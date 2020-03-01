Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

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  3. В Дельфы и Метеоры на два дня

Отправиться из Афин к религиозному центру Древней Греции и стать ближе к Богу в «парящих» монастырях

Иоаннис
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Иоаннис – представитель гидов
За два дня мы посетим одни из самых интересных мест в Греции.

Вы услышите легенды Дельф, омоетесь водой из Кастальского источника и побываете в святилище Аполлона.

А с обрывистых скал Метеор насладитесь панорамами неземной красоты и проникнетесь намоленной атмосферой древних монастырей.
120 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 33 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Синтагма
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В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня

Что вас ожидает

К святилищу Аполлона
Дорога в Дельфы лежит мимо знаменитых городов: из окна автобуса вы увидите Фивы, с которыми связаны имена многих древнегреческих героев; Орхомен, откуда на золотом овне улетели в Колхиду Фрикс и Гелла; Ливадию, где играли удивительные мистерии Трофония. Древние Дельфы раскинулись у подножия Парнаса. Вы пройдёте по Священной дороге, вдоль которой когда-то стояли бесчисленные статуи героев, и поймете, почему они здесь оказались. Осмотрите развалины оракула, куда приходили услышать через жрицу Пифию предсказания Аполлона. И, конечно, увидите пуп Земли, появившийся здесь по велению самого Зевса. Я раскрою прошлое этого духовного и политического центра Древней Греции и расскажу о повседневной жизни греков в те времена.

Обитель на скалах
После Дельф мы отправимся в живописный городок Каламбака у подножия Метеор — здесь вы переночуете в местной гостинице, а утром после завтрака отправитесь в «парящие» монастыри.
Для своей уединенной жизни монахи выбрали высоченные скалы — во время экскурсии вы убедитесь, что человек, укрепленный силой молитвы, способен на многое, и с высоты полюбуетесь захватывающими пейзажами. В церквях рассмотрите великолепные фрески, а если останется время — посетите мастерскую, где расписывают иконы. Я расскажу о тайнах обители, о жизни монахов и главных реликвиях в Метеорах.
Обратная дорога пройдет через Фессалийскую долину — самую большую в Греции. Вы услышите о знаменитых исторических и мифологических битвах, проходивших здесь. А еще узнаете о соседних достопримечательностях: горе Олимп, на которой проживают боги, Офрисе — обиталище Титанов, и Фермопилах, где произошло знаменитое сражение 300 спартанцев.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: весь трансфер, ночевка в отеле, завтрак
  • Отдельно оплачиваются обеды и входные билеты:
    — Дельфы: с 01 ноября по 30 марта — 9€/чел.; с 1 апреля по 30 октября — 18€/чел.
    — монастыри в Метеорах: суммарно 6€
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня
В Дельфы и Метеоры на два дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 33 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Синтагма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Иоаннис
Иоаннис
Добрый день, уважаемые путешественники, меня зовут Иоаннис, живу в Афинах с 1993 года. Вместе с командой лицензированных гидов провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Афинам и по всей Греции. Наши микроавтобусы Мерседес и минивены Мерседес V-class также имеют лицензию. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
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