начаток». В пекарнях вы разберетесь в широком ассортименте греческой выпечки, я расскажу о закуске дакос и открою интересный факт о пироге фануропита. Все это время вас буду окружать всевозможные ароматные изделия: хлеб с кунжутом и оливковым маслом, деревенский и с разными семенами; пироги со шпинатом, яблоками и корицей, сыром фетой, луком пореем, грибами и многое другое!

Благословенное вино и лучшие сыры
Вы узнаете о культовом напитке — подарке Диониса, традициях виноделия, сортах винограда и местах, где делают лучшие вина. Поговорим также о традиционных напитках узо, раки, рецине и молодом вине со вкусом смолы. Логичным продолжением темы станут, конечно, сыры. Я расскажу о горных районах Греции и островах, где производится твердый сыр гравьера из козьего и овечьего молока; мягкие сыры анфотирос и мизитра, похожие на творог; и, конечно, знаменитая фета, что каждый день лежит на столе у греков.

Масло и морепродукты
Эликсир жизни и подарок Афины Паллады — оливковое масло — один из секретов средиземноморского здоровья и долголетия. Вы услышите массу интересного о значении оливы в религиозных обрядах, искусстве и питании древних греков. Я также научу вас разбираться в качестве масла и расскажу, какие регионы славятся безупречной продукцией. Кроме того, будет небольшой экскурс в мир морепродуктов — вы откроете прекрасные рецепты и особенности домашних блюд из разных уголков Греции. А еще мы поговорим об ароматных травах: орегано, тимьяне, любимой греками корице, базилике и его роли в православной традиции.

Организационные детали

Все дегустации оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не входят.

Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Синтагма около фонтана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Спасибо,Софии. Экскурсия была очень познавательной. Узнали не только о 3 китах греческой кухни, но и истории, культуре Греции.
16 февраля 2020
София очень квалифицированный и интересный гид. Рассказывает грамотно с фактами и заинтересовывает туриста. Мы слушали с открытыми ртами. Знает не только историю, но и все про обычаи, устои и все мелочи Греции. Мы много путешествуем и поэтому можем смело рекомендовать Софию как одного из лучших в нашей жизни гида.
13 января 2020
Здравствуйте! Мы были на экскурсии 10 января « Три Кита греческой кухни» с гидом Софией. Хотим выразить благодарность за увлекательно интересный рассказ о традициях и кухне Греции ! Были вкусные дегустации за приятным разговором о современной и прошлой жизни страны! Мы посмотрели на Афины другими глазами , человека живущего в этом времени , но хранящего вековые традиции! Посмаковали греческий образ жизни не только в рассказах , но и за бокалом вкусного вина , сыра и ОЛИВОК которые можно попробовать только здесь! Мы посетили центральный рынок который произвёл впечатление культа вкусной еды!!! Это круто вкусно ароматно и весело! Советую завершать свой отдых именно этой экскурсией чтобы увезти с собой ВКУС ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ! И с нашим гидом Софией, она замечательный проводник по вкусной Греции! Благодарим!! Татьяна и Максим . Москва
16 октября 2019
Это был наш второй день в Афинах и вторая экскурсия с Софией. Если в первый день мы узнавали Грецию через мифы, историю и философию, то во второй день познавали историю и философию посредством кулинарных традиций, вкусов и запахов. Экскурсия прошла в легкой, непринужденной атмосфере, в мифы вплетались вкусы вин и оливок, истории были приправлены специями и запахами трав... Спасибо большое Софии за увлекательную экскурсию! Рекомендуем экскурсию как знатокам и гурманам, так и тем, кто только начинает знакомиться с греческой кухней, обычаями и традициями!
6 августа 2019
Отличный экскурс с погружением!
На прогулку мы пошли уже "под конец" нашего отдыха в Греции. С самой кухней к этому моменту уже познакомились. Поэтому очень довольны тем, как Софья окончательно расставила акценты и добавила нюансов, которые становятся понятны именно чуть позже первых впечатлений. Все супер!
Софья - знаток деталей и акцентов. В очень комфортной манере все сопровождает простыми комментариями, без лишнего пафоса.
Спасибо!!!
1 июля 2019
София отлично провела экскурсию, мы остались очень довольны: неожиданные места, интересные истории, учтены все наши пожелания и просьбы. Было здорово! Ещё раз Спасибо Софии!

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