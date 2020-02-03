2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер

Посмотреть на город глазами художника и запечатлеть своё видение на холсте

Тамара
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Тамара – ваш гид
В Греции родились многие мыслители, скульпторы и драматурги, чьими творениями мы наслаждаемся до сих пор.

Очевидно, здесь живет вдохновение! Многие поэты писали о безмятежности небес и особенном свете в Афинах.

Это замечают не только люди искусства, но и обычные путешественники.

Поприветствуйте музу и создайте вместе со мной свой шедевр, выбрав приглянувшийся пейзаж или руины храма.

Даже если вы совсем ещё не умеете рисовать, всё получится.

Вы увезёте с собой самый лучший сувенир и по-другому увидите город.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Акрополь
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер
В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер

Что вас ожидает

Афины на холсте
Мы начнём всё с чистого листа: я немного расскажу вам об истории Греции и Афин, помогу сориентироваться в городе и постараюсь объяснить вам, чем видение художника отличается от обычного. Вы сами сможете выбрать место, куда мы пойдём рисовать. Это может быть гора Филопапу или холм Пникс, где вы почувствуете себя жителем Древней Греции и вспомните античных богов, а может быть любой другой живописный уголок города, который понравится. Я помогу вам настроиться, и тогда мы вместе начнём творить. Вы обратитесь к холсту и будете писать акрилом, а я по мере необходимости буду давать советы. В заключении у вас в руках окажется уникальное произведение искусства, которое не купишь в сувенирных лавках. Картина может стать отличным подарком или украсить ваш дом.

Кому подходит экскурсия

У меня художественное образование, поэтому я легко помогу нарисовать простой пейзаж с натуры любому человеку, даже тому, кто брал в руки кисть и краски только в школе. Я буду подсказывать вам шаг за шагом, что нужно делать. Не потребуется никаких особых навыков.

Организационные детали

Если вас больше 2 человек, то к стоимости прибавляются краски и холст для второго и каждого последующего участника — 10€ за человека

В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер
В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер
В Афины за вдохновением: экскурсия-плэнер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Акрополь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамара
Тамара
Я проживаю в Греции с 2012 года. Моё первое российское образование — религиовед. В Греции я училась на художественном факультете. Особенность моей подачи — это, в первую очередь, лёгкая, весёлая форма изложения. Я за дружеское общение и не сторонник излишнего официоза. Даю исчерпывающие советы по всем интересным точкам и музеям, тавернам и кафе. В моем лице вы найдёте друга. Большой педагогический опыт. Жду с нетерпением встречи!)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Отличная экскурсия! Незабываемый опыт! Тамара лучшая))
6 августа 2019
Отлично!
Побывав в различных краях и регионах Греции, немного уже "устав" от экскурсий и истории, нам хотелось немного других эмоций и формата времяпрепровождения.
Если что - то на подобный случай предложение Тамары - самое то.
Мы прожили отличный пленэр с мастер-классом от Тамары в национальном саду Афин. Сделали две работы. В итоге - не только подпитались эмоциями от самостоятельного творчества, но и привезли домой два самых "знаковых" сувенира на память о поездке в замечательную Грецию!
Тамара, спасибо большое за простоту, атмосферность и достижимость результата!

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