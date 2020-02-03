2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Афины на холсте

Мы начнём всё с чистого листа: я немного расскажу вам об истории Греции и Афин, помогу сориентироваться в городе и постараюсь объяснить вам, чем видение художника отличается от обычного. Вы сами сможете выбрать место, куда мы пойдём рисовать. Это может быть гора Филопапу или холм Пникс, где вы почувствуете себя жителем Древней Греции и вспомните античных богов, а может быть любой другой живописный уголок города, который понравится. Я помогу вам настроиться, и тогда мы вместе начнём творить. Вы обратитесь к холсту и будете писать акрилом, а я по мере необходимости буду давать советы. В заключении у вас в руках окажется уникальное произведение искусства, которое не купишь в сувенирных лавках. Картина может стать отличным подарком или украсить ваш дом.

Кому подходит экскурсия

У меня художественное образование, поэтому я легко помогу нарисовать простой пейзаж с натуры любому человеку, даже тому, кто брал в руки кисть и краски только в школе. Я буду подсказывать вам шаг за шагом, что нужно делать. Не потребуется никаких особых навыков.